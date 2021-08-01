美國中南懲教所囚犯迷上縫紉：我們要為德州每個寄養兒童縫製專屬「拼布被」

文：Yi-ching Kuai

在美國中南懲教所（South Central Correctional Center）裡每隔一段時間，吉姆・威廉斯（Jim Williams）就會在午夜夢迴時，躺在牢房的床上構思「拼布被」的設計。

他的獄友打著鼾在睡夢中翻身的時候，威廉斯卻在仔細考慮布料花紋，在腦海中重新排列。「我是一個完美主義者；我會在凌晨2：30醒來，然後想『這個顏色真的行不通。』」威廉斯說。

以前的他可不是這個樣子。威廉斯去（2020）年才接觸縫紉機，在疫情期間受到招募，為監獄囚犯和工作人員縫製口罩。

現在，他是密蘇里州利金（Licking）監獄的一小群志願者成員，每天都在製作精美的愛心拼布被。志工小組完全依賴民眾捐贈物資，有一個雄心勃勃的計畫：他們要為德州每個寄養兒童，縫製屬於他們獨一無二的專屬拚布被。

這個七人小組每天都會在監獄的縫紉室碰頭，縫紉機的嗡嗡聲就是他們的配樂。

小組中最有經驗的車縫工理查德・桑德斯（Richard Sanders），從來沒想過自己會加入他們的計畫，甚至在過去極力排斥這類的工作小組。但自從他到縫紉室幫忙修理一台壞掉的機器後，他就決定報名參加。

「這裡的環境真的很平靜，」在密蘇里州被監禁了三十多年的桑德斯說：「在這種地方，越是讓自己有事情可做就感覺越好。」

他在過去的八年裡製作了數百條被子，把每張被子的照片都寄給他年邁的母親。雖然他已經捐給慈善機構很多被子，桑德斯說：「我心裡，真的覺得，我們該做更多。」

「修復式正義」讓罪犯回饋社會，促進改過遷善

中南懲教所的專案經理喬・薩特菲爾（Joe Satterfield）說，拼布計劃給了這些人暫時「逃離監獄世界」、與社區互動的機會。加入的條件是，囚犯近期的記錄中不能有任何違規行為。

「你可以看到他們態度改變，」負責該計畫的薩特菲爾說。「像是有一盞燈亮起，『喔，有一條新的大道可走。我其實能有所作為。』」

這個計畫是圍繞著「修復式正義」（Restorative Justice）的理念實行。修復式正義強調社區建設和改過遷善，而非懲罰措施。為了朝著這個方向努力，密蘇里州監獄的囚犯以各種方式志工服務，包括訓練收容所的狗和為食物銀行種植蔬菜。

根據密蘇里懲教署官網，密蘇里州是最早在其所有成人機構中提供修復活動的州，每個罪犯在監禁期間都有機會參與。官網寫道：

「我們機構裡的罪犯會製作手工被子，捐給密蘇里州的學校和組織，用於籌款拍賣，或是捐給受自然災害影響的人。在我們修復式正義計劃中，自願參與縫紉和鉤針編織的罪犯還為新生嬰兒編織帽子，為資源匱乏的家庭縫製尿布，以及為自閉症兒童製作加重毯。」（加重毯是一種裡面縫有塑膠或玻璃顆粒，以增加重量的毯子，加重毯給人一種像是被擁抱著的安全感，被證明對患有焦慮症的人有舒緩作用。）

美國雙月刊雜誌《優涅讀者》報導，在密蘇里州另一間位在傑佛遜市的懲教所，罪犯每週五天、每天早上8：30到下午3：30縫紉拼布被，每月收入在20美元到25美元之間，比起縫製制服的收入少了很多，但回饋社會讓他們的生活變得更有意義。

「修復式正義」的部分概念，最先是由南非真相與和解委員會發揚光大，委員會試圖透過侵犯人權行為的受害者與加害者之間的互相面對與對話，來治癒種族隔離的創傷。在過去十年中，促進類似對話和修復活動（例如縫紉和園藝）的修復式正義計劃，在美國各地的監獄和社區中出現。

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給寄養兒童的祝福

在中南懲教所的縫紉室裡，緊密團結的小組成員正朝著一個共同的目標努力：為德州寄養照顧系統裡的兒童製作80多件獨一無二的被子。

每條被子的設計都是為個別孩子量身打造，角落繡上了孩子的名字。對於志工羅德・哈尼（Rod Harney）來說，他們試著想讓這些孩子知道，他們沒有被遺忘。

「看到這些寄養孩子的名字、有些才一、兩歲的孩子，這讓人心碎。」哈尼說，他在七年級的家政課上學會了縫紉。「但這讓我們知道我們還是人。做這件事的感覺很難用言語表達。」哈尼最近才完成一條，為一名即將脫離寄養的18歲男生做的被子。

這條被子有碎天鵝絨滾邊，被子上有一隻灰熊，彷彿透過窗戶向外凝視——哈尼解釋這是想向少年表達「世界就在你的門外」的意思。他花了100多個小時在這條被子上，在每個方塊上仔細地繡上幾何圖案。

每條被子完成後都會配上一頂手工製作的帽子，以及中南懲教所其他囚犯捐贈的學習用品和盥洗用品。

吉姆・威廉斯現正在為一個四歲的男孩，設計橘色和海水泡沫綠色的被子。他說，每送給一個人，他都有一種深深的成就感。

「對於寄養兒童來說，他們能得到的並不多；他們所住的家庭，可能會讓他們覺得自己是家中的一份子，但也可能不會。」威廉姆斯說：「所以看到整張被子在桌上攤開時，我內心總是感觸很深。」

譯註：Correction台灣慣稱「矯正」，如法務部矯正署（Agency of Corrections）。矯正署所屬機關含矯正學校（Reformatory School，對象為少年徒刑、拘役及感化教育受處分人），和技能訓練所（Training Institute，收容強制作工作受處分人及受感訓處分人），與美國Correctional Center不盡相同。Correctional Center通常譯為「懲教所」或「教養中心」，本文採「懲教所」之譯名。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航