【2020東京奧運】中華隊7/31重點賽事＆各國獎牌榜：戴資穎4強戰對決印度球后、「麟洋配」與中國雙塔搶金
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台灣選手在東奧賽事表現得可圈可點，今（31）日賽事包括羽球一哥周天成、世界球后戴資穎、還有台灣最強羽球男雙組合「麟洋配」，有望奪下台灣羽球第一面金牌。
2020東京奧運我國表現亮眼，截至7月30日，台灣選手已拿下1金、2銀、3銅，共6面獎牌，為歷屆奧運新高。
今（31）日有許多重要賽事登場，包括羽球男單8強賽、羽球男雙金牌戰、和羽球女單4強賽。
台灣羽球一哥周天成，將在中午12:10對決2016年里約奧運的金牌得主、世界排名第6的中國選手諶龍。周天成過去和諶龍9度對決還沒贏過，如果能一雪前恥，將在8月1日進入4強賽。
同樣在羽球，世界球后戴資穎昨日8強賽中驚險打敗實力同樣堅強的泰國選手依瑟儂，今日下午5:50將出戰印度好手辛度（PV. Sindhu）。辛度世界排名第7，曾經在2016年里約奧運擊敗戴資穎，最後拿下奧運銀牌，2019年也拿下世錦賽金牌。辛度素來有「大賽女王」的封號，里約奧運和世錦賽都能打進到冠亞軍賽，實力不容小覷。
羽球緊接著登場的，是晚間7:30的男雙羽球「麟洋配」金牌戰，王齊麟與李洋將對上中國「雙塔」李俊慧、劉雨辰（兩人身高都超過190公分），兩組人馬之前未曾交手過，「麟洋配」是否能傳出捷報、為台灣羽球雙打奪下第一面金牌，外界都很期待。
男子射箭：湯智鈞擊敗以色列選手，8強將對上韓國
東京奧運中華射箭隊個人賽最後一員，20歲小將「湯包」湯智鈞今天登場，在男子個人賽16強對上以色列選手夏尼（Itay Shanny），雙方5：5進入延長加射，湯智鈞靠著一支10分箭勝出，以6：5險勝挺進8強，將於下午與南韓男團金牌成員金優鎮爭奪4強門票。金優鎮在16強賽連續射出9支10分箭，輕鬆挺進8強，湯智鈞遇上金優鎮，是一場極大的硬仗。
中華隊射箭團這次表現不盡理想，女子隊雷千瑩、譚雅婷都在個人賽首戰意外落馬，林佳恩昨天也在16強止步，男子隊鄧宇成在首輪最後一箭惜敗，湯智鈞為留在賽程中的最後一員。
另外在世大運跑出響亮名號的「台灣最速男」楊俊瀚今日也即將在男子100公尺出賽，潘政琮出戰高爾夫個人賽、陳柏任挑戰舉重96公斤級。以下是今天我國選手參戰奧運賽事時程順序：
各國獎牌榜
轉播資訊
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航