2021/08/09,
教育

使用「compare to」要小心：如何在學術英文寫作中表達正確的「比較」語句？

使用「compare to」要小心：如何在學術英文寫作中表達正確的「比較」語句？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

學術論文中應該盡可能避免語意差異，自己閱讀自己的文章當然覺得語意明顯，但站在讀者立場或許不見得，尤其是不熟悉該研究領域的人。

文：Steve Wallace

精準度對學術研究非常重要，例如醫學研究的錯誤會造成對病患災難性的誤解。雖然小差錯不一定每次都會攸關生死，但是在傳達研究發現時，應該避免此類情事發生。

本週部落格文章將會描述學術研究論文中常見的錯誤，並解釋如何避免這類錯誤。

正確地比較學術研究變數

在幾乎所有的實驗設計中，實驗變數會與對照變數（或稱控制變數）作比較，以確認對特定成果的影響，但是學術研究稿件的文字中有時候未必能呈現「有效的」比較。

以下範例是在研究論文中較常看到的錯誤：

  • 比較性質相近者，指的是比較兩個在某方面類似的東西。

原句：

Our results are similar to previous studies.

（我們的結果與先前的研究類似。）

我們都知道學術作者想要說的是他們的研究結果與先前研究的發現類似，但是此句其實是在比較一份研究的結果和另外一整份研究。

修改後：

Our results are similar to those of previous studies.

（我們的結果與先前研究的結果類似。）

  • 使用「compare to」這個片語時要小心，這個詞用於指稱兩個東西很類似，或是在兩者之間作類比。因此，在學術論文中，您可能會想要指出兩個事物間的異同，這種情況下，應要使用「compare with」，來看看下面的例句：

原句：

Female surgeons were less satisfied with their careers compared to male surgeons.

（女性外科醫師相比於男性外科醫師較不滿意自己的職業。）

修改後：

Female surgeons were less satisfied with their careers compared with male surgeons.

（女性外科醫師比男性外科醫師更不滿意自己的職業。）

修改後的英文句子才想要指出男女性外科醫師間對職業滿意度的差界，因此「compare with」才是正確的。

精準表達研究報告裡的數量

報告結果時，要避免使用模糊的表達，如很少（very few）、大多（most）、較高（higher）、較低（lower）等，應該以具體數字表達。

原句：

The mortality rate was significantly higher in the control group than the treatment group.

（對照組的死亡率比實驗組的較高。）

以上的描述太籠統，建議要給讀者明確的數值。如果數據沒有在圖表中呈現的話，在內文中提供明確的數值尤其重要，而且要提供P值，這樣的呈現下，您不必明講，讀者也知道顯著差異。

修改後：

The mortality rate was higher in the control group (62%) than the treatment group (23%) (P = 0.01).

（對照組的死亡率（62%）比實驗組（23%）的高（P = 0.01）。）

（延伸閱讀：如何在論文內容裡維持精簡英文句子的一致性

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。