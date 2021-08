使用「compare to」要小心：如何在學術英文寫作中表達正確的「比較」語句？

文:Steve Wallace

精準度對學術研究非常重要,例如醫學研究的錯誤會造成對病患災難性的誤解。雖然小差錯不一定每次都會攸關生死,但是在傳達研究發現時,應該避免此類情事發生。

本週部落格文章將會描述學術研究論文中常見的錯誤,並解釋如何避免這類錯誤。

正確地比較學術研究變數

在幾乎所有的實驗設計中,實驗變數會與對照變數(或稱控制變數)作比較,以確認對特定成果的影響,但是學術研究稿件的文字中有時候未必能呈現「有效的」比較。

以下範例是在研究論文中較常看到的錯誤:

比較性質相近者,指的是比較兩個在某方面類似的東西。

原句: Our results are similar to previous studies. (我們的結果與先前的研究類似。)

我們都知道學術作者想要說的是他們的研究結果與先前研究的發現類似,但是此句其實是在比較一份研究的結果和另外一整份研究。

修改後: Our results are similar to those of previous studies. (我們的結果與先前研究的結果類似。)

使用「compare to」這個片語時要小心,這個詞用於指稱兩個東西很類似,或是在兩者之間作類比。因此,在學術論文中,您可能會想要指出兩個事物間的異同,這種情況下,應要使用「compare with」,來看看下面的例句:

原句: Female surgeons were less satisfied with their careers compared to male surgeons. (女性外科醫師相比於男性外科醫師較不滿意自己的職業。)

修改後: Female surgeons were less satisfied with their careers compared with male surgeons. (女性外科醫師比男性外科醫師更不滿意自己的職業。)

修改後的英文句子才想要指出男女性外科醫師間對職業滿意度的差界,因此「compare with」才是正確的。

精準表達研究報告裡的數量

報告結果時,要避免使用模糊的表達,如很少(very few)、大多(most)、較高(higher)、較低(lower)等,應該以具體數字表達。

原句: The mortality rate was significantly higher in the control group than the treatment group. (對照組的死亡率比實驗組的較高。)

以上的描述太籠統,建議要給讀者明確的數值。如果數據沒有在圖表中呈現的話,在內文中提供明確的數值尤其重要,而且要提供P值,這樣的呈現下,您不必明講,讀者也知道顯著差異。

修改後: The mortality rate was higher in the control group (62%) than the treatment group (23%) (P = 0.01). (對照組的死亡率(62%)比實驗組(23%)的高(P = 0.01)。)

