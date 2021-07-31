74％確診者已打完疫苗，美國CDC：Delta變異株傳染力驚人、已經改變戰局

（中央社）美國衛生當局30日公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74％已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。

台灣近日有入境旅客打完2劑疫苗仍確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），引發外界關注。美國疾病管制暨預防中心（CDC）30日公布一份與麻州衛生局共同進行的研究發現，類似「突破性感染」並沒有預期罕見，發生機率其實頗高。

根據研究報告，麻州巴恩斯特伯郡（Barnstable）7月發生多起群聚感染事件，共有469例確診個案。專家完成133例病毒基因定序，其中90％感染的是最早在印度發現的Delta變異病毒株。

研究發現，確診病例中有346人已打完疫苗，比例高達74％，其餘不是沒打疫苗，就是尚未完成2劑接種或接種情況不明。

Newly published US CDC release on a Covid outbreak it tracked: 469 people tested positive after gathering in public in Provincetown, Massachusetts this July; 346 (74％) cases were fully vaccinated, and the agency cites the Delta variant https://t.co/qwE4iaaQc3 — Patrick deHahn (@patrickdehahn) July 30, 2021

在已打完疫苗個案中，有274人（79％）出現症狀，例如咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛或發燒。

美國公衛專家先前多指，絕大多數住院或重症病患未施打疫苗。但研究發現，入院治療的5名病患中，有4人已打完疫苗，年齡介於20至70歲間，但其中2人有潛在疾病。截至目前尚未有死亡個案。

此外，專家檢視211例確診病例Ct值發現，已打完疫苗個案的Ct值中位數為22.77，與未接種疫苗者的21.54相去不遠，代表兩者傳染力相當。

在疫苗施打種類方面，根據研究報告，46％突破性感染個案是打輝瑞BNT疫苗，38％是打莫德納（Moderna）疫苗，16％接種的是嬌生集團（J&J）單劑型疫苗。

What vaccines resulted in breakthrough infections?



All of them:

🔹Pfizer: 159 (46％)

🔹Moderna: 131 (38％)

🔹J &J: 56 (16％)



Of note, the general population in Massachusetts is vaccinated with the following: Pfizer (56％) Moderna (38％) and Johnson & Johnson (7％) 4/15 pic.twitter.com/hzRRVoPI6W — Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) July 30, 2021

雖然研究結果令人憂心，但報告提醒，研究資料並不足以對疫苗效力做出結論，包括在對抗Delta變異株上；隨著疫苗覆蓋率增加，打完疫苗者所占確診數比例本來就可能提高。

但報告強調，從研究結果能得知Delta變異株具高傳染力，因此即便傳染率不是特別高或顯著的區域，也應考慮擴大防疫措施，包括在公共室內空間一律戴口罩。

美國目前疫苗接種率為57％，其中成人部分達69％，過去7天日均新增6萬6606例確診，疫情有再升溫趨勢。為對抗Delta變異株，CDC在27日建議民眾，即便已打完疫苗，在疫情熱區室內仍應戴上口罩。

Delta傳播力比流感更強、堪比水痘

《華盛頓郵報》（Washington Post）30日報導，美國CDC的內部文件形容，Delta變異株的傳染力堪比水痘，並警告恐引發重症。《華盛頓郵報》網站張貼的CDC報告中說，Delta變異株更容易突破疫苗保護，但也稱這種狀況十分罕見。

CDC在報告摘要中表示，Delta變異株具高傳染性，引發的症狀很可能比起其他變異株更加嚴重，且突破性感染（接種疫苗後感染病毒）的傳播力，可能和沒接種疫苗者相比差不多。

不過，CDC的數據顯示，對完成接種疫苗的人來說，疫苗在預防重症、住院與死亡方面，仍然高度有效。

這些結論，很可能會引發是否有必要再度實施戴口罩、保持社交距離等措施的相關辯論。即使是在已經廣泛施打疫苗的國家以及已放寬封城限制地區。

CDC報告中建議，除了施打疫苗之外，民眾普遍需要戴口罩，以降低病毒傳播。《紐約時報》同樣引述報告內容表示，這就是為何CDC本週政策大轉彎，呼籲打完疫苗的民眾，在疫情熱區室內仍應戴口罩。

美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）告訴《紐約時報》，最新研究顯示，已接種疫苗仍感染Delta變異株的人，在鼻子與喉嚨仍帶有大量病毒。

瓦倫斯基也證實這份報告的真實性，她告訴《美國有線電視新聞網》（CNN）：「我想民眾必須要理解，我們不是在喊狼來了，這真的很嚴重。這是已知傳染性最高的病毒之一，麻疹、水痘，還有這個（Delta變異株），都非常高。」

報告指出，

Delta變異株比起新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）原始病毒株更具傳染力，也比中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉病毒（Ebola）、一般感冒、季節流感，以及天花病毒的傳染力都要強。報告表示，Delta變異株的高傳染力堪比水痘。

不過報告也表示，Delta變異株的致命性大致與原始病毒株相同，而SARS和伊波拉等其他疾病，都有更高致死率。

文件指出，CDC下一步是要立刻「承認這場戰爭已經轉變」，提升大眾對突破性感染以及接種疫苗的人可大幅降低罹患重症風險等認識。

《紐約時報》指出，CDC可望在30日公布更多有關Delta變異株的資料。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺