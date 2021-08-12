「純素」關節保健新原料，羅望果與薑黃的三大功效

文：林世航營養師

隨著年紀增長，許多人會因為關節磨損或退化而出現發炎、痠痛的問題，關節保健的議題也在這幾年隨之蓬勃發展！

葡萄糖胺是最耳熟能詳的關節保健食品，而在這幾年第二型非變性膠原蛋白與軟骨素也十分受到關注，如：從鮭魚萃取的蛋白聚醣、從雞胸三角骨萃取的第二型變性膠原蛋白，這些都屬於動物性來源（延伸閱讀：不只是膠原蛋白與玻尿酸，護膚、關節保健的新原料「鮭魚蛋白聚醣」你聽過了嗎？）。

那麼台灣廣大的蛋奶素及茹素族群，可以選擇什麼樣的關節保健食品呢？

筆者找了許多文獻，要和大家分享「羅望果與薑黃的抽出物」，除可供素食者使用之外，也具強化對關節保健的功效與機制、並具有較低劑量即有效的特色，可有效解決「有些保健食品所需的有效劑量較高，一次要吞食多顆或是要使用較大顆的膠囊，而使民眾無法維持補充習慣」的窘況。

羅望果和薑黃，各自的功效是什麼？

Photo Credit: 好食課

羅望果抽出物：具維持軟骨健康、抗發炎的功效

在傳統草藥的應用上，羅望果有消炎止痛的作用，近年經科學家進一步探討羅望果中的物質，推測羅望果中高量的多酚、黃酮類、單寧與生物鹼，是抑制體內的發炎反應和減少疼痛問題的主要功效成分（ref.1）。

在動物實驗中，學者利用誘導產生關節炎的小鼠，來探討羅望果抽出物是否具改善或預防關節炎的效果，結果發現關節炎小鼠攝取羅望果抽出物後，透過抑制與軟骨分解有關的酵素活性，可有效延緩軟骨降解，另外也能減少體內發炎因子的分泌，降低體內氧化壓力，達到改善發炎反應的效果！

薑黃抽出物：具抗發炎和止痛的功效

薑黃是具有高度抗氧化力與抗發炎的辛香料，薑黃素是其中最重要的功效成份。過去已有許多研究探討薑黃的抗發炎和降三高功效，像是降血脂、護肝等等，學者也進一步探討這具高度抗氧化抗發炎的成分，是否能幫助改善關節問題呢？

無論是動物或人體試驗，許多研究結果顯示補充薑黃素，可以改善關節炎的問題（ref.2），有趣的是也有學者針對銀髮族長輩，進行薑黃素軟膏外敷的臨床實驗，結果發現薑黃素還可以減少關節炎疼痛的狀況（ref.3）。

「羅望果薑黃抽出物」具改善關節活動力的功效

不只是發炎問題，退化造成的關節活動度也是需要關注的議題。根據衛福部的調查，國人膝關節退化盛行率達15%，其中壯世代及長者大約每5人就有1人有關節退化問題（ref.4），這都會影響到我們的生活品質。

羅望果和薑黃都具有關節保健的功效，因此有學者將此兩種抽出物做成複方進行研究，探討是否具有改善關節活動度的功效。

2019年一項雙盲人體實驗，共有90位活動後有膝蓋疼痛、關節不適症狀的受試者參與，實驗期間每天補充250毫克的羅望果薑黃抽出物，並以六分鐘行走測試、爬梯測試、VAS視覺類比量表（疼痛評估）、WOMAC關節炎評估與膝關節活動度評估等方式，了解羅望果薑黃抽出物對關節活動度的影響。

研究發現，補充羅望果薑黃抽出物14天後即有顯著提升行走速度和爬梯能力，並能改善關節疼痛、僵硬及活動度（ref.5），由此可見羅望果薑黃抽出物的結合有助於改善關節活動度！

Photo Credit: 好食課

關節的健康，不但影響我們的日常活動，許多銀髮長輩更因關節退化、疼痛而讓生活品質大幅的下降。而且，台灣許多銀髮族長輩們已有固定茹素的習慣，所以無法補充市面上常見的關節保健食品，未來可以關注是否有羅望果與薑黃的關節保健食品。

參考資料

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航