2021/08/09,
健康

35歲以後女性的卵巢功能開始下降，對身體會有什麼影響？

35歲以後女性的卵巢功能開始下降，對身體會有什麼影響？
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

卵巢功能與女性生育能力息息相關，了解自己的卵巢功能、平日的調理，是一件不能被忽視的事情。

文：李俊逸醫師

根據統計，竟然有5％的30歲以下年輕女性有卵巢功能失調的可能。在35歲以後女性的卵巢功能開始下降，到了40歲以後卵巢功能快速下降，了解自己的卵巢功能以及平日的調理是一件不能被忽視的事情。

卵巢的主要功能是什麼？

  • 分泌激素：分泌動情激素和黃體激素，影響第二性徵發育及性功能的運作。
  • 排卵：在自然狀態下，每次經期中會有8-10個濾泡發育，最後只有一個成熟濾泡會排出卵子。

三大檢測方法，測量卵巢功能與狀況

評估卵巢功能方法分別有陰道超音波檢查以及AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）、FSH（濾泡促進激素）兩種激素檢查，建議成年女性定期追蹤卵巢狀況。

  1. 陰道超音波檢查：方法：將掃描儀探頭放到陰道內，掃描子宮和卵巢狀況，建議在檢查前排空尿液（此檢測不適合無性經驗的女性）功能：了解卵泡多寡和成熟狀況，推算排卵日期診斷：子宮肌瘤、子宮腺瘤、多囊性卵巢、巧克力囊腫、卵巢腫瘤。
  2. AMH檢查：方法：抽血檢驗，無需禁食，隨時可檢驗功能：評估卵巢卵泡庫存量；預測試管嬰兒結果診斷：多囊性卵巢囊腫、卵巢早衰、卵巢過度刺激症候群。
  3. FSH激素檢查：方法：在月經第三天抽取血液檢測，檢驗血液中濾泡促進激素（FSH）的濃度功能：評估卵巢週期中的狀態，FSH數值也可以代表卵子質量指標診斷：原發性性腺衰竭、卵巢發育不全、腦下垂體前葉功能不足、多囊性卵巢疾病、高泌乳刺激素血症等。

卵巢功能失調對身體的影響

  • 月經失調：經期不規律，出現少經、閉經或經期不規律等現象，受孕機會下降。
  • 內分泌紊亂：內分泌失引發的更年期前期症狀調導致提早更年期的現象，如乳房下垂、皮膚鬆弛、陰道乾澀、性慾下降、提早白髮等。
  • 情緒控制不佳：情緒容易波動，睡眠品質不佳。

卵巢保養四大原則

  • 定期做卵巢功能檢查：定期追蹤卵巢狀況，及時發現問題。
  • 規律睡眠：因為女性荷爾蒙受光照影響，長期熬夜及睡眠不規律易導致荷爾蒙紊亂哺餵母乳：哺乳能延遲卵巢功能衰退時間。
  • 規律運動：適度且固定的運動習慣可以延緩卵巢功能退化。
  • 適當補充輔酶Q10：攝取營養品或食用富含輔酶Q10的食物，如魚類、內臟類、紅白肉類、綠色蔬菜、大豆堅果類，可以調養卵巢功能並且提高卵子的質量。

卵巢功能與女性生育能力息息相關，若要了解自己的生育能力，建議到醫院進行卵巢功能檢查。若早日發現問題，可以提早介入治療，或考慮進行凍卵療程，保障自己日後的生育機會。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。