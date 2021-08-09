35歲以後女性的卵巢功能開始下降，對身體會有什麼影響？

文：李俊逸醫師

根據統計，竟然有5％的30歲以下年輕女性有卵巢功能失調的可能。在35歲以後女性的卵巢功能開始下降，到了40歲以後卵巢功能快速下降，了解自己的卵巢功能以及平日的調理是一件不能被忽視的事情。

卵巢的主要功能是什麼？

分泌激素：分泌動情激素和黃體激素，影響第二性徵發育及性功能的運作。

排卵：在自然狀態下，每次經期中會有8-10個濾泡發育，最後只有一個成熟濾泡會排出卵子。

三大檢測方法，測量卵巢功能與狀況

評估卵巢功能方法分別有陰道超音波檢查以及AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）、FSH（濾泡促進激素）兩種激素檢查，建議成年女性定期追蹤卵巢狀況。

陰道超音波檢查：方法：將掃描儀探頭放到陰道內，掃描子宮和卵巢狀況，建議在檢查前排空尿液（此檢測不適合無性經驗的女性）功能：了解卵泡多寡和成熟狀況，推算排卵日期診斷：子宮肌瘤、子宮腺瘤、多囊性卵巢、巧克力囊腫、卵巢腫瘤。 AMH檢查：方法：抽血檢驗，無需禁食，隨時可檢驗功能：評估卵巢卵泡庫存量；預測試管嬰兒結果診斷：多囊性卵巢囊腫、卵巢早衰、卵巢過度刺激症候群。 FSH激素檢查：方法：在月經第三天抽取血液檢測，檢驗血液中濾泡促進激素（FSH）的濃度功能：評估卵巢週期中的狀態，FSH數值也可以代表卵子質量指標診斷：原發性性腺衰竭、卵巢發育不全、腦下垂體前葉功能不足、多囊性卵巢疾病、高泌乳刺激素血症等。

卵巢功能失調對身體的影響

月經失調：經期不規律，出現少經、閉經或經期不規律等現象，受孕機會下降。

內分泌紊亂：內分泌失引發的更年期前期症狀調導致提早更年期的現象，如乳房下垂、皮膚鬆弛、陰道乾澀、性慾下降、提早白髮等。

情緒控制不佳：情緒容易波動，睡眠品質不佳。

卵巢保養四大原則

定期做卵巢功能檢查：定期追蹤卵巢狀況，及時發現問題。

規律睡眠：因為女性荷爾蒙受光照影響，長期熬夜及睡眠不規律易導致荷爾蒙紊亂哺餵母乳：哺乳能延遲卵巢功能衰退時間。

規律運動：適度且固定的運動習慣可以延緩卵巢功能退化。

適當補充輔酶Q10：攝取營養品或食用富含輔酶Q10的食物，如魚類、內臟類、紅白肉類、綠色蔬菜、大豆堅果類，可以調養卵巢功能並且提高卵子的質量。

卵巢功能與女性生育能力息息相關，若要了解自己的生育能力，建議到醫院進行卵巢功能檢查。若早日發現問題，可以提早介入治療，或考慮進行凍卵療程，保障自己日後的生育機會。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航