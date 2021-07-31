立陶宛2萬劑AZ疫苗抵台：疫苗供貨仍吃緊，第5輪疫苗開不開放打高端？

中央疫情指揮中心今（31）日證實，立陶宛政府日前宣布捐贈台灣2萬劑AZ的疫苗，今日上午10時33分運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業，提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心說明，值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，立陶宛伸出援手提供這批COVID-19疫苗，給予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向立陶宛政府與人民至上誠摯謝意。

立陶宛政府提供的2萬劑AZ疫苗，陳時中表示會投入第5輪、造冊人員等需要AZ疫苗的人員。

統計國內包含採購與各項捐贈，AZ疫苗實際到貨近583萬劑，莫德納疫苗則約有365萬劑，不過扣除第4輪接種後，AZ疫苗估計剩下16萬劑，數量恐怕不足提供下一輪；至於莫德納則還有70餘萬劑。

外傳高端可能接棒第5輪接種，對此指揮官陳時中今日記者會否認，表示：「手上有多少疫苗就會打，還是會來打，不會因為時間因素延遲施打效率，但高端現在整個在量產相對小，還是要到穩定供貨才會開始打高端。現有多少疫苗就打多少，並不會因為疫苗供貨因素而延遲施打效率。」

國內昨日已接種23萬9000多人次，第1劑疫苗涵蓋率32.82％。

指揮中心統計，截至今日下午1點，全國意願登記完成總人數1169萬4569人，其中仍以登記施打AZ與莫德納的佔比較高：

AZ：76萬2553人，佔比6.52％

AZ、Moderna：605萬8576人，佔比51.81％

AZ、Moderna、高端：559萬086人，佔比4.78％

AZ、高端：2萬8201人，佔比0.24％

Moderna：401萬9608人，佔比34.37％

Moderna、高端：11萬2428人，佔比0.96％

高端：15萬4117人，佔比1.32％

高端疫苗於19日通過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）審核後，25日再通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家決議，預估8月交貨40萬劑、9月底累積交貨100萬劑，屆時是否可供第5輪施打，將由指揮中心決定。

不過，前台北市長郝龍斌今日表示，衛福部給予高端的EUA不符合程序正義與疫苗安全要求，下週一將向行政法院提出訴願。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，法律程序「都尊重」。

國內新增11例本土，連續4天無死亡個案

另外指揮中心今日公布，國內新增12例COVID-19確定病例，分別為11例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之11例本土病例，為5例男性、6例女性，個案分布以新北市6例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣1例；其中7例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增1例境外移入（案15780），為泰國籍50多歲男性船員，今年1月自泰國登船工作，該船航行期間行經俄羅斯及印尼等國並於7月25日抵台靠港，7月30日衛生單位登船檢疫發現個案有發燒症狀即送醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者64人，其中43人列自主健康管理，餘21人為同船人員，目前未入境，持續於船上隔離。

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核稿編輯：黃筱歡

責任編輯：羅元祺