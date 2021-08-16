髖部骨折號稱「老人殺手」！長輩跌倒骨折照護復健六要訣

造成老年骨折的兩個重要因素是「骨質變弱」加上「跌倒」。

隨著老化，人的骨骼在質與量上起了很大的變化，使得老年人的骨骼變得脆弱。但光是骨骼變差，不一定會導致骨折，「跌倒」才是老人骨折的元兇。

很多人都說老年人最怕跌倒，因為一跌倒就很容易造成骨折。

其中，「髖部骨折」又號稱老人殺手，髖部骨折後一年之內的死亡率高達50％。

最主要造成如此高死亡率的原因是，病人因長期臥床而導致肺炎、泌尿道感染、褥瘡等併發症而致死。因此，骨折後的照顧復健非常重要，以下6個提醒與建議可多加留意：

臥床護理：受傷初期盡量抬高患肢、防止腫脹，但若有血管堵塞狀況時就應放平。長期臥床會使局部組織受壓，容易發生壓瘡，最好每2小時幫助患者翻身、更換體位，夜間則每3至4小時一次。長期臥床也會造成肺活量減少，容易使支氣管分泌物墜積於肺底，若合併感染就可能引發肺炎，在幫助翻身同時還要幫助拍背，並鼓勵老人作深呼吸增加肺活量，便於痰液排出，保持呼吸道通暢。 上石膏照護：上石膏處若感到癢不舒服，應避免抓破皮造成感染，可用冰敷或吹冷風降低悶熱造成的皮膚癢。患肢要留意末梢是否感到緊縮、麻痛感、冰冷或是膚色改變，有可能是石膏過緊導致壓迫或腫脹，要盡快回診請醫師查看原因。 儘早下床：治療或手術後要盡早讓病人下床活動，避免因臥床過久或沒活動，而引起併發症，包括褥瘡、血管栓塞發炎、肺擴張不全、肺炎及尿路感染等。 運動復健：臥床時，患肢要多做抬腿、肌肉收縮運動，預防肢體廢用性萎縮及關節攣縮。下床時，運動應循序漸進，每日可分成早上、中午、晚上，每週維持至少3至5次，每次30分鐘。運動的強度及時間要依個人的體能慢慢增加，不可勉強。運動過程若有頭暈、胸痛、臉色蒼白、盜汗等情形，應立即停止；必要時可拿助行器、輔助用具，以避免對關節造成負擔。 營養攝取：為促進骨折癒合，應多攝取蛋白質、鈣質、維生素C等，並以少量多餐的方式進食。鈣的吸收與維生素Ｄ有關，而維持素Ｄ可透過陽光照射合成，即使行動不便仍需盡可能多曬太陽。另外，為避免因活動減少造成便秘，應多攝取水分與纖維質。禁忌部分，抽菸、喝酒、喝濃茶都對骨質有不良影響，辛辣食物則影響傷口癒合。 居家環境：為利於復健運動，並防止二次跌倒，家中應盡量清除阻礙空間的雜物，浴室處裝置扶手，增加照明，並減少引起跌倒設施，如不使用有輪子的家具、電線要收好或固定在角落，家具擺設位置應固定，勿時常更動。

骨折對家中長輩的健康有很大的影響，恢復期間的照護千萬不能輕忽。

「優照護」建議，初期可找物理治療師到家中協助，並指導相關事項。若家人因工作無法照顧時，「優照護」平台上有許多專業的照顧服務員，也能提供良好的照護，以利長輩盡快順利康復。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航