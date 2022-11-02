黃國昌再揭全台11.6%、195位議員候選人有前科，雲林、苗栗和金門比例最高

由前立委黃國昌擔任理事長的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今（2）日舉行「讓陽光照入地方議會：2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站資訊更新」記者會，公布全台1677名議員候選人的犯罪前科，共有195位候選人具犯罪前科，比例高達11.6%，其中又以雲林縣、苗栗縣、金門縣、高雄市、彰化縣比例最高。另外最多的是中國國民黨提名合計457人，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；民主進步黨提名合計380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%

全台11.6%議員候選人有前科，雲林、苗栗和金門比例最高

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天公布，今年地方選舉總計1677名議員候選人的犯罪前科，其中包括起訴、判刑定讞者及遭提報治平對象等，合計有195位議員候選人具犯罪前科，比例高達11.6%。

根據協會的統計，全國除了澎湖縣此次登記的議員候選人沒有一位具有犯罪前科外，其餘21個縣市都有，人數為1至23人不等，且具犯罪前科候選人比例超過10%的縣市共有12個。

比例前5高的縣市，分別為雲林縣登記69人，具犯罪前科者17人，佔比24.6%；苗栗縣登記72人，具犯罪前科者15人，佔比20.8%；金門縣登記32人，具犯罪前科者6人，佔比18.8%；高雄市登記128人，具犯罪前科者23人，佔比18%；彰化縣登記86人，具犯罪前科者14人，佔比16.3%。

Photo Credit:公益吹哨者保護協會提供

在政黨分布方面，根據協會調查內容顯示，最多的是中國國民黨提名合計457人，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；民主進步黨提名合計380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%；台灣民眾黨提名合計86人，具犯罪前科者4人，佔比4.7%；時代力量提名合計46人，具犯罪前科者1人，佔比2.2%。

黃國昌也說明，因為其他政黨的提名人數本來就比較少，所以用比例來看可能會有偏誤，就直接提供實際的犯罪人數；親民黨提名合計5人，具犯罪前科者2人；無黨團結聯盟提名合計9人，具犯罪前科者3人；台灣團結聯盟提名合計5人，具犯罪前科者1人；綠黨提名合計5人，具犯罪前科者1人；無黨籍合計613人，具犯罪前科者79人，佔比12.9%。

另外協會也特別列出幾項犯罪類型，包括違反槍砲彈藥刀械管制條例或者重大暴力案件致人於死的，就有12位議員候選人，當中包括國民黨、民進黨和無黨籍的。而曾經涉及貪污遭到判刑的也有6位，都是無黨籍。



黃國昌也特別指出，當中還有一個嘉義縣第四選區的候選人蔡政宜，就是造成台灣職棒史上最大傷害的賭球事件的組頭「雨刷」，這次也投入了選舉。而彰化縣有一位議員候選人，三度酒駕遭到解職。希望大家都能看清楚自己選區的候選人

政治評論人周偉航表示，有些人會質疑，難道更生人沒有選舉的資格，其實犯罪的型式非常多樣，在各種司法案件的審判，其中的確存在一些瑕疵，但是重點是經歷過這樣明確的事件，當事人是否具有悔意，或者已經有贖罪的行為。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發起人張晋源表示，很感謝團隊花了很多時間查核整理這個龐大的資料，他認為，最令人難過的其實不是這高比例的涉案議員候選人，而是對台灣這樣的「黑金政治」認為理所當然，甚至加入同流合污的行列的人，還把這些犯罪的人執意送進台灣的議會。

張晋源表示，一個民主國家，監督制衡是防止一個社會走向獨裁的機制，當在野黨和民意代表監督制衡的功能喪失，就是徒具民主表象，沒有深化民主的機制；金錢、暴力和權力三個元素會改變很多事情，使一個國家的民主機制變得低落，原本民代該做的事情，變成公民和公民團體的責任；他要呼籲大家，必須阻止這些人當選。

黃國昌也在最後總結，協會的團隊花了很多時間和心血來查證議員候選人的資料，希望透過這些資訊的揭露，提供每位公民投票參考時的依據，至於這些客觀的犯罪事實背後，選民要如何評價，交由台灣每位公民智慧的選擇與判斷。

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核稿編輯：翁世航