黃國昌再揭全台11.6%、195位議員候選人有前科，雲林、苗栗和金門比例最高
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根據協會調查內容顯示，最多的是中國國民黨提名合計457人，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；民主進步黨提名合計380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%。
由前立委黃國昌擔任理事長的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今（2）日舉行「讓陽光照入地方議會：2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站資訊更新」記者會，公布全台1677名議員候選人的犯罪前科，共有195位候選人具犯罪前科，比例高達11.6%，其中又以雲林縣、苗栗縣、金門縣、高雄市、彰化縣比例最高。另外最多的是中國國民黨提名合計457人，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；民主進步黨提名合計380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%
全台11.6%議員候選人有前科，雲林、苗栗和金門比例最高
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天公布，今年地方選舉總計1677名議員候選人的犯罪前科，其中包括起訴、判刑定讞者及遭提報治平對象等，合計有195位議員候選人具犯罪前科，比例高達11.6%。
根據協會的統計，全國除了澎湖縣此次登記的議員候選人沒有一位具有犯罪前科外，其餘21個縣市都有，人數為1至23人不等，且具犯罪前科候選人比例超過10%的縣市共有12個。
比例前5高的縣市，分別為雲林縣登記69人，具犯罪前科者17人，佔比24.6%；苗栗縣登記72人，具犯罪前科者15人，佔比20.8%；金門縣登記32人，具犯罪前科者6人，佔比18.8%；高雄市登記128人，具犯罪前科者23人，佔比18%；彰化縣登記86人，具犯罪前科者14人，佔比16.3%。
在政黨分布方面，根據協會調查內容顯示，最多的是中國國民黨提名合計457人，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；民主進步黨提名合計380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%；台灣民眾黨提名合計86人，具犯罪前科者4人，佔比4.7%；時代力量提名合計46人，具犯罪前科者1人，佔比2.2%。
黃國昌也說明，因為其他政黨的提名人數本來就比較少，所以用比例來看可能會有偏誤，就直接提供實際的犯罪人數；親民黨提名合計5人，具犯罪前科者2人；無黨團結聯盟提名合計9人，具犯罪前科者3人；台灣團結聯盟提名合計5人，具犯罪前科者1人；綠黨提名合計5人，具犯罪前科者1人；無黨籍合計613人，具犯罪前科者79人，佔比12.9%。
另外協會也特別列出幾項犯罪類型，包括違反槍砲彈藥刀械管制條例或者重大暴力案件致人於死的，就有12位議員候選人，當中包括國民黨、民進黨和無黨籍的。而曾經涉及貪污遭到判刑的也有6位，都是無黨籍。
黃國昌也特別指出，當中還有一個嘉義縣第四選區的候選人蔡政宜，就是造成台灣職棒史上最大傷害的賭球事件的組頭「雨刷」，這次也投入了選舉。而彰化縣有一位議員候選人，三度酒駕遭到解職。希望大家都能看清楚自己選區的候選人
政治評論人周偉航表示，有些人會質疑，難道更生人沒有選舉的資格，其實犯罪的型式非常多樣，在各種司法案件的審判，其中的確存在一些瑕疵，但是重點是經歷過這樣明確的事件，當事人是否具有悔意，或者已經有贖罪的行為。
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發起人張晋源表示，很感謝團隊花了很多時間查核整理這個龐大的資料，他認為，最令人難過的其實不是這高比例的涉案議員候選人，而是對台灣這樣的「黑金政治」認為理所當然，甚至加入同流合污的行列的人，還把這些犯罪的人執意送進台灣的議會。
張晋源表示，一個民主國家，監督制衡是防止一個社會走向獨裁的機制，當在野黨和民意代表監督制衡的功能喪失，就是徒具民主表象，沒有深化民主的機制；金錢、暴力和權力三個元素會改變很多事情，使一個國家的民主機制變得低落，原本民代該做的事情，變成公民和公民團體的責任；他要呼籲大家，必須阻止這些人當選。
黃國昌也在最後總結，協會的團隊花了很多時間和心血來查證議員候選人的資料，希望透過這些資訊的揭露，提供每位公民投票參考時的依據，至於這些客觀的犯罪事實背後，選民要如何評價，交由台灣每位公民智慧的選擇與判斷。
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核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。