搶救疫苗覆蓋率：美國要求聯邦雇員打疫苗、民眾接種可拿2800台幣「獎勵金」

編譯：吳宗宜

美國總統拜登（Joe Biden）在7月29日宣布將採取新措施來對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）具高度傳染性的Delta變種病毒，儘管目前美國疫苗量充裕，但假訊息、反疫苗情緒和政治分歧的影響下，接種率遠遠落後於其他已開發國家，白宮為敦促民眾接種疫苗，採取了更強硬的立場。

根據新規定，聯邦政府僱員被要求簽署文件說明自己已接種疫苗，拒絕或尚未施打者，無論在哪都必須戴口罩，並每週接受1至2次篩檢，且必須保持社交距離，基本上也不被允許出差，並要求聯邦政府各部門對所有政府承包商採取相同標準。

嚴格的新規定旨在提高美國人緩慢成長的疫苗接種率，並為全國各地的私人企業樹立榜樣。

根據2020年的資料，美國文職僱員約有218萬人，另有57萬人服務於美國郵政管理局（USPS）。根據紐約大學公共服務系教授保羅萊特（Paul Light）估計，如果將聯邦承包商和聯邦贊助的計畫考慮在內，政府實際可能有近700萬名員工。

拜登表示，「現在有太多人死去或看著他們所愛的人死去，自由伴隨著責任，所以請做出負責任的判斷，為自己、所愛的人、為你的國家接種疫苗。我們的行動是努力確保人們的安全，事實上，如果你沒有接種疫苗，就會給自己、家人和同事帶來麻煩。」

根據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的統計數據，美國目前疫苗覆蓋率為57％，3.3億人口中有超過1.89億美國人至少接種了一劑疫苗，超過1.63億人已完成接種疫苗，但至少有9000萬符合條件的人還沒有接種疫苗。

拜登並指出絕大多數新的住院和死亡病例都未接種疫苗，「上個月的研究顯示，超過99％的COVID-19死亡病例是來自未接種疫苗的人，這是美國的悲劇，如果你還沒有接種疫苗，其實大可不必找死。」

他也呼籲政治不應該左右人們接種疫苗的決定，調查顯示，共和黨支持者接種疫苗的比率遠低於民主黨支持者，「疫苗是在共和黨政府時期開發和授權的，並在民主黨政府時期分發和管理，這些疫苗安全且具高效力，它們沒有任何政治色彩，這與紅州和藍州無關，這只關乎健康、生與死。」

拜登並特別讚揚共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）和阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey），他們是共和黨人，但都鼓勵他們的選民接種疫苗。

拜登也呼籲人民在公共場合戴口罩，「口罩不是一種政治聲明，它只是保護自己和他人的方式。」而在兩個月前，政府才許可舉辦大型室內、不戴口罩的活動，當時拜登還稱這是偉大的一天，但在感染人數不斷增加的情況下， CDC在7月27日發布最新的指南，敦促已接種疫苗的人在病毒傳播機率高的室內也應該要戴口罩。

CDC recommends people in areas with substantial or high #COVID19 spread wear a mask in public indoor settings, even if fully vaccinated.



Visit CDC’s COVID Data Tracker to find out what level of COVID-19 spread your area has: https://t.co/iSLwhCwlZ2. pic.twitter.com/GJYXMWhaw2 — CDC （@CDCgov） July 30, 2021

財政部表示，鼓勵地方政府自「美國救援計畫」（American Rescue Plan）取得資金，提供每位新接種疫苗的民眾100美元的獎勵金，刺激疫苗施打率。連鎖超市克羅格（Kroger）也於2月開始提供施打疫苗的員工100美元，此後其員工接種率從50％上升至75％，新墨西哥、俄亥俄及科羅拉多等州也開始推出類似獎勵計畫，成功提高當地疫苗覆蓋率。

拜登說，「我知道付錢讓人們接種疫苗對已接種疫苗的人來說可能聽起來不公平，但事情是這樣的：如果激勵措施可以幫助我們戰勝這種病毒，我認為我們就應該採用，只要更多人接種了疫苗，大家都會受益。」

白宮也表示，先前中小企業的疫苗有薪假只限員工本人，但未來若企業提供員工有薪假，讓他們帶家人去打疫苗，也能獲得政府全額補貼。

拜登另外也再次呼籲學校在今年秋季全面重新開放，儘管12歲以下的兒童還沒有資格接種疫苗，「我們可以而且必須在今年秋季讓全部學校開學，我們承擔不起讓學生再離開教室1年了。」並敦促學區在未來幾週內至少開設一個臨時疫苗接種診所，讓12歲及以上的兒童接種疫苗。

政策反應兩極，個人自由與公共利益之爭？

不過，也有不少人對拜登政府的新政策持反對態度，根據美國國家衛生政策研究院（National Academy for State Health Policy）的數據，美國各州已提出了100多項法案，禁止雇主將接種疫苗作為就業條件，至少有6個州批准了此類法案。

司法部和聯邦平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission）表示，目前沒有任何聯邦法律禁止企業可以要求以疫苗接種作為就業條件，聯邦推出的政策將成為先例，此法案的實施可能在一些州遇到阻力。此前紐約和加州政府的類似舉措就遭到當地工會的抵制，在拜登宣布這項新命令前，一些全國工會也公開表示反對此政策。

代表3萬名聯邦官員和探員的聯邦執法人員協會（Federal Law Enforcement Officers Association）主席科斯梅（Larry Cosme）就在一份聲明中表示，雖然該組織支持疫苗，但反對強制接種，「強迫人們接受醫療不是美國之道，且無論支持者如何證明其合理性，這都是明顯侵犯公民權利的行為。」

美國郵政工人工會（APWU）也反對為聯邦僱員強制接種疫苗，並對政府的政策表示憂心，該組織聲明中說，「雖然APWU領導階層持續鼓勵郵政工人自願接種疫苗，但聯邦政府的職責並不包含強制員工接種疫苗。」

在34個機構中擁有150萬名會員的財政部工會（National Treasury Employees Union）也表示，它鼓勵其成員接種疫苗，但對拜登制定的新規則將如何實施存疑，工會主席里爾登（Tony Reardon）表示，「我們將努力確保員工得到公平對待，讓該協議不會對他們造成不應有的負擔。」

支持強制接種疫苗者也不少，擁有9萬名成員，包括約3萬名NASA工程師和其他專業的聯邦技術人員的國際專業技術工程師聯盟（International Federation of Professional and Technical Engineers）便對該政策表示支持，工會主席希倫（Paul Shearon）說，「我們不想再看到任何成員死去。」

美國勞工聯盟和產業工會組織（AFL-CIO）主席特魯姆卡（Richard Trumka）也表示支持強制施打疫苗，這是一種保護人們可接受的方式，「如果你回來上班時沒有接種疫苗，那工作場所的每個人都會受到威脅。」

喬治城大學法學院全球衛生法教授戈斯汀（Lawrence Gostin）表示，人們可能因為壓力而接種疫苗，「大家寧願捲起袖子打一針，也不願每週接受檢測和戴口罩，在很多方面，這真的不是強制性的，它是給勞工一個選擇。」

美國一些大公司已經開始要求其員工接種疫苗，科技巨頭Facebook和Google都在本週宣布，員工必須證明他們已經完全接種疫苗才能重返工作崗位。達美航空和聯合航空也要求新進員工出示疫苗接種證明。

但根據研究公司Gartner的定期調查，只有不到10％的雇主表示他們打算要求所有員工接種疫苗，目前大約69.3％的美國成年人已完全接種疫苗，拜登設定在7月4日前讓70％的成年人至少接受一劑的目標，到現在都還沒有完全實現，共和黨人和一些工會仍然強烈抵制雇主要求員工施打疫苗的規定。

對此，拜登也在會後表示，聯邦政府是否可以強制整個國家接種疫苗仍然是未解的問題。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺