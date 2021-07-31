從「誰能看好我們」到「世界最強組合」，李洋、王齊麟東奧奪金改寫台灣羽球紀錄

東奧羽球男雙「黃金組合」，由王齊麟、李洋組成的「麟洋配」今（31）日對上世界排名第6的中國「雙塔」李俊慧、劉雨辰（兩人身高都超過190公分），以21：18、21：12直落二的分數，奪走金牌。這是我國奧運史上第一面羽球金牌，也是本屆奧運的第二面金牌。

這對搭擋第一次出戰奧運，就能獲得台灣羽球史上最好的成績，他們是怎麼做到這樣絕佳的默契？

25歲的李洋與26歲的王齊麟，目前都是土地銀行羽球隊的隊員。來自金門的李洋，有著愛打羽球的父親，從小李洋就和妹妹李芷蓁（李芷蓁現在也是土地銀行的羽球球員）跟著父親學羽球。不過李洋起步比別人晚，小學五年級才正式加入社子國小校隊，一度想放棄羽球；國中幾經波折進入羽球名校中山國中，與王齊麟成為同學。

不過，一直要到2018年，李洋從合作金庫轉隊到土地銀行後，才改和王齊麟搭擋。為什麼等了9年才合拍？李洋接受採訪時曾表示，和王齊麟聯手的想法，當年真沒想過，他自覺當時實力太差，高攀不起：「我配不上他。」

Photo Credit: 中央社 台灣男雙組合王齊麟（右）與李洋（左）今（2021）年在世界巡迴賽年終賽，兩人互相打氣加油。

王齊麟的確很早就嶄露頭角，他曾在2012年奪得亞青男雙銀牌，在2017年獲得黃金大獎賽三冠、世大運雙金（混合團體賽、混合雙打），也和學長陳宏麟聯手，曾在2018年世界羽球錦標賽摘下男雙銅牌，生涯最佳排名曾名列全球第4。

Photo Credit: 中央社 2018年中華台北羽球公開賽，陳宏麟（左）與王齊麟（右）組成「雙麟配」。

而李洋則是在大學時遇到了重要的搭擋李哲輝，參加全國羽球排名賽，獲得第一項全國賽冠軍，兩人在全國排名賽屢獲佳績，李洋也順利入選國家隊選手，與其他優秀選手四處征戰，在2018亞運男子羽球雙打獲得銅牌，為台灣拿下亞運賽第一面羽球男雙獎牌。

歷經在國家隊的征戰與洗禮，李洋實力也大幅提昇，2018年底他下定決心要與王齊麟搭擋，先得到陳宏麟的支持後，再尋求王齊麟同意。陳宏麟在2019年決定從國際賽中退役，後來成為了王齊麟、李洋的教練。

李洋擅長前場的攻擊，而王齊麟在後場的殺球威力驚人，兩人也在2019年西班牙羽球大師賽中，奪得搭檔後首座賽事冠軍，隨後在奧爾良羽球大師賽、印度羽球公開賽、韓國羽球大師賽、世界羽聯世界巡迴賽總決賽中也屢次奪冠。

Photo Credit: AP / 達志影像

雖然一開始在國際賽就創下好成績，但「麟洋配」一路走來也非一帆風順。李洋透露，追夢過程要承受許多流言蜚語，轉隊、換搭檔就像「賭人生」，如今締造台灣羽壇新頁，最感謝的就是搭檔王齊麟、教練陳宏麟和土地銀行。

Photo Credit: 中央社 台灣男雙組合王齊麟和李洋今（2021）年1月在世界羽球巡迴賽年終賽拿下冠軍。

而這次東奧雙打出賽，兩人籤運不算太好，小組賽遇上世界第1的印尼好手吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），後來又與世界第4的日本選手渡邊勇大／遠藤大由，世界第2的印尼選手阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan）對戰，身為奧運新秀，兩人每場比賽都以挑戰者之姿出擊。李洋坦言，首次踏上奧運對奪牌會有期待，但真的不敢想，畢竟實在太難，還戲稱說「我想很多人也不會看好我們吧？」

不過，雖然在小組賽首戰不敵印度組合落敗，但這兩人在接下來的奧運比賽中開低走高，在關鍵的小組賽第2場賽事中，直落二贏了英國組合蓮恩與凡迪，接著遇到世界第1的吉德翁／蘇卡穆約，兩人在第3局以21：17驚險摘下8強門票。

贏了世界第一後，「麟洋配」勢如破竹，接下來的比賽都是以直落二的佳績，打敗日本和印尼選手晉級金牌戰。其中世界排名第2、曾是3屆世錦賽金牌得主的印尼選手阿山與蘇堤萬，更是李洋和王齊麟的偶像。

印尼好手阿山賽後表示，王齊麟與李洋的速度和整體打法對他和蘇堤萬構成相當大的壓力，讓他和蘇堤萬難以應對，「我們今天打得沒有平常好，因為我們的對手很強，很明顯給我們很大的壓力。」

Photo Credit: 中央社 台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（前）與李洋（後），29日在東京奧運男雙8強以21比16、21比19擊敗日本的渡邊勇大與遠藤大由，成為台灣羽球史上第1組晉級奧運4強的選手。

晉級金牌賽，王齊麟今日一早就在臉書發文，稱「睡一覺起來確定我不是在做夢了！從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事，我們還能站在場上！」並誓言今晚將用盡全力，毫無保留的拚到最後一刻。許多網友湧入留言，替麟洋配加油打氣。而有趣的是，每次贏球後李洋、王齊麟都會跪在地上歡呼慶祝，一個向前彎，一個則是向後躺，姿勢就有如台灣傳統信仰擲筊「一正一反」的聖筊，畫面在網路上瘋傳爆紅。

而李洋家鄉金門，民眾也聚集在一起觀賽，為這位金門子弟打氣。金門縣長楊鎮浯也承諾，將在李洋家鄉金寧鄉規劃以李洋為主題的羽球館，而與李洋有著長期合作夥伴關係的金門酒廠公司也在研擬進一步的合作，雙方將運用李洋的影響力，以及合作中創造的資源，回饋金門體育界。

Photo Credit: 中央社 金門子弟李洋和王齊麟搭擋勇闖4強，金門縣民眾一起觀賽，開心吶喊。

《GQ》報導，面對雙打夥伴最常遇到的溝通問題，李洋表示，選手在比賽中其實比較需要正向的鼓勵，當發現搭檔有些低潮的時候，我會告訴他其實打得不錯，盡量不要讓負面的情緒產生。而王齊麟也認同這個想法，他說：「比賽的時候都會緊張，如果說得太多反而會讓搭檔多想造成反效果，所以在場上我們多半是互相打氣安慰，場下練習的時候再檢討。」

王齊麟也在昨日與印尼組合賽後受訪表示：「雖然分數看起來差很大，但其實過程打得很艱辛，我們每一分都相當專注，就算領先了還是要繼續拼，其實賽前都覺得不會贏，都準備好要拼明天的銅牌戰了，不過今年奧運好像就是這樣，我們每一場都很難打，但每一場都過關。」

從差點淘汰，到成為台灣羽球史上第一次晉級4強、甚至進入決賽的球員，王齊麟戲稱：「就像從地獄爬了回來。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像 在東京奧運決賽中，王齊麟與李洋擊敗中國選手，奪得金牌。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺