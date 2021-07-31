陸官媒批評「煽暴搗亂」後，香港教協隨即被教育局「DQ」

中國兩間官媒今日發文炮轟香港教協「煽暴搗亂」，香港教育局下午約5時出稿，宣布終止與教協的工作關係，又指責教協近年的言論和行徑與教育專業不符，「本質上與政治團體無異」。

教育局：教師應反思教協是否代表自己

教育局發言人指，教協「自稱」是教育專業團體，故過去數十年讓教協與其他教育專業團體，就教育事宜作協調。

但發言人指教協過去不但積極參與「民陣」及「支聯會」，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園。而在社會動亂事件中，部分學生、甚至教師受影響參與暴力及違法活動，教協並沒有加以教導及勸止，反而推波助瀾，有違教育宗旨，犧牲學生福祉。

教育局宣布，不會與教協或他們的代表，舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢其意見；暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注；教育局轄下的諮詢組織，如有教協成員代表，局方會考慮終止其任期，並拒絕他們參與有關會議。教育局不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，因此學校不應將教師在今天之後參加該會的課程，計算在專業發展活動內。

發言人又表示，香港教育近年深受政治及社會動亂打擊，不少教師及學生誤入歧途、甚至違法被捕。教協以教育專業團體作為包裝，實際上推動政治倡議，例如在「佔領中環」事件中製作教材，內容包括公民抗命，又發起全港教師罷課罷教，呼籲教師作為會員，深思該會是否真正能代表自己。

官媒：必須鏟除「教協」毒瘤

中國官媒《新華社》今日稍早發表一篇題為《香港教育要正本清源必須鏟除「教協」這顆毒瘤》的文章。

文章指教協長期從事反中亂港活動，與民陣和支聯會「存在著錯綜複雜的人員、組織、資金和利益勾連」，而民陣和支聯會已「在劫難逃」，相信必受法律審判。

文章指教協作為亂港組織核心，即使退出民陣、支聯會，仍無法洗脫涉嫌違法的有關問題，更不能勾銷過往煽暴搗亂、禍害香港的罪責。文章表示，教協會長稱其政治立場不改變，顯示教協「並無悔意」，「『退群』只是權宜之計」，幻想「洗白」，是「自欺欺人」。

具體事例而言，文章指教協「配合亂港勢力在立法會瘋狂『拉布』，更在『反國教』、非法『佔中』、『修例風波』等社會事件中煽風點火，多次鼓動大中小學師生罷課」，以及將「政治滲入校園」等。

而文章指香港教育系統長期藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已到了必須清理的時候，香港教育要建立與一國兩制相適應的新教育體制，必須依法清除教協這個最大障礙，特區政府和社會各界都責無旁貸，必須拿出魄力與勇氣，敢於動真碰硬，盡早讓教育回歸育人本位，讓教師回歸專業講台，讓學生回歸安寧校園。

而《人民日報》的文章則形容教協是必須剷除的毒瘤，指教協「煽動師生罷課、炮製港獨教材、售賣黑暴書籍，鼓吹歪理邪說，哪一項是為香港教育著想及為在校師生考慮」。

教協：無煽動學生示威

教協回應兩官媒文章時指，沒有煽動學生示威、亦反對港獨，強調教協是促進教育專業發展和維護教師權益的組織。

教協表示，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，又說自創會以來，關心國家民族的發展。

教協說，將會不斷聆聽社會各界的聲音，與會員及社會各界溝通，做好教育專業工作。

教協早前已退出民陣、支聯會

根據《立場新聞》報導，教協是由已故前支聯會主席司徒華於1989年創立。今年3月教協退出民陣工作後，本月29日，教協會長馮偉華再指，教協上月已退出其有份創立的支聯會，解釋原因是「政治環境一直變差，是無奈的決定」，但強調教協對堅持平反六四的立場不變。

支聯會則於本月初宣佈遣散所有職員，並將常委人數減少一半至7人。支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自4月起出現退會潮。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex