批女消防員洗澡被偷窺「為什麼不鎖門、是在引誘嗎」，宜蘭縣議員黃浴沂惹眾怒仍拒道歉
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國民黨發言人林家興指出，黃浴沂說出疑似檢討受害者的爭議言論，絕對無法容忍，更不會護短。針對這種違反性別平等的作為，國民黨會進行必要的處置，將移請考紀會調查、研議處理方式。
宜蘭縣1名女消防員去年洗澡後裸身走出浴室，遭闖入寢室的男同事看見，身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，被迫離職；宜蘭縣議會昨（25）日進行總預算審查，民進黨縣議員林佩螢、林詩穎為聲援遭性騷擾的女消防員，在自己桌上立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」、「我都生病了，為什麼要一直換醫生」標語。結果國民黨籍議員黃浴沂不滿，要求撤下圖卡，並稱「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。
此番言論引發群情激憤，黃的臉書被留言灌爆「女性被偷窺居然還要被檢討是不是要誘惑人家」、「不鎖門代表引誘犯罪？什麼邏輯？這種邏輯也能當議員喔？」、「令人作噁的言論，什麼叫引誘犯罪？議員你自己社會化失敗不代表其他人也是欸」、「議員有這樣的言論真的太匪夷所思，老年人也需要性平教育，上個世紀的思維跟議員也需要被淘汰」。
還有網友直接把黃浴沂服務處的Google地標改成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」，並狂刷一星負評，留言怒轟「檢討被害者的議員就應該被下架」等。
時代力量發起罷免，黃仍拒絕道歉
對此，林佩螢表示，放上兩個手舉牌針對消防局性騷擾案表示自己的態度，原本這只是兩個女生的無聲抗議；謝謝黃浴沂前輩，讓她們的抗議可以受到議會前輩們的重視，這也是一場非常好的「平權教育不能等」的示範，「為什麼不鎖門，是在引誘人家去看嗎？」彷彿在教育社會「穿短裙被強暴被性騷擾就是應該」，前輩的言論無一不檢討被害者。
時代力量宜蘭縣黨部發表聲明嚴厲遣責，痛批黃浴沂口出低俗歧視性言語，檢討受害者、言語霸凌受害者，要求公開道歉，否則不排除發起罷免，「不道歉，就罷免！」
並表示黃浴沂議員沒發現自己正在「問題化」女性的身體，在「洗完澡裸身走出來」這樣隱私、相當單純的舉動，竟被黃浴沂貼上「引誘」男同事這樣性化的標籤。但女性消防員只是在做一件正常不過的事。而且黃浴沂的行為是「責任轉嫁」，稱女性消防員「沒把門鎖好」才是受害的原因，強行讓受害者變成加害者。但其實明眼人都知道，做錯事的明明是偷偷闖入女性私人房間的男同事。
《聯合報》報導，黃浴沂今天受訪，仍拒絕道歉。認為自己沒有不對，要道歉什麼。女消防員不鎖門會影響人家進去看，「有什麼不對？每個人洗澡都要小心，他自己在家洗澡也不敢不關門」；不管是被看的，還是看人的，誰對或不對，都已經進入司法程序，交由司法判斷。
針對時力揚言罷免，黃浴沂表示，時力只聽一面之詞，不了解全盤狀況，要罷免也給予尊重；同時他也反駁，民進黨這段時間一直在消費被害者，「這麼多天來到底幫了她什麼？做了什麼對她有利的事？」在他看來，反而是在傷口上撒鹽。
對此，國民黨青年團則在臉書上發表聲明表示嚴厲譴責相關言論。《上報》報導，國民黨發言人林家興今天指出，黃浴沂於議會中說出疑似檢討受害者的爭議言論，「我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！」他表示國民黨致力於維護女性權益，對於此種歧視女性、檢討受害者的說法，黨內無法接受並將嚴厲譴責。針對這種違反性別平等的作為，國民黨會進行必要的處置，將移請考紀會調查、研議處理方式。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。