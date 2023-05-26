批女消防員洗澡被偷窺「為什麼不鎖門、是在引誘嗎」，宜蘭縣議員黃浴沂惹眾怒仍拒道歉

宜蘭縣1名女消防員去年洗澡後裸身走出浴室，遭闖入寢室的男同事看見，身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，被迫離職；宜蘭縣議會昨（25）日進行總預算審查，民進黨縣議員林佩螢、林詩穎為聲援遭性騷擾的女消防員，在自己桌上立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」、「我都生病了，為什麼要一直換醫生」標語。結果國民黨籍議員黃浴沂不滿，要求撤下圖卡，並稱「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。

此番言論引發群情激憤，黃的臉書被留言灌爆「女性被偷窺居然還要被檢討是不是要誘惑人家」、「不鎖門代表引誘犯罪？什麼邏輯？這種邏輯也能當議員喔？」、「令人作噁的言論，什麼叫引誘犯罪？議員你自己社會化失敗不代表其他人也是欸」、「議員有這樣的言論真的太匪夷所思，老年人也需要性平教育，上個世紀的思維跟議員也需要被淘汰」。

還有網友直接把黃浴沂服務處的Google地標改成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」，並狂刷一星負評，留言怒轟「檢討被害者的議員就應該被下架」等。

時代力量發起罷免，黃仍拒絕道歉

對此，林佩螢表示，放上兩個手舉牌針對消防局性騷擾案表示自己的態度，原本這只是兩個女生的無聲抗議；謝謝黃浴沂前輩，讓她們的抗議可以受到議會前輩們的重視，這也是一場非常好的「平權教育不能等」的示範，「為什麼不鎖門，是在引誘人家去看嗎？」彷彿在教育社會「穿短裙被強暴被性騷擾就是應該」，前輩的言論無一不檢討被害者。

時代力量宜蘭縣黨部發表聲明嚴厲遣責，痛批黃浴沂口出低俗歧視性言語，檢討受害者、言語霸凌受害者，要求公開道歉，否則不排除發起罷免，「不道歉，就罷免！」

並表示黃浴沂議員沒發現自己正在「問題化」女性的身體，在「洗完澡裸身走出來」這樣隱私、相當單純的舉動，竟被黃浴沂貼上「引誘」男同事這樣性化的標籤。但女性消防員只是在做一件正常不過的事。而且黃浴沂的行為是「責任轉嫁」，稱女性消防員「沒把門鎖好」才是受害的原因，強行讓受害者變成加害者。但其實明眼人都知道，做錯事的明明是偷偷闖入女性私人房間的男同事。

《聯合報》報導，黃浴沂今天受訪，仍拒絕道歉。認為自己沒有不對，要道歉什麼。女消防員不鎖門會影響人家進去看，「有什麼不對？每個人洗澡都要小心，他自己在家洗澡也不敢不關門」；不管是被看的，還是看人的，誰對或不對，都已經進入司法程序，交由司法判斷。

針對時力揚言罷免，黃浴沂表示，時力只聽一面之詞，不了解全盤狀況，要罷免也給予尊重；同時他也反駁，民進黨這段時間一直在消費被害者，「這麼多天來到底幫了她什麼？做了什麼對她有利的事？」在他看來，反而是在傷口上撒鹽。

對此，國民黨青年團則在臉書上發表聲明表示嚴厲譴責相關言論。《上報》報導，國民黨發言人林家興今天指出，黃浴沂於議會中說出疑似檢討受害者的爭議言論，「我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！」他表示國民黨致力於維護女性權益，對於此種歧視女性、檢討受害者的說法，黨內無法接受並將嚴厲譴責。針對這種違反性別平等的作為，國民黨會進行必要的處置，將移請考紀會調查、研議處理方式。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航