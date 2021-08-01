2021/08/01,
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【2020東京奧運】中華隊8/1戰績、各國獎牌榜一次看：黃筱雯拳擊晉級4強、桌球團體賽男子組晉級8強、晚上戴資穎將爭金

【2020東京奧運】中華隊8/1戰績、各國獎牌榜一次看：黃筱雯拳擊晉級4強、桌球團體賽男子組晉級8強、晚上戴資穎將爭金
圖為黃筱雯確定獲勝進入四強之後情緒激昂｜ Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

台灣拳擊女將黃筱雯今天上午挑戰女子51公斤級（蠅量級）8強賽，對決塞爾維亞選手尼娜．拉多瓦諾維奇，以5：0壓倒性獲勝，晉級4強，因為拳擊銅牌採並列，將獲得我國第一面奧運拳擊獎牌。桌球男子組團體16強賽，莊智淵、陳建安、林昀儒率先取得3場勝利，晉級8強。

截至7月31日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下2金、2銀、3銅，共7面獎牌，為歷屆奧運新高。

今（1）日有許多重要賽事登場。早上台灣拳擊女將黃筱雯在拳擊女子51公斤級8強賽中擊敗塞爾維亞選手，順利晉級4強，因為拳擊採銅牌並列，所以確定將獲得台灣第1面奧運拳擊獎牌。另外，桌球男子組團體16強賽也是在今天早上開打，由莊智淵領軍，搭檔陳建安、林昀儒對決克羅埃西亞，最後中華隊以3:0順利晉級8強。

羽球女子單打的部分，球后戴資穎昨日僅花40分鐘，直落二擊敗印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），成功晉級金牌戰。而金牌戰預計將於今晚20:20開始，對決中國女將陳雨菲。另外「鞍馬王子」李志凱將於17:40挑戰男子鞍馬決賽，力拚台灣在奧運體操上的首面獎牌。

桌球女子團體16強賽，則會在今天18:30開始，由鄭怡靜、陳思羽和鄭先知出馬。

以下整理今日賽程與台灣選手的賽事重點與成績：

0801-2020東京奧運台灣選手每日賽程與結果戰績

8月1日選手戰績

女子拳擊51公斤級8強賽：黃筱雯晉級4強，奪我國第一面奧運拳擊獎牌

台灣拳擊女將黃筱雯今天上午挑戰女子51公斤級（蠅量級）8強賽，對決塞爾維亞選手尼娜．拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic）。比賽中黃筱雯完全發揮身高優勢，在第1回合中，就得到4個10分領先。第2回合以及第3回合，則是取得5個10分，並在最後以5比0壓倒性獲勝，晉級4強，將獲得我國第一面奧運拳擊獎牌。

23歲的黃筱雯，曾在2018年雅加達亞運女子57公斤級摘下銅牌。而這次首次站上奧運殿堂，便順利闖進4強，是台灣在奧運拳擊上有史以來最佳成績。而因為拳擊銅牌採並列，只要打進四強戰，就確定會有獎牌入袋。之後，黃筱雯下一場賽事將於8月4日登場，若獲勝可爭金牌，落敗則奪銅牌。

桌球男子組團體16強賽：莊智淵、陳建安、林昀儒擊敗對手晉級8強

桌球男子組團體16強賽同樣成績斐然，莊智淵、陳建安、林昀儒接連擊敗克羅埃西亞選手，晉級8強。

東奧桌球團體賽採2018年世界桌球錦標賽新賽制，3名球員組隊，一共打5點，先取得3點的團體獲勝。第1點是雙打，接下來4點則都是單打比賽，每場比賽都是5局3勝制。在今天的賽事中，第1點由莊智淵、陳建安搭檔，順利拿下第1點。第2點則由林昀儒出戰，連勝3局拿下第2點。最後莊智淵出戰，雖然第3局一度面對3個局末點，但毫不放棄慢慢逼進deuce ，往來多回合後，以16：14，最後直落三搶下第3點，獲勝擠進8強。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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