捨小家、顧大家：安徽洩洪保江浙滬，提醒中國人要隨時做好被犧牲的準備

就在河南水災引發海內外關注的同時，隔壁的安徽省王家壩正在悄悄洩洪，無數良田被淹沒，上萬人流離失所。

安徽境內水系豐富，有黃河、長江和淮河三大河穿流而過，每當汛期來臨，政治和經濟地位不那麼重要的安徽，順理成章地化身下游江浙滬的天然屏障。

決堤毀家紓難的壯舉非常人所為，但是在朝廷一聲令下，個體的意願已無足輕重，滿腔的不捨與委屈最後在愛國主義的裹挾下，都昇華為官方極力鼓吹的「捨小家、顧大家」的王家壩精神。

俗話說：「閻王要你三更死，誰敢留你到五更。」生活在一個極權式的國家，人民的命運從來不是掌握在自己手中。你能活著，都要感謝上天的憐憫；你要是不想活了，那是有負皇恩；朝廷有一天取你命，你還得畢恭畢敬地叩謝天恩。

安徽人在洪水面前不能顧及自己的身家性命，中國人何嘗不是像棋子一樣任人擺佈呢？幸運的話，如1997年的那個春天，有一位老人在中國的南海邊畫了一個圈，小漁村神話般地崛起座座城，奇蹟般聚起座座金山，從此少部分人搖身一變為既得利益者。

不幸的話，也是一位老人在長江三峽邊畫了一個圈，無數歷史文化名城名鎮沉入江底，幾百萬人流落他鄉，從此回不了故土。這一切，說得好聽點，是捨小家顧大家，說得不好聽的話，那就是把人民當炮灰，最後實現統治階層的政治利益。

中共信奉的共產主義，向來崇尚集體主義精神，經常鼓吹個體為集體犧牲奉獻的先進事蹟。儘管其中有不少是虛假編造的，但是信者恆信，不信者恆不信。

去（2020）年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在中國武漢爆發以後，當地的醫務人員短缺，隨後各省派出了醫療支援隊。他們中有多少人是自告奮勇，又有多少是經領導做過工作，我們不得而知，反正他們在鏡頭前都是滿腔的報國熱情。他們其實沒有反對的權利，一些女性被剃平頭和光頭也只能含淚表示「自願」。

2019年四川涼山大火，27多位90後、00後的年輕消防員，穿著簡陋的防護服衝上前線滅火，最後悉數葬身火海。這次河南水災，依然少不了人民子弟兵衝鋒陷陣的畫面，官媒的畫面裡軍人們累趴在地，露宿街頭，還有那一雙雙泡到發白的腳，令人不忍卒視。他們衝上前線，能救多少人，並不重要，關鍵是在鏡頭前展現一種奮不顧身的精神，讓全國觀眾感動，原來朝廷還是惦記他們死活的。

當然，這並不是說集體主義和愛國主義就一無是處，它們需要建基在一個自由、平等、民主的環境中，才有意義。犧牲和奉獻應是每個個體的自主選擇，而不是來自集體的強迫或道德綁架。西方民主的本質雖然是少數服從多數，但是也特別強調了多數要尊重少數，保障少數人的合法權益。相反，中國卻是通過集體主義、犧牲奉獻的名義來打壓少數，以實現自己不可告人的目的。

中國人最害怕也最討厭的就是別人和自己不一樣，尤其是在思想和觀點方面。今天中國網路上的聲音被和諧到99％是舔共魅共，但是中共依然不能容忍任何批評質疑的聲音存在。那些為弱勢群體發聲的律師被關進監獄，給員工提供真正社會主義福利的良心企業家身陷囹圄，就連那些被不公不義的社會欺凌得遍體鱗傷的蟻民，也因為在網路上發了幾句牢騷而受到迫害。

在如今的中國，如果你的思想沒有和黨保持一致，那就處於很危險的境地了，正如那句經典的名言「沉默有時也是一種罪。」

每當某知名品牌發生「辱華」事件，那些不管幾線的明星都要轉發官方的文宣以示態度。明星如此誠惶誠恐地表態，是為了獲取財富密碼，因為如果不幸被拉入不愛國的黑名單，那就要萬劫不復了。

普通人的自由也如最近逃離中國的美國網紅所言：「在中國，自由都是表面的」，一位西方面孔的人出現在那裡，什麽話還沒説，就會被扣上醜化、污衊中國的帽子。普通人更是不能質疑政府，不能「抹黑」中國，當你說一句中國不好，國家強制力處置你之前，義和團式的國民早就「替天行道」了。

生活在中國，你要隨時夾起尾巴做人，還要隨時做好被犧牲的準備。還記得筆者上國小的時候，有一位明顯比其他學生又高又壯的學生總是被老師安排坐在前幾排，後排的學生看不見黑板，多次向老師反應，那位學生還是沒人敢動他。後來，我們得知他原來是某位鎮長的兒子，從那時起，我們開始知道為領導犧牲奉獻是理所當然的。

在筆者的家鄉華東地區，90年代還有一項類似古代的勞役，每年各家各戶都要派一個勞動力出來去修公路，沒有任何報酬，還要自備糧草。由於不少家庭的男性有其他手藝活，所以很多女性撐起了半邊天，不少像筆者母親一樣妊娠不久後的女性拋家棄子，忍受親人分離之苦，來到共產主義的大工地上挑土推車。

後來，路修好了，工廠建起來了，企業家的腰包鼓起來了，官員的肚子圓起來了，老百姓沒撈著什麼好，河水卻不能喝了，天空也不再藍了。

中共自80年代起，鼓吹所謂的先富帶動後富，最後實現共同富裕的口號，現在看來不過是自欺欺人。它們一直以來所做的，不過是犧牲一波人的利益，來實現另一波人的榮華富貴。中國的地區差異、城鄉差異、貧富差異，正是從那時一步步建立起來的。今天中國政府依然可以為了土地財政強拆民房，為了GDP數據招引污染企業，為了有持續供應的「韭菜」而鼓勵人民生育。

可悲地是，這些被犧牲的人還會以「身邊的人也是這樣」來聊以自慰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航