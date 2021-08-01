以色列伊朗衝突升溫：以國油輪於阿曼外海遇襲，指控伊朗是幕後黑手

伊朗與以色列衝突日漸升溫，7月29日晚間，以色列商人所屬企業管理的油輪默瑟街號（Mercer Street）在阿曼外海遭到襲擊，而根據美國海軍第五艦隊爆破專家所述，應為「無人機空襲」。對此以色列強烈譴責伊朗，指控伊朗是幕後黑手。

不過，事實上這並不是伊朗與以色列第一次於海上發生衝突。同樣在今年4月，伊朗油輪遇襲，而以色列也被指控為主使。

以色列油輪遭襲擊，以色列指控伊朗所為

（中央社）由以色列商人所屬企業管理的油輪默瑟街號29日晚間在阿曼外海遇襲，造成2名船員喪生，美國海軍第五艦隊在7月31日表示，海軍爆破專家認為遭到「無人機攻擊」。

《美聯社》報導，這個地區因為伊朗被撕毀的核協議而和德黑蘭陷入緊張，數年來頻頻傳出商業航運攻擊事件，這次默瑟街號油輪有2名船員喪命，為數年來已知首起致命攻擊案。目前還沒有人出面宣稱犯案，以色列官員指控是伊朗發動無人機攻擊。

伊朗極端保守派萊希（Ebrahim Raisi）將於8月3日宣誓就職之際，儘管伊朗沒有直接承認發動攻擊，但此次攻擊發生的時間點，就在伊朗似乎準備對西方國家採取更強硬立場的時候。

駐守在中東地區的美國海軍第五艦隊今天在聲明中表示，美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）和驅逐艦米契爾號（USS Mitscher）護送默瑟街號航向安全港口。

第五艦隊表示：「美國海軍爆破專家登船確保船上的人員沒有面臨其他的危險，並準備支援對這次攻擊進行調查。初步跡象顯示這是一起無人機攻擊。」

第五艦隊的聲明未解釋是如何判斷由無人機造成的損壞，但表示爆破專家在默瑟街號油輪找到「明顯的視覺證據證明發生過攻擊」。美軍中央司令部（US Central Command）未就記者針對證據提出的問題立即做出回應。

一名匿名的美國官員表示，無人機從油輪駕駛臺上方炸出一個洞。駕駛臺是船長和船員操控油輪和指揮的地方。

以色列要求國際社會對伊朗採取行動，並譴責伊朗是「恐怖主義出口國」。

Photo Credit：以色列新聞局（Haim Zach） 以色列外交部長拉皮德

各方意見：以色列外長呼籲各國對抗伊朗、伊朗官媒表示是為了報復達巴機場空襲

針對油輪襲擊事件，《CNN》報導，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）強烈譴責伊朗，認為全世界該出面對抗伊朗。他不但指出伊朗是「恐怖主義出口國」，更表示伊朗「破壞世界的和平和穩定」，也將油輪襲擊事件的矛頭直接指向伊朗，說伊朗「危害航行自由」，要求各國在面對「伊朗恐怖主義」時不該保持沉默。

《半島電視台》報導，雖然伊朗官方尚未對事件做出回應，不過，伊朗官媒《Al Alam TV》指出，以色列油輪襲擊事件，是為了報復敘利亞達巴機場空襲。伊朗是敘利亞政府的支持者，而先前敘利亞的軍事機場達巴機場《 Dabaa airport 》遭到空襲，以色列被視為該空襲的嫌疑犯。

事件背後的糾葛：以色列與伊朗的明爭暗鬥

事實上，以色列與伊朗近年因為核武等問題，關係日益緊繃。

今年以色列與伊朗也不斷發生衝突，例如今年3月，《中央社》報導，以色列貨船就疑似遭到伊朗襲擊。另外，根據《半島電視台》報導，4月時伊朗船隻在敘利亞外海遇襲，當時伊朗也將矛頭指向以色列，認為該事件是「恐怖行為」，並將以色列視為幕後主使。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範