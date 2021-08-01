本土新增12例、死亡2例，指揮中心：「邊境嚴守」會更顯重要、即將規劃集體安排接種者可「批次預約」

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增12例本土案例、2例死亡。指揮官陳時中表示，目前看來嘉義群聚案沒有擴大，也持續在做相關關聯疫調。

另外，陳時中也提及，目前即將規劃集體安排接種者可「批次預約」、本國籍無健保卡號者也規劃可以統一證號及戶號進行意願登記。此外，也提醒已接種莫德納第一劑之第一到三類對象及孕婦儘速登記第二劑。而針對美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布Delta變異株容易突破疫苗保護，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳對此回應，「邊境嚴守」會更顯重要。

新增12例本土、2例死亡，嘉義群聚事件無增案例

指揮中心今日公布國內新增14例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為7例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今年7月23日至7月31日。個案分布以新北市6例為最多，其次為臺北市4例、桃園市及臺中市各1例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案13058為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，6月12日無症狀篩檢陽性後至檢疫所隔離，6月14日確診，同日出現呼吸困難等症狀，6月15日住院，7月29日死亡。案15732為60多歲男性，有慢性病史及其他確診者接觸史，7月27日採檢，7月28日檢驗陽性收治住院，7月29日確診，7月30日死亡。

至於嘉義群聚案，陳時中表示，今天沒有新增案例，目前也持續做相關關聯疫調。目前已匡列98人，陽性累積10人，陰性則為88人，目前看來群聚並沒有擴大。

指揮中心：即將規劃疫苗預約平臺批次預約等功能

指揮中心今日表示，該中心於昨（31）日召開的「COVID-19疫苗預約平臺討論會議」中，就具數位落差之長者、需集體接種、本國籍無健保卡及需經醫療院所現場評估之對象等議題，進行預約平臺及接種實務執行的討論做出決議，決議如下：

一、對於透過鄰里長協助登記或預約之長者，及需集體安排接種之對象，例如機構對象接種及未來校園接種，將於系統內規劃可批次預約之功能。陳時中表示，希望這些可以回歸到平台裡面來做安排與預約，不採一個一個登記的方式，而是整批次放到平台裡面去。

二、本國籍無健保卡號者，規劃可以統一證號及戶號進行意願登記。

三、針對需經由醫療院所現場評估的對象，包含孕婦、因公出國者/因緊急需求須出國者、第一劑接種後嚴重不良反應需以不同廠牌接種者，規劃將請地方政府指定合約醫療院所，民眾可至指定院所經檢核相關資料後列冊接種。

陳時中表示，針對疫苗預約平臺批次預約功能，之後會再與地方溝通。

疫苗預約平台意願登記至8月3日中午12點，指揮中心：提醒已接種莫德納第一劑之第一到三類對象及孕婦儘速登記第二劑

指揮中心表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」已於7月27日重新開放意願登記，並於7月28日增加開放第二劑接種Moderna COVID-19疫苗者進行登記，此次意願登記結算將於8月3日中午12時截止，提醒已接種第一劑莫德納疫苗之第一到三類對象及孕婦儘速意願登記第二劑，保障自身權益。

指揮中心說明，為使平台運作更為順暢，調整目前意願登記結算時間至8月3日中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，預計提供已接種第一劑莫德納之第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種。

美國CDC公布Delta變異株容易突破疫苗保護，張上淳：邊境嚴守很重要

由於昨天美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布Delta變異株傳染力高且更容易突破疫苗保護，有記者提問，台灣是否會因為這個報告而改變對病毒的應變措施？對此指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳回應，「邊境嚴守」會更顯重要。因為目前台灣國內還是英國變種病毒株為主，相較於Delta變異株，仍然能夠使用疫苗來因應、防範病毒的傳染。

另外，陳時中也回應，當然還是要維持公共衛生相關措施，並且會持續關注混打相關議題。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範