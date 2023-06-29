黑人陳建州提告大牙求償千萬加公開道歉，法界分析：已部分違憲且判賠金額不可能這麼高
我們想讓你知道的是
大牙只要能夠舉證證明自己是對於「可受公評的事」，善意發表言論以表示個人的看法與主張，並不是「明知道與事實不符」，或是沒有去合理查證自己所指述的內容是不是真的就講出來，就也可能不構成侵權行為，不用賠錢。
藝人大牙日前臉書發文控訴黑人陳建州性騷擾，為演藝圈投下震撼彈；黑人第一時間就發出聲明否認，提到將對不實指控提告。陳建州和范瑋琪昨（28）日又再度透過律師發出聲明，將各自對大牙提出500萬元求償金總計1000萬元外，要求大牙必須在臉書發道歉文3天。
黑人的主張是大牙的不實指控侵害了他的名譽，因此提出民事求償；不過去年憲法法庭針對「強制道歉」做出違憲解釋，大法官認為強制道歉違反了憲法所保障的言論自由，所以現在已經不能要求大牙公開道歉，必須以其他方式代替；另外上個月憲法法庭也針對「毀謗罪」作出解釋，並強調假如發布言論者有經過「合理查證」，且發言內容涉及公共利益，則名譽權可以「退讓」。
強制刊登道歉啟事已經被大法官宣告「違憲」
「名譽權」是保障個人的人格、品行於社會生活中的人格整體評價不受到惡意貶抑、減損的權利，民法上的名譽權侵害，如果行為人的行為，足以使他人在社會上的評價受到貶損，不論是出於故意或過失，都可以構成侵權行為。
當名譽權被侵害時，被害人可以依照侵權行為的規定，請求行為人負損害賠償責任。至於賠償的範圍，除了財產上損害以外，被害人也可以請求賠償相當金額的精神慰撫金，金額多寡則由法院於個案中判斷，沒有一定的標準。除此之外《民法》第195條第1項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」所稱之「適當處分」，是否包含現在陳建州要求的公開道歉，這在歷史上有不同的法律見解。
2009年時，大法官在釋字656號解釋中，認為名譽權維護個人主體性及人格完整是實現人性尊嚴所必要，受《憲法》第22條所保障，它受到侵害的方式情狀，金錢賠償不一定能夠補償。 由加害人負擔費用刊載澄清事實的聲明、被害人判決勝訴啟事或將判決書全部或一部登報等手段，仍不足以回復被害人名譽，且並未涉及加害人自我羞辱等損與人性尊嚴情事，「要求加害人公開道歉」並未逾越必要限度，也就是並沒有違憲。
然而在釋字656號做成後的13年，大法官改變了見解，在111年憲判字第2號，大法官認為，強制公開道歉「違憲」，因為它干預了人民是否及如何表達意見或價值立場的自主決定，是屬於對高價值言論的干涉，所以應該採取嚴格審查標準。強制公開道歉，也讓加害人產生自我否定，甚至自我羞辱的效果，而侵害人民的思想自由。
大法官認為，名譽權遭受侵害的情況不一，有些只是私人間的爭議，不影響第三人或公共利益，所以填補名譽權的損害並不一定是特別重要的公共利益，且在手段上，可以採取侵害較小的手段，例如刊登勝訴啟事或是判決書等方式，不一定要用侵害程度更強大的強制公開道歉。
也就是說，雖然強制道歉違憲，但可以強制刊載判決勝訴之啟事，或強制刊登判決書。所以現在實務上作法，有些是強制加害人刊登描述事實的啟示，或是直接刊登判決。實際上到底請求大牙要刊登什麼內容，還是要以起訴狀的內容為準。
昨日有不少律師都認為，陳建州的律師大動作要求大牙公開道歉，加上後續表達要對相關言論追究的話語，可以解讀為一種「公開恫嚇」。
只告民事求償，而非刑事毀謗
另外針對黑人陳建州的提告的是民事告訴，律師「瑞克說法」在臉書指出，如果真的被抹黑，提告當然是黑人的權利，但「妨害名譽」還沒除罪化，陳建州卻捨刑事誹謗，只告民事求償，代表萬一日後告不成，就不用擔心誣告罪，相當聰明。
也有律師分析，通常委任律師會選擇先提起誹謗罪的刑事告訴，等檢察官提起公訴後，再提起刑事附帶民事訴訟，「因為威嚇效果最強，而且不用繳裁判費。」若不想提起刑事告訴（例如擔心自己成立誣告罪），當然也可以不告刑事，直接提起民事訴訟，但請求金額越高，要繳的裁判費越多，他也點出「實務上妨害名譽判賠金額不可能高達500萬，請求這麼高只是浪費裁判費。」
不過律師張庭則表示，主張別人亂說話詆毀自己，要走民事程序，求償還是要建立在他人有「不法性」的前提下，民事實務上這類型的案件，還是經常會類推適用《刑法》在認定是否構成妨害名譽時，關於言論自由保障的基準。
所以大牙只要能夠舉證證明自己是對於「可受公評的事」，善意發表言論以表示個人的看法與主張，並不是「明知道與事實不符」，或是沒有去合理查證自己所指述的內容是不是真的就講出來，就也可能不構成侵權行為，不用賠錢。
名譽權與言論自由，誰比較重大？
如果大牙所述內容的是真的，即使會讓他人的名譽受到貶損，難道大牙也要負賠償責任嗎？此時就涉及了言論自由與名譽權間的衝突。依照最高法院的見解，在處理這類有關言論自由與名譽權的衝突案件時，除了發表言論者是否有盡到「合理查證義務」，這在上個月剛剛提出的釋字第509號解釋，也可以類推適用刑法誹謗罪阻卻違法的規定。
也就是說，大牙的言論雖然損害了黑人的名譽，但如果該言論是在陳述事實時，只要能證明其為真實，或「雖然不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足以認為行為人有相當理由確信其為真實者」，就不會構成名譽權的侵害。至於若言論只是在表達意見，如對於可受公評之事作出適當評論，此時不論真偽，都不會構成名譽權侵害。
尤其當一個言論的公益論辯貢獻度愈高，受言論自由受保障的程度就應愈高，而言論對象的名譽權保障程度就要相對退讓。因此，當言論涉及的是公共利益，或言論對象是公眾人物，此時名譽權面對言論自由，就必須有最大程度的容忍。
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