明德外役監7月試辦新定位監控計畫：受刑人返家探視、外出工作配戴「電子手環」

法務部矯正署今（28）日召開記者會，說明為了因應受刑人脫逃事件的處置。將運用遠端監控設備的相關技術，透過新科技「電子手環」進行受刑的即時定位追蹤，並將從7月起在明德外役監進行為期1年的試辦計畫；手環除了透過GPS定位之外，還可以防水防破壞，並在脫下或者。

針對外役監受刑人的定位監控系統

在外役監服刑的受刑人，因為處於服刑和回歸社會的「過渡期」，處於中低度戒護的狀態。受刑人有時候會一定的管轄區內進行勞動工作，例如種菜，或者會在戒護人的陪同下外出到某個農場或是工廠工作；另外外役監的受刑人，也會有「放假返家」的機會，讓他們可以和家人重新建立關係，有助於未來重新和社會接軌。

不過日前因為發生不少外役監逃脫的事件，也讓外役監的管理監控備受關注。目前八德外役監就有相關的定位追蹤技術，不過定位方式是UWP技術，類似「無線電」，只能在一定範圍之內，掌握受刑人的行蹤和位置，矯正署今天公布的則是首次透過GPS定位的新監控技術。

矯正署安全督導組的科員莊宏培說明，目前八德外役監所讓受刑人配戴的UWB手環，除了定位功能，還有心律量測，防水防拆等功能，而戒護人員身上則會有一張UWB卡片，同樣有定位功能，如果發生狀況也可以即時求救警報，就像是WIFI基地台，可以抓卡片和手環的定位，當受刑人跨出跨入電子圍籬的範圍時，也都可以通報，但如果距離太遠，或是基地台發生故障，就抓不到定位了。

而接下來要進行試辦的，則是透過GPS技術的定位，可以做到全台灣的全區域管控；莊宏培說明，像是美國聯邦監獄、新加坡監獄局都以手環或是邊謙來建置定位系統，適用於緩刑、假釋對象，以及像是外役監這種「開放性監獄」受刑人。

會想精進定位系統，矯正署的目標是期望能夠透過受刑人穿戴科技裝置，減少脫台事件發生的可能性，另外也讓外役監透過即時監控系統，掌握受刑人動態，並在逃脫事件發生時能夠及時應變處置。



外役監的受刑人有幾種不同的行動範圍，就是在外役監所內進行工作，而這種情況通常是在管轄範圍內的果園、農場，一個戒護人員可能同時需要注意好幾個受刑人，另外就是戒護人員陪同多名外役監的受刑人一起外出到某個地方工作，但是大家分散在不同區域，也很難即時反應。

另外外役監的受刑人也會有自主監外作業時間，也就是會離開監所外出工作；以及返家探視的時間，這時候就都沒有戒護人員；矯正署認為，假如讓受刑人配戴這個有GPS定位的手環，就能掌握受刑人的行蹤，一旦手環被卸除就會即時傳回警告的訊號。

在監控系統方面，也可以透過GIS圖台，掌握受刑人的位置和設備的狀況，並且依照時間、地理範圍查詢受刑人的行蹤軌跡，當受刑人有脫逃或是逾期未返回監所時，就能更快掌握狀況；可以降低第一時間執勤人員的壓力。

沒訊號、沒電或是被破壞都會發出警示

莊宏培解釋，另外還有幾種狀況，會讓手環也發出警告回報，例如受刑人到沒訊號的地方，無法掌握定位時，他可能就需要透過電話回報行蹤；另外手環的電池續航力一次充電大概可以維持3天，手環的電量下降時會警告受刑人進行充電，假如手環完全沒電，也會透過電話和受刑人聯繫。

每個電子手環造價約3萬元，目前已訂製350個，手環均具備材質均具金屬防破壞功能，若手環遭到破壞，勤務中心可立即收到警示訊息，同時啟動應變機制。

矯正署署長周輝煌說明，計畫試行期間將蒐集裝置、系統運用問題及事件告警等數據並分析，評估、檢討及階段性調整後，滾動式規劃合適的監控機制，以利未來擴充至全國外役監獄及自主監外作業受刑人使用、降低第一線執勤人員壓力、達到嚇阻預防脫逃的效果。

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核稿編輯：翁世航