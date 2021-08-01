【2020東京奧運】大逆轉：潘政琮從首日57名追趕，高爾夫延長賽力退6名強敵奪下銅牌

今（1）日奧運高爾夫球男子組中，中華隊選手潘政琮大放異彩，在最後一輪中揮出63桿，以單日低於標準8桿、累計以低於標準15桿的269桿，搶進總共7人參與的延長賽爭銅。

潘政琮隨後在加賽中擊敗包含日本名將松山英樹和愛爾蘭強敵麥克羅伊（Rory McIlroy）等好手，最後和美國的森川柯林（Collin Morikawa）一路纏鬥，在第四洞加賽以一記漂亮推桿擊敗森川，奪得銅牌。

漸入佳境，首輪排名57而後搶進加賽摘銅

奧運高爾夫球男子組從28日開打，總共打4輪。今天是第4輪決賽。潘政琮從首輪的排名57，一路如倒吃甘蔗到今天拼進銅牌加賽，最終摘下台灣在奧運高爾夫球賽的第一面獎牌。

首輪比賽中，潘政琮僅繳出74桿，高於標準桿3桿，排名第57。不過，之後漸入佳境，在第2及第3輪，都打出66桿，在昨天名列17。

今天第4輪比賽中，潘政琮更是火力全開，在前9洞就抓下3鳥，轉場後繼續再添3鳥，並在第14洞獵鷹，最後揮出63桿，無柏忌，低於標準桿8桿，4輪加總起來為269桿，與其他6名選手，包含日本名將松山英樹、愛爾蘭好手麥克羅伊、美國的森川柯林（Collin Morikawa）、智利的佩雷拉（Mito Pereira）、哥倫比亞的穆尼奧斯（Juan Muñoz）、英國的凱西（Paul Casey）都打出低於標準桿15桿，並列第3，進入延長賽爭銅。

延長賽中，加賽從18洞開始打，接著由第10洞、第11洞依序進行。其中，第一洞加賽時松山英樹與凱西都打出柏忌出局。在第三洞加賽中，則是擊敗了佩雷拉、穆尼奧斯與小麥，只剩下潘政琮和森川柯林都低於標準桿1桿，再次進行加賽至第四洞，進行對決殊死鬥。最終，森川雖然有不錯的開球，但第二桿打進沙坑陷入苦戰；而潘政琮則穩紮穩打，以一記精彩推桿勝出，奪得銅牌。

影片為潘政琮和森川第四洞延長賽的過程：

二度闖奧運，獲中華隊參加奧運高爾夫最佳成績

潘政琮首次參加奧運，是在2016年的里約奧運，當時最終名列30。而後經過美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的歷練，潘政琮第2度征戰奧運，最終勇奪銅牌，摘下我國奧運高爾夫第一面奧運獎牌。

不過，其實潘政琮的奪牌之路並非一路順遂。根據《民視》報導，小時後他家境不佳，練球的環境艱苦，買不起裝備也請不起教練，在父親嚴格的管教下，一路努力練球，征戰賽事，終於在奧運的殿堂奪下銅牌。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：曾凡芸

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