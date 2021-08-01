「我們要一直練一直練到去參加奧運會！」：「鞍馬王子」李智凱成功摘銀，拿下隊史首面奧運獎牌

「鞍馬王子」李智凱，在今日奧運鞍馬決賽中以總分15.4摘下銀牌殊榮。當年誓言參與奧運會的「翻滾男孩」，終於在這次東京奧運中打入決賽，並奪得銀牌，也是中華隊在奧運體操項目的第一面獎牌。

「鞍馬王子」李智凱摘銀，中華隊第一面體操奧運獎牌

中華隊「鞍馬王子」李智凱在這次奧運鞍馬決賽以難度6.7、實施分數8.7，總分15.4拿下銀牌，這也是台灣在奧運體操拿下的首面獎牌。而這次的金牌則是上次里約奧運的鞍馬金牌選手Max Whitlock，以難度7.0、實施分數8.583分，總分15.583奪下，成功連霸兩次夏季奧運鞍馬比賽。銅牌則是日本選手萱和磨則以總分14.9分拿下。

本次鞍馬決賽的對手都非常強勁，除了Max Whitlock之外，還有兩位資格賽排名第二的愛爾蘭年輕好手Rhys McClenaghan，以及已經32歲的日本資深選手龜山耕平。另外一位日本選手萱和磨也是日本在週一拿下男子團體全能競技體操銀牌的選手之一。

Whitlock是排在第一位出賽，難度7.0的動作是8位選手最高，實施分數也是相當高的8.583分，總分15.583分一開始就震驚全場。李智凱今天是排在第五位出賽，28日時他曾經在個人全能比賽時鞍馬項目2度落馬還有些微受傷一度令人擔心，不過他隨後也在臉書上報平安說明「落馬純屬意外，沒有任何問題，僅有皮肉傷」。

資格賽李智凱是以難度6.4分出賽，今天則拿出更高難度的6.7分動作，來爭取高分。上馬後展示自己苦練許久的動作，包含招牌的湯馬士迴旋，並在最後完美落地。最終以難度分數6.7，實施分數8.7，總分15.4，排名第二。

日本24歲的萱和磨選手排名第六出賽，以難度分數6.6，實施分數8.3，總分14.9排名第三。排名第七位的愛爾蘭年輕選手McClenaghan是第一次出賽奧運，中間一度出現落馬失誤，所以最終分數13.1稍低，也確定李智凱可以拿下一面獎牌。而最後一位出賽的龜山耕平是2013世錦賽金牌，中間有一些小失誤，不過整體動作都有做完，最後以難度6.8，實施分數7.8，拿下14.6的總分，也確認李智凱拿下本屆奧運的男子鞍馬單項的銀牌。

Photo Credit：AP / 達志影像

翻滾男孩，終於圓夢

「你喜歡體操嗎？會一直練下去嗎？」2005年時，當《翻滾吧！男孩》導演林育賢這麼詢問，「當然！我們要一直練一直練到去參加奧運會！」2005年時，小時候的李智凱這麼回應，而這次，他終於打入奧運決賽，並奪得銀牌。

李智凱是紀錄片《翻滾吧！男孩》的主角之一，是當年阿信教練帶的宜蘭公正國小體操隊中7個「翻滾男孩」其中一位。在阿信教練眼中，小時候的他起步看來不出色，但是因為有強大的堅持和自律，不斷嘗試，也一步一步達成目標。

李智凱在上屆里約奧運受到傷勢影響，資格賽時出現落馬最終沒有打入決賽，不過隨後在2017年台北世大運完美落地拿下鞍馬金牌。之後則陸續拿下2018年雅加達亞運金牌、2019年拿坡里世大運金牌。這次最終以優秀成績替中華隊拿下奧運隊史首面體操獎牌。