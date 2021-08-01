【2020東京奧運】「相信自己」：戴資穎金牌戰不敵陳雨菲摘銀，仍奪中華隊史奧運羽球女單最佳成績

世界球后「小戴」戴資穎今（1）日迎戰世界第二中國好手陳雨菲爭奪金牌。雙方勢均力敵打得難分難捨，前2局中，陳雨菲和戴資穎各拿下一局，進入第3局。第3局小戴一度大幅落後但發揮韌性追上，不過最後戴資穎放小球回擊失敗，讓陳雨菲以21:18拿下第三局，也拿下本屆羽球女單金牌。而小戴雖然與金牌失之交臂，但仍然是中華隊史在奧運羽球女單項目中的最佳成績。

戴資穎陳雨菲雙方膠著，而後不敵陳雨菲摘銀

兩人過去在國際賽事上一共對戰18次，小戴以15勝領先。不過近期4戰小戴是1勝3敗落後，直到去年全英公開賽決賽才擊敗陳雨菲奪冠，所以一般外界評估雙方勢均力敵，是場五五波的精彩比賽。

第1局戴資穎先發球得分取得5:3領先，但是7:10後被陳雨菲反超，雙方打平至10:10。之後戴資穎以強項反手拍突破，先拿下第11分。進入下半局，戰況膠著，雙方你來我往，陷入激戰，不斷打成平手，差距均在2分內，最後比分為21:18，由陳雨菲拿下第1局。

第2局一開始則由戴資穎取得5:3領先，不過陳雨菲反超，雙方打到6:6平手之後小戴開始連掉4分，形成10:6落後。不過對於這樣的局勢，小戴非常沉著冷靜並急起直追，到12:14之後連追4分成為16:14超前。19:18之後小戴一個壓線球挑戰成功拿下兩個局點。陳雨菲雖然來回防守擋住一個局點，但最後陳雨菲一個底線回球出界，小戴拿下第二局，雙方1:1平手。

第3局小戴1:0先拿下一分，但之後陳雨菲拿出整晚穩定的防守功力，讓小戴出現幾次失誤，包含多次底線出界，連續得5分，形成10:3，之後小戴回穩來回攻擊連得3分，不過最後陳雨菲抓住小戴的回球路線連攻兩次得分以11:6進入換場。

換場之後小戴變得較有耐心，穩定回球並抓住機會回擊，中間一度連得3分，雙方戰成15:14只差1分。不過接下來陳雨菲繼續用非常穩定的防守，讓小戴出現掛網和出界，連得3分，以18:14領先。

小戴接著不放棄用各種攻擊和回放小球，追成19:17。接著陳雨菲以一個小球拿下3個金牌點，小戴多拍來回之後擋下一個賽末點，但最後雙方非常多次來回攻擊防守之後，小戴放小球回擊失敗，陳雨菲以21:18拿下第3局，也成功拿下2020東京奧運女子羽球單打金牌，戴資穎則拿下銀牌。

這是中華隊本次賽會第4面銀牌，也是第10面總獎牌，目前總獎牌數排名第17。

Photo Credit：AP / 達志影像

雪恥里約奧運，小戴打入金牌戰奪銀

細數戴資穎在這次東京奧運的戰績，幾乎都在兩場便直落2擊敗對手，更在最終奪下自己在奧運最佳的成績。

5年前的里約奧運，戴資穎出發迎戰前就弄傷手臂，影響發揮，有心理壓力，在16強敗給印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu）而止步。這次則在4強賽中僅花了40分鐘，以直落二擊敗辛度打入金牌戰，最終奪下銀牌，

「相信自己」，小戴奪中華隊羽球單打最佳成績

從奧運開打以來，每當贏球時，戴資穎就會舉起左手為自己打氣。而她左手上，就刺著由爸爸提的「相信自己」四字。

《聯合報》報導，戴資穎手上的刺青，是父親幫她提的，刺的是爸爸的生肖「蛇」以及「相信自己」4個字。

據戴資穎所述，其實父親一直都不喜歡她刺青，但因為自己是個「不受控的女兒」，在沒有得到父親正面回應的情況下還是去刺青了。她坦言要刺第三個刺青是情緒很不好的時刻，不過，她想起父親從小到大總是鼓勵她「無論如何都要相信自己」，因此希望以爸爸題字「相信自己」和爸爸的生肖刺在手上，後來也由媽媽成功說服爸爸。

「我比賽過程舉起左手為自己打氣時，都能夠充滿力量。」她說這是當時刺青前的想法。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範