2021/08/02,
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【圖表】東京奧運獎牌數史上最高，8張圖看台灣歷屆奧運各項運動奪牌數目

【圖表】東京奧運獎牌數史上最高，8張圖看台灣歷屆奧運各項運動奪牌數目

我們想讓你知道的是

2020東京奧運仍在比賽中，而台灣選手已經獲得史上最高的獎牌數，本文整理過去台灣選手參賽紀錄，統計出各項運動得牌數量。

本屆東京奧運仍在進行中，而台灣選手已經取得2金4銀4銅，共10面獎牌，是台灣參與奧運史上最高獲牌數量。

自1949年後到現在，台灣選手已經參與過15屆夏季奧運，其中11屆曾奪得獎牌。而1992年至今，已經連續8屆都有台灣選手獲取獎牌。

台灣歷屆奧運得牌榜0801

在本次東京奧運之前，單一屆奪牌最高紀錄是5面獎牌，分別在2000年雪梨奧運與2004年雅典奧運取得。其中2004年雅典奧運是過去成果最好得一年，共取得2金2銀1銅的成果，也是台灣選手首次獲得金牌。

那些運動項目最常奪牌

過去14次奧運參賽，台灣已取得4金6銀14銅共24面獎牌，加上東京奧運截至8月1日止獲得的10面獎牌，目前台灣選手已經在奧運共奪得7金11銀16銅共34面獎牌。

其中以舉重運動獲得的獎牌數最多，目前已獲得4金2銀4銅共10面獎牌，第一面獎牌是1984年洛杉磯奧運由蔡溫義獲得男子60公斤級的銅牌。第一面金牌原是2012年由許淑淨獲得，不過2008年獲得銅牌的陳葦綾，後來因為前兩名選手服用禁藥，而在2018年遞補成金牌。

所以台灣女子舉重選手從2008年北京奧運到2020年東京奧運，連續4屆都獲得金牌。

台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_舉重

奧運獲牌數量第二多的是跆拳道，累計已獲得2金1銀6銅共9面獎牌，台灣的第一面奧運金牌便是由陳詩欣在2004年雅典奧運女子49公斤級跆拳道比賽獲得。2000年到2004年，連續三屆奧運，台灣選手在跆拳道比賽上便獲得7面獎牌。

台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_跆拳道

射箭比賽目前已累計獲得2銀2銅共4面獎牌，分別在2004年、2016年與2020年獲得。

台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_射箭

桌球比賽目前獲得3面獎牌，在2020東京奧運之前，只在1996年與2000年由陳靜獲得獎牌。截至本文截稿前，2020東京奧運桌球男子與女子團體仍在進行，期望能有機會再獲得獎牌。

台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_桌球

田徑跟羽球比賽，都累計2面獎牌。田徑比賽的獎牌是台灣最早獲得的兩面奧運獎牌，分別由楊傳廣與紀政獲得。而羽球則是在2020東京奧運才首次獲得獎牌，過去最好的成績都是在8強止步。

台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_田徑
台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_羽球

而棒球、柔道、高爾夫、體操皆獲得過一面獎牌，其中柔道、高爾夫與體操都是在本次2020東京奧運首次獲得獎牌。而棒球比賽在奧運已經停辦多屆，2020東京奧運由主辦的日本選擇再次舉辦，但因為疫情關係，台灣考量到選手的安全健康而選擇退出未打最後的奧運資格戰，也因此沒有機會在本次東京奧運出賽。

台灣歷屆奧運得牌榜0801_v2_棒球柔道高爾夫體操鞍馬

截至本文截稿，2020東京奧運賽事仍在進行，台灣拳擊選手黃筱雯已進入四強賽，因為拳擊賽制進入四強便確定至少為銅牌，所以台灣至少確定會再獲得一面獎牌。而桌球女子與男子團體都進入8強，田徑、馬術、高爾夫、空手道等比賽都將開始比賽，期望後續台灣選手都能獲得佳績。

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核稿編輯：楊士範


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