朱立倫宣布參選黨主席：改變國民黨，更要改變民進黨「獨裁霸道」的政治現狀

國民黨主席選戰9月25日投票，動向備受關注的前黨主席朱立倫，今（2）日透過臉書宣布參選黨主席。朱立倫表示，國民黨正逐漸失去百年大黨的榮耀，現在做的遠遠不夠，再不改變恐怕再也難以重返執政，他將參選帶領大家一起加入改變行列，除了改變國民黨，也要改變民進黨「獨裁霸道」的政治現狀。朱立倫明天也將召開記者會對外說明其路線和理念。

朱立倫宣布參選：國民黨現在做的遠遠不夠

朱立倫今天宣布參選，表示「民進黨施政如此的離心離德，但國民黨回應人民的期待與需求了嗎？我們必須誠實地說，國民黨做得還遠遠不夠。」並稱國民黨逐漸失去國際的重視，逐漸失去與對岸的溝通管道，逐漸失去台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情。國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀。現狀一定要改變，改變才有希望。

朱立倫指出，面對國民黨的困境，身為黨的一份子，責無旁貸，他正式宣布參選中國國民黨主席，拚改變、拚團結，一起打贏未來選戰。他也要邀請大家一同加入改變的行列，改變國民黨，更要改變台灣獨裁霸道的政治現狀。面對民進黨治國的亂象，將整合14個執政縣市治理成績的資產、展現國民黨的治理能力。對比腐敗失能的民進黨政府，國民黨要在地方、在街頭、在田野重新贏得社會的認同，讓台灣民眾在困局中看到希望。

他說，這些日子以來，他走訪各地，許多好朋友都擔心，再不改變，國民黨恐怕再也難以重返執政，甚至面對即將到來的2022年選舉都岌岌可危。此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導，必須連結過往執政經驗與現有的地方執政成果、擘畫未來重返執政的願景與藍圖，他也強調，面對2022的地方選舉，上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，而面對2024的總統與國會大選，我會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

另外面對國際情勢與兩岸僵局，朱立倫表示，自己會堅守「中華民國，自由民主」的立場，重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。



他說，國民黨有光榮的歷史，面對新時代的轉型與挑戰；不同世代想法的碰撞；不同社會群體的需求，這些都需要誠懇溝通、包容協調，才能化解歧異，整合所有力量並肩作戰。

國民黨中常會7月28日正式通過黨主席選舉時程，8月12、13日領表時間，8月16、17日兩天是登記時間，9月11日至24日進行競選活動，9月25日投票，下午4點後進行開票，選舉結果9月29日會報常會通過。

目前國民黨主席選舉競爭者不少，包含現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中以及彰化縣前縣長卓伯源。目前在高雄市前市長韓國瑜不出面競選的狀況下，恐怕會是「朱江對決」。

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核稿編輯：翁世航