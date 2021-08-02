「我們偉大的老闆總替我們決定一切」：批評教練險遭遣返回國，白羅斯奧運女將尋求政治庇護

「比起被國家隊踢出去，我更擔心自己的安全。」24歲的白羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya），因為教練在她不知情的情況下，將她加入奧運接力項目，所以上網吐苦水。然而在看到這些批評後，白羅斯官員試圖把齊瑪諾斯卡雅遣返回國。由於擔心自己會被白羅斯官方監禁，齊瑪諾斯卡雅求助並得到日本警方協助，今（2）日則透過聲援反對派運動員組織「白羅斯運動團結基金會」（Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF），聲明自己平安無事，並且在日本接受警方保護。

白羅斯運動員上網批評教練，官方試圖遣返回國

（中央社）白羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅昨天宣稱遭國家代表隊強行帶至機場，要她退出東京奧運返國，她今天表示，目前人在日本接受警方保護，「平安無事」。

齊瑪諾斯卡雅透過聲援反對派運動員組織「白羅斯運動團結基金會」發表聲明：「我平安無事，他們正在決定我要去哪兒過夜。」

國際奧林匹克委員會（IOC）與東京奧運主辦單位表示：「今晚跟齊瑪諾斯卡雅談過，她和羽田機場有關當局人員在一起，目前有東京2020奧運工作人員陪同。她告訴我們，她覺得自己沒有危險。」

24歲的齊瑪諾斯卡雅表示，她批評白羅斯體育總會未先告知，就要她參加奧運接力項目之後，白俄代表隊隊職員就試圖讓她離開日本。

她之前在Instagram寫道：「我們偉大的老闆總替我們決定一切。」現在這則貼文已經移除。

齊瑪諾斯卡雅後來在另一篇Instagram貼文寫道，如果能「事先得知此事、聽到有人解釋狀況，問我能不能跑400公尺，我反應就不會這麼激烈」。

「但他們在背後替我決定所有事情。」

白羅斯運動團結基金會表示，白俄官員試圖「遣返」齊瑪諾斯卡雅。該組織稍早表示，這位短跑選手當時和白俄代表隊主管在東京的機場，上傳了影片向國際奧會陳情。

齊瑪諾斯卡雅在影片中說：「我被施壓，他們試圖在未經我許可的情況下，帶我離開這個國家。我請求國際奧會介入。」

白羅斯運動團結基金會後來發布聲明證實齊瑪諾斯卡雅安全。白俄奧林匹克委員會宣稱齊瑪諾斯卡雅是因為「情緒與精神狀態」問題，依照醫囑離開東奧，但齊瑪諾斯卡雅透過白羅斯運動團結基金會表示，白俄奧委會的說法「不是事實」，她並未接受醫師檢查。

國際奧會稍早對《法新社》發出聲明說：「國際奧會在看到媒體報導後正在調查此事，也要求白俄奧委會官員釐清事實。」

齊瑪諾斯卡雅尋求政治庇護，捷克、波蘭願意提供簽證

《BBC》報導，齊瑪諾斯卡雅目前正考慮在歐洲尋求政治庇護。而捷克、波蘭等國表示，願意提供協助，願意給予她簽證與保護。

不過，齊瑪諾斯卡雅仍擔心自己家人的安危。她告訴白羅斯運動團結基金會，她擔心自己的家人會因為這起事件而遭到白羅斯政府壓迫。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2020年白羅斯總統盧卡申科開心投票，為自己爭取第6任期。

「擔心被白羅斯政府監禁」，白羅斯總統盧卡申科的爭議

《紐約時報》報導，齊瑪諾斯卡雅表示：「比起被國家隊踢出去，我更擔心自己的安全。我想現在的白羅斯對我來說一點也不安全。」她也說，很擔心自己會被白羅斯政府監禁。

雖然齊瑪諾斯卡雅的批評，並不是針對政治爭議，而是針對官僚疏忽，不過歐洲外交關係委員會訪問學者、前白羅斯外交官斯倫金 (Pavel Slunkin) 表示，白羅斯總統盧卡申科「一直利用體育運動項目的勝利達成政治目的」所以無法接受運動員的批評。他也說，盧卡申科政權會「迫害所有公開批評政府的異議人士」。

而事實上，盧卡申科的獨裁行徑一直備受爭議。去年，白羅斯人因為認為盧卡申科操縱選舉結果而上街抗議，當時盧卡申科就派出大批警力暴力鎮壓。有一些白羅斯國手級運動員也參加示威遊行，包含曾參與奧運賽事的籃球員露琪安卡（Yelena Leuchanka）還有2008年北京奧運十項全能銀牌得主Andrei Krauchanka。之後大批參與遊行的頂尖運動員被剝奪獎金，更遭到拘捕。

另外五月時，白羅斯官方就曾為了拘捕流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），在普羅塔塞維奇搭乘飛機飛往立陶宛時，以班機上有炸彈的假消息，要求飛機轉降在位於白羅斯的明斯克機場。當時盧卡申科政府的新聞部門就指出，是盧卡申科下達讓客機轉降的命令，還派出一架米格-29戰機（Mig-29）在旁伴飛。此舉不但遭到西方強烈譴責，歐盟各國更宣布針對白羅斯進行經濟制裁。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航