2021/08/02,
運動

【2020東京奧運】中華隊8/2戰績＆各國獎牌榜：桌球女子團體八強賽19:30對戰地主日本隊

【2020東京奧運】中華隊8/2戰績＆各國獎牌榜：桌球女子團體八強賽19:30對戰地主日本隊
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我們想讓你知道的是

歷經昨（1）日台灣選手的激戰過後，今（2）日台灣選手僅有一場比賽，為桌球女子團體賽，由鄭怡靜、陳思羽、鄭先知搭配，將在晚間7點半登場，出戰地主日本隊。

截至8月1日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下2金、4銀、4銅，共10面獎牌，總獎牌數首度來至雙位數，為中華隊歷屆奧運新高紀錄。

8月1日，台灣單日收下2銀1銅的好成績，羽球女子選手「世界球后」戴資穎與中國名將陳雨霏激戰三局，最終以18：21、21：19、18：21惜敗，但仍拿下東京奧運羽球女子單打銀牌，同時是我國奧運羽球女單史上首面獎牌；「菜市場凱」李智凱在競技體操「鞍馬」項目決賽獲得15.400的高分成績，次於英國名將懷特洛克（Max Whitlock）的15.583，最終獲得銀牌，同時也是台灣奧運體操首面獎牌；台灣高球一哥潘政琮則在最終輪歷經驟死賽，於加賽第4洞以1桿之差奪下銅牌，同時也是台灣奧運高球史上首面奧運獎牌。

歷經昨（1）日台灣選手的激戰過後，今（2）日台灣選手僅有一場比賽，為桌球女子團體賽，由鄭怡靜、陳思羽、鄭先知搭配，將在晚間7點半登場，出戰地主日本隊。

0802-2020東京奧運台灣選手每日賽程與結果戰績

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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