2021/08/02,
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委內瑞拉女將三級跳遠破世界紀錄奪下首金，一段臉書演算法開啟的奇幻旅程

委內瑞拉女將三級跳遠破世界紀錄奪下首金，一段臉書演算法開啟的奇幻旅程
Photo Credit: AP / 達志影像

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2屆世錦賽冠軍、委內瑞拉田徑女將羅哈斯今天在東京奧運以15公尺67刷新女子三級跳遠世界紀錄，奪下金牌。

曾經奪下2屆世界田徑錦標賽三級跳遠冠軍的委內瑞拉女將羅哈斯（Yulimar Rojas），昨（1）日在東京奧運寫下世界紀錄。羅哈斯在女子三級跳遠項目中，最後一跳跳出了15公尺67的成績，此成績不僅順利勇奪金牌，更打破烏克蘭選手克拉維茨（Inessa Kravets）在1995年創下的15公尺50紀錄，這同時也是東京奧運第一項打破世界紀錄的田徑賽事。

根據《衛報》報導，來自委內瑞拉、現年25歲的羅哈斯，是公開出櫃女同志同時也是LGBTQ族群的著名倡議者[1]，羅哈斯也曾在2016年里約奧運摘下銀牌，今年一舉奪金並打破高懸26年的紀錄，羅哈斯將此功勞歸功於他的教練——古巴傳奇男子跳遠選手Ivan Pedroso。

羅哈斯與Ivan Pedroso的合作過程，要回溯到在「臉書」上的相遇。羅哈斯是通過臉書演算法的建議，進而Ivan Pedroso成為臉書好友，進而搭起溝通橋樑。在這之後，羅哈斯寫信給Ivan Pedroso，表達對他在跳遠領域上的欽佩，而Ivan Pedroso回信之後，兩人就在西班牙共同訓練。

對於這段由臉書開啟的跳遠奇幻旅程，羅哈斯表示：「這是命運，這是注定要發生的。透過臉書認識Ivan Pedroso絕對是我生命中的轉捩點，我打破世界紀錄並獲得奧運金牌，這是無價的，我實現了我的夢想。」

羅哈斯的這面金牌意義深遠，不僅打破世界紀錄，同時也成為委內瑞拉第一位女子金牌得主，羅哈斯對此表示：「我想我正在打開這扇大門，而這些不僅是為我自己，我也為那些想要成就偉大事業，並為我的國家書寫卓越成就的人們而戰。」

然而，羅哈斯在開啟跳遠生涯前，最初是想成為一名排球選手，不過羅哈斯發現家鄉當地並沒有排球隊，只好打消念頭。成為三級跳遠奧運得主後，羅哈斯也說：「我一直尋求突破世界紀錄，我知道我的雙腿有這個機會，當我聽到人群中的歡呼聲時，我不用看就知道我辦到了，因為我的頭、我的心和我的身體都已經感受到這一刻，然後我的教練在尖叫、跳躍和歡呼，一切都太不可思議了！」

最後，在昨日登場的女子三級跳遠中，排在羅哈斯的金牌之後，依序為葡萄牙選手馬莫納（Patricia Mamona）以15公尺01奪銀，此成績同時打破葡萄牙全國紀錄；西班牙選手佩萊泰羅（Ana Peleteiro）則跳出14公尺87，同樣寫下新的西班牙全國紀錄，順利拿下銅牌。

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Photo Credit: AP / 達志影像
左至右：佩萊泰羅、羅哈斯、馬莫納

備註

[1]本屆東京奧運參賽的LGBTQ選手人數為歷屆奧運會之最，至少有163位公開出櫃者參賽，此數字比起2016年里約奧運則高出兩倍。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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