2021/08/02,
國際

防Delta變異株擴散：徳、英9月起擬追加注射第3劑疫苗，開學前推廣青少年接種

防Delta變異株擴散：徳、英9月起擬追加注射第3劑疫苗，開學前推廣青少年接種
Photo Credit: AP / 達志影像

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《金融時報》報導，輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）表示疫苗在高收入國家之間具「可比性」，中等收入國家只需支付約莫一半的價格，低收入國家則是支付成本。輝瑞和BioNtech公司也預計在疫情結束後，提高疫苗的價格。

由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Delta變異株恐掀起新一波的疫情，《法新社》取得的草案文件顯示德國和英國都打算從9月開始為其部分國民追加注射第3劑疫苗。

英國《金融時報》（Financial Times）則報導，生產疫苗的輝瑞大藥廠（Pfizer）和莫德納公司（Moderna Inc）已在與歐盟簽署的最新供貨合約中調漲各自的COVID-19疫苗價格。其中輝瑞大藥廠的疫苗價格上調了4歐元，輝瑞先前才於7月29日上修年度營收和獲利預測，預估今年疫苗將出貨21億劑，營收將達335億美元。

德國另打算推廣青少年接種，有助於暑假後返校上課

（中央社）根據《法新社》1日取得的草案文件，由於擔心COVID-19 Delta變異株擴散，德國計劃9月1日開始對年長者和高風險族群注射追加劑。英國也有類似計畫。

《法新社》報導，德國也打算建議推廣12歲至17歲青少年接種疫苗。根據草案，讓孩童和青少年接種應「大大有助於暑假後安全返校上課」。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）和16邦衛生首長料將在2日開會討論這些衛生部官員擬定的計畫。

根據《法新社》報導，負責疫苗接種的團隊將會移動到照護與護理之家為住民提供輝瑞BNT或莫德納疫苗的追加劑，目前擬定的計畫表示，無論住民原先接種的疫苗是哪種廠牌，都可追加。

德國的草案文件引述了近期的研究發現結果，表示疫苗的保護力會隨著時間下降，讓容易受到病毒影響的人口群再度面臨風險。與其他鄰近國家相比，德國目前的傳染率相對較低，但疫苗接種的速度趨緩也令人擔憂，目前約有52%的人口已完成兩劑接種。

在歐洲聯盟境內，歐盟藥品管理局（EMA）已批准對12歲以上者施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗及莫德納（Moderna）疫苗。

此外，倫敦《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，英國將從9月初開始提供3200萬英國人追加劑疫苗，預計有2000間藥局協助施打第3劑。

報導說，這項計畫可能最快9月6日上路，若按計畫進度，12月初將完成施打作業。

報導還說，所有50歲以上和免疫受抑制者都將接種追加劑。

輝瑞執行長：疫苗在高收入國家具「可比性」，窮國只需支付成本

（中央社）英國《金融時報》1日報導，美國輝瑞大藥廠和莫德納公司已在與歐盟簽署的最新供貨合約中調漲各自的COVID-19疫苗價格。

報導引述部分合約內容，指輝瑞的COVID-19疫苗原為15.5歐元（約新台幣522元），調漲後為19.5歐元（約新台幣657元）。

報導引述知情官員的說法報導，合約顯示，莫德納疫苗的價格在首次採購交易中約為每劑19歐元（約新台幣640元），如今漲到25.5美元（約新台幣719元），但比先前談妥的28.5美元便宜，因為採購量有增加。

針對與歐盟執行委員會簽署的合約，輝瑞僅表示：「除了歐盟執委會公布的修訂合約之外，其他內容仍屬保密，所以我們不予置評。」

《路透社》尚未取得莫德納的回應。

《金融時報》報導，輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）表示疫苗在高收入國家之間具「可比性」，中等收入國家只需支付約莫一半的價格，低收入國家則是支付成本。輝瑞和BioNtech公司也預計在疫情結束後，提高疫苗的價格。

知情的官員透露，生產兩款疫苗的藥廠都以常見的說詞來提高價格，表示他們自家的疫苗效果良好，因此得「增加他們的價值」。

歐盟執委會7月27日表示，可望於夏末達到境內至少70%成人完整接種疫苗的目標。

歐盟5月曾預期，可在9月底前從4家藥廠取得超過10億劑疫苗。歐盟約有4.5億人口。

《中央社》引述《法新社》報導，最新一波疫情肆虐，加上輝瑞高層鼓吹加打第3劑之下，疫苗需求升高，輝瑞於7月29日上修年度營收和獲利預測。這款兩劑型疫苗占輝瑞第2季銷售額的40%，營收因此遠高於2020年同期。

和BioNTech共同開發疫苗的輝瑞如今預估今年疫苗將出貨21億劑，營收將達335億美元，高於5月預測的16億劑疫苗和260億美元。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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