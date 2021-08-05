數位眾神：英國網路輿論市場的國家元首，Stephen Fry和他的Twitter宇宙

數位眾神：Stephen Fry和他的Twitter宇宙

英國女王的丈夫菲利普親王過世的新聞再度引發一波關於「現代英國人是否真的需要一個世襲君主制」的討論。有趣的是《泰晤士報》隨後刊登了一個民調新聞，向英國人調查「如果世襲君主制立刻取消，你會選哪一個英國人出來擔任國家元首」一題。調查結果扣除掉回答「我」的人之外，最多人選的前五個答案中威廉王子和現任女王分別居一、三名，而第一順位繼承人查爾斯王子則落在前五名之外。

這個民調結果除了顯示英國人仍然很願意讓女王的溫莎家族代表自己的國家之外，更引人注目的是衝進排行榜前五名的兩位影視名人——他們分別是BBC科普節目主持人David Attenborough，以及另外一名喜劇演員Stephen Fry。

Attenborough的權威與睿智還容易理解。我們心中的最大疑問是「為什麼是Stephen Fry？」，或者對於其實根本不熟悉這個喜劇演員的人來說則是「誰是Stephen Fry？」

威利汪卡的金彩券

Stephen Fry是台灣觀眾多半見過但不一定叫得出名字的英國演員。他在電影《V怪客》（V for Vendetta）中扮演收容Natalie Portman的未出櫃電視台主管，也曾以1997年《王爾德和他的情人》（Wilde）中同性戀詩人王爾德的角色入圍金球獎最佳男主角。同時他也擔任哈利波特系列小說的有聲書說書人，成為小朋友最熟悉的聲音。

在比電影事業更活躍的電視表演生涯之外，Stephen Fry真正征服英國人（並讓英國人甘願選他擔任國家元首）的事業是寫作。他的散文、小說還有粉絲數量驚人的Twitter寫作，是他無遠弗屆的影響力真正源頭。

最好的例子是2012年Stephen Fry只是在Twitter上轉貼了一名英國吉他樂手Jon Gomm的演出影片，並加上簡短的「WOW」一詞作為評論，就瞬間替該YouTube帳號帶來超過200萬人次的流量。樂手因而得到了無數電視節目和表演場館的邀約，並隨即開始巡迴各國演出，一躍成為全球知名表演者。

「這真的太瘋狂了！」Jon Gomm 後來受訪時回顧這個神奇的經驗。

對Stephen Fry來說這樣的影響力也像奇蹟一樣難以置信。他曾在訪談中被CNN記者問到，如果小時候的自己被提前告知未來會變成這麼有影響力的明星，會有什麼感想？小時候曾被多所學校退學甚至一度入獄的他說，當時的自己絕對不會相信這種預言：

「這就好像有人告訴一個孩子說他獲得了和巧克力大王威利汪卡（Willy Wonka）見面的機會，他心裡一定會想『這話一定是騙人的，其實是我快死掉了（才會這麼跟我說）吧！』」

被表演耽誤的作家

改變Stephen Fry年少荒唐歲月的轉折點是他成功考取劍橋大學，並在劍橋校園裡頭加入了一個名聲顯赫的學生喜劇社團Cambride Footlights。

雖說名聲顯赫，大家大概不一定聽過這個社團的名字。不過你肯定看過該社團社員們的表演作品：他們包含了奧斯卡得主Emma Thompson、「豆豆先生」Rowan Atkinson、《怪醫豪斯》（House, M.D.）的Hugh Laurie，和《王冠》（The Crown）的Olivia Colman。

Stephen Fry的表演事業就是和他的大學社團好友Hugh Laurie搭配演出的電視節目起家，兩人很快就變成英國家喻戶曉的喜劇人物。雖然某種程度上來說，喜劇表演耽誤了他取得劍橋英國文學學位之後可能的文學生涯，但他的影視名氣很快就替他扳回一城，創造了無數寫作出版的機會，讓他的筆終於得以一展身手。

Stephen Fry的個人魅力來自於他那種繼承老派英國紳士的風度，可是又比老派紳士再往前進一點的信仰。他出身名校，出口成章。淵博的學識既反應在他的演出上，同時也反應在他的寫作之中。他一方面是個支持工黨的酷兒，另一方面卻又是個跟王室關係非常友善的保皇派（深信君主制在現代社會仍扮演某些作用）。種種矛盾身份讓他成為現代英國人的一種集體背景噪音，因為每個人身上都貢獻了一點Stephen Fry元素在這個巨大背景噪音裡頭。

這就是為什麼無論他寫什麼題材，英國人全都買單的理由。

除了自傳和小說創作之外，Stephen Fry出過關於英詩、古典樂和希臘羅馬神話等等領域的書，而且每一本都廣受歡迎。 他妙語如珠的寫作風格為他搏得了有如「David Attenborough之於生態專業」的權威地位，成為讀者在各門知識的當然引路人。

然而他寫作生涯最重要的轉折點，還是2008年10月9日他在網路社群平台Twitter上發出的第一則貼文：

「Hello Twitters.」

人肉DOS阻斷服務攻擊

Stephen Fry是著名的「戀科者」（Technophile），並且長年批判各政府機關因為患有「恐科症」（Technophobe），寧願假裝沒有看到這些新科技工具，任其自由發展並衍生各種危害。

這種對於新科技大膽嘗試、想新求證的精神，使他成為網路社群史上第一個網紅。

他2008年才註冊的Twitter帳號花不到一年就成為整個平台上最早突破10萬追蹤者的帳號，並一度和美國總統歐巴馬成為整個Twitter宇宙中最多人追蹤的兩個帳號。前文提到那個英國人票選國家元首人選的名單裡頭，也擠進前五名的現任英國首相Boris Johnson目前在網路上的聲量是343萬人追蹤，而英國王室的官方Twitter帳號則有452萬人追蹤。然而廣受喜愛的Stephen Fry此時此刻竟有遠遠超前王室和首相的1263萬粉絲，扮演網路輿論市場上的真正國家元首。

Stephen Fry借助Twitter獲得的網路影響力，不僅超出Twitter經營者的想像，還衍生了各種專門用在Stephen Fry身上的新單字，比如：Twitterverse（推特宇宙）、Twillionaire （百萬推戶）和 Twitticide （推特自殺）。

他的發文每秒可以觸及數千人，並動輒引來潮水一般擋都擋不住的轉貼討論熱潮。瞬間流量之高，讓媒體戲稱為「人肉版DOS阻斷服務攻擊」。然而在社群網路上有如神一般的存在，也使Stephen Fry遭受到極大的精神壓力，並成為很可能第一個網路霸凌受害者。

原本就有躁鬱症的Stephen Fry兩度在網友圍攻聲浪中，怒而刪除自己的帳號（即所謂「推特自殺」），但每次都隔幾個月就會復活。其中一次是他發文嘲弄自己的設計師好友出席頒獎典禮的服裝有如乞丐，被嘲弄者本人不以為意，反而是成千上萬鄉民高舉火把來圍攻Stephen Fry。搞得他每次打開任何刊載有自己的貼文或寫作內容的網頁都變得小心翼翼，生怕一個失手滑過頭就會看到文章底下的留言評論。

於是這個網路大神其實更可能像是希臘神話中那些帶有世俗情緒來回擺盪的數位眾神。心思細膩、多愁善感的他這一秒嘲弄庶民的同時，下一秒很可能隨即墮入憂鬱或是憤怒的地獄中。

美妙的是幾年後Stephen Fry終於以神明般的慧黠神通，想到了一個對付口不擇言的鄉民的錦囊妙計：開分身。

一個名為Mrs. Stephen Fry的Twitter帳號在2011年前後現身，並且號稱自己是（公開出櫃多年的）喜劇演員Stephen Fry的妻子，同時還是他五、六（有時候是七）個孩子的媽。Stephen Fry太太稍後還出版了好幾本書，並持續在Twitter提供火力不輸給丈夫的各種時事評論、冷僻知識和生活偏方。如果有任何人發言膽敢質疑Stephen Fry太太是丈夫假扮的（雖然她的帳號大頭貼，確實用上了先前因節目需求戴上假髮扮成女性的Stephen Fry照片），驍勇好戰的Stephen Fry太太就會立刻發動自己的粉絲高舉火把包圍，甚至逼得《每日電訊報》為此發出更正啟事並公開道歉。

Stephen Fry的迷人之處就在於此：他就像我們或是每個網路鄉民一樣，迷戀口舌之快，總有一肚子想說的話，任誰也攔不住。他因此曾說如果自己有一天離開人世，他的遺願就是希望大家替他挖兩個墓穴，一個是普通尺寸，另一個是特大號。然後墓誌銘上必須要記載：

「我，和我的超級大嘴巴」。

書籍介紹

《眾神的遊戲：喜劇大師寫給現代人的希臘神話故事（卷一）》，聯經出版

作者：史蒂芬．佛萊（Stephen Fry）

譯者：陳信宏

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當博學多聞的喜劇大師降臨神話世界，

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「不管是誰創造了這個令人費解的世界，既然這個世界如此殘忍、奇妙、無常、美麗、瘋狂又不公正，那麼其創造者本身必然也是殘忍、奇妙、無常、美麗、瘋狂又不公正。」人類依自己的形象創造神祇：好戰而有創意，明智卻凶猛，溫柔參雜著殘暴，慈悲但有仇必報。偉大的神有多麼大膽與出色，我們的世界就有多麼衝突且迷人。

史蒂芬．佛萊以現代口語重述希臘神話，賦予眾神鮮明的個性、豐富的對話，以及現代社會中生存必備的嘲諷技能。如果你也是位百無聊賴的厭世者，歡迎來到《眾神的遊戲》，享受會心一笑的深夜娛樂。

如果你是對專有名詞心生畏懼的神話菜鳥，佛萊老師會從一無所有的虛空宇宙出發，手把手帶你進入性感到不行的眾神世界。如果你是能輕鬆辨別人馬與羊男的神話高手，佛萊版也絕對讓你腦洞大開，初嘗人類文明的新鮮滋味。當然，如果你早已上癮於佛萊的魅力，更不容錯過這檔成功綜合他過去所有才能的希臘神話秀。

喜劇大師 史蒂芬．佛萊

「機智是很美麗的，因為它呈現了創意精餾後的精華。」

菲利普親王過世後，闖入「最想投的國家元首」人氣票選名單，與王室成員並列的那個男人。

支持工黨的酷兒＋出身名門的保皇派＝男女老少左右通吃的英國國寶級紳士。

英國傳奇喜劇社團「腳燈社」（Cambridge Footlights）成員，以《王爾德和他的情人》入圍金球獎最佳男主角。

未曾受邀進入魔法世界，卻讓魔法離不開他的《哈利波特》有聲書朗讀人。

擁有劍橋大學英國文學學位，卻被表演才華耽誤的暢銷作家。

Twitter宇宙的資深酸民，曾與歐巴馬並肩兩大追蹤帳號，引起的轉貼熱潮有如人肉版的DDoS阻斷服務攻擊。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九