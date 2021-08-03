為何老人容易泌尿道感染？一天喝多少蔓越莓汁可有效預防？

「我最近上廁所感到燒燒的感覺」、「奇怪，我怎麼有點畏寒，但又沒咳嗽症狀」當長輩跟你說他有上面兩種症狀的時候，就要特別小心長輩是不是泌尿道感染。泌尿道感染是指腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等器官受到微生物的侵犯，造成各種症狀，然而由於長輩往往不太願意去說明私密處的特殊感覺，因此泌尿道感染往往很難被家屬發現，要特別留意！

為何老人容易泌尿道感染？

尿液在人體內本來是無菌的，但是我們的尿道口是人體對外的自然開口之一，難免會有細菌或其他微生物由此開口進入泌尿道。此外，對於女性長輩，尿道口離肛門很近，因此若是衛生習慣不佳，從肛門來的大腸桿菌就會從尿道逆行至膀胱，造成泌尿系統的細菌感染。老人常見泌尿道感染的原因有以下幾點：

膀胱出口阻塞：前列腺肥大症引起。 逼尿肌收縮力不足：膀胱肌肉無力，排尿無法完全排空。 老人身體抵抗力差。 慢性病如糖尿病造成等免疫力下降。 使用留置導尿管者，病菌容易沿著導尿管孳生。 容易尿失禁者：主要是因尿道閉鎖不全，造成細菌容易侵入。

泌尿道感染常見症狀

尿液顏色改變：正常新鮮的尿液顏色為淡黃色，透明無味，泌尿道感染時，小便看起來很混濁甚至出現血尿。 排尿習慣改變：頻尿、急尿、少尿等均有可能，因此平常若是能記錄長輩排尿習慣，對於泌尿道感染能更及早發現。 身體感到不舒服：若是長輩抱怨後背、腰或腹部疼痛，搭配以上狀況就要特別小心。 排尿時尿道疼痛或灼熱感。 不明原因寒顫、發燒、頭暈、想吐等症狀，外觀找不到明顯感染位置，就要特別留意。 若是無法言語表達的長輩，若是發現食慾突然降低，又找不到原因，也要懷疑泌尿道感染的可能。

為何長期臥床病人容易泌尿道感染？

首先，正常人解小便時採取站立或蹲坐方式，容易將尿液排空；但是臥床的病人必需在床上使用便盆或包尿布在床上解尿，不易解乾淨、易造成感染。其次，臥床很久的病患，往往無力自主排尿排便，局部衛生需仰賴照顧者的清洗，清潔是否確實及無菌觀念是否落實，十分重要。

另一方面，照顧者容易忽略的重點是「應給予足夠的飲水量」，如果每天的總尿量太少或顏色太濃，表示水分攝取不足，容易引起泌尿道感染。 最後，如果是複雜的尿路感染，例如：合併有結石、患有糖尿病、神經性膀胱排尿障礙、或者必須留置導尿管的病患，泌尿道感常難以完全避免，且容易復發，導致反覆使用的抗生藥物治療無效，這些病患必須求助泌尿科專科醫師，給予積極治療。

長期臥床病患的泌尿道保健良方

儘可能讓病患下床活動，就算是坐床邊或是輪椅也好。 除非有其他疾病限制水分，否則應大量喝水，儘可能維持每日尿量有1500c.c.以上。 所使用的病床、床單、枕套、尿壺及便盆保持清潔，尤其是使用大尿布、替換尿片及衛生護墊的患者，應特別注意滲漏及糞便感染問題。 女性病患應每天會陰清洗，特別是排便過後，並注意如廁後的清潔方向要由前往後，以免將肛門口附近的病菌帶到尿道，男性病患則每天給予包皮及尿道口清潔。 有留置導尿管的病患一定要每天清潔消毒，並更換膠帶粘貼的位置，以不會被拉扯到且不影響正常活動的地方最好。

蔓越莓汁可作為預防泌尿道感染的非藥物方法

根據研究，蔓越莓汁可以有效的預防泌尿道感染，主要的機制有兩個：

一、酸化尿液：蔓越莓內含的安息香酸經人體代謝後，以馬尿酸（hippuric acid）的形式排泄至尿中。馬尿酸是一種抑菌的物質，且有將尿液酸化的能力。酸化的尿液具有抑制細菌的效果，但不是很明顯。

二、抗細菌附著的特性：蔓越莓富含原花青素（proanthocyanidins）可以降低病菌附著在泌尿道，由於病原體附著於泌尿道上皮細胞之上是泌尿道感染病理機轉的初始步驟，蔓越莓抗吸附的特性可以達到預防泌尿道感染的效果。

根據台灣泌尿科醫學會的泌尿道感染保健手冊，蔓越莓汁的好處不只這些，臨床上，對於男性及老年病患，研究顯示服用蔓越莓製劑可改善攝護腺肥大患者的排尿症狀，真的是好處多多。

一天要喝多少蔓越莓汁呢？

根據研究，每天喝約250c.c.不含糖分的蔓越莓汁或是300-400mg的錠劑就可以有效達到效果，目前訪間也有推出相關的營養補給品可以更方便食用。根據研究，蔓越莓汁抗附著的效果從飲用後大約兩小時開始，可達十個小時。另外，糖尿病的長輩，由於果汁都含有大量糖分，會造成血糖控制不佳，因此建議在飲用前先詢問醫生的意見。

參考文獻

基層醫學期刊，第二十一卷第十二期，蔓越莓與泌尿道感染 台灣泌尿科醫學會，泌尿道感染 保健手冊【第12版】

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本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航