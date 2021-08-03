【TNL沙龍本週議題】父親節要到了！你今年打算怎麼過？

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本週熱議話題：

下週日就是8月8日父親節了，在孩子成長的歷程中，父親的角色跟母親同等重要，每年大家也會藉著這個日子來跟家人團聚，好好感謝爸爸。

今年的台灣由於疫情狀態不穩定，部分地區仍然沒有開放餐廳內用，或是就算開放內用，也有一些距離限制，大家可能無法向往常一樣在餐廳溫馨吃飯，慶祝父親節。不過仍可以透過一些窩心的舉動，跟爸爸傳達感謝，不知道大家父親節有沒有什麼特別的打算呢？

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

既然到餐廳吃飯還不太安全，就自己當大廚做菜給爸爸吃，還是一樣能吃到大餐！ 平平淡淡地待在家，隨意吃飯配電視，雖然很平凡，但是只要能跟家人相聚就是開心的日子。 準備爸爸想要很久的貴重禮物，希望他收到會開心。

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核稿編輯：楊士範