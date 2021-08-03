2021/08/03,
生活

【TNL沙龍本週議題】父親節要到了！你今年打算怎麼過？

【TNL沙龍本週議題】父親節要到了！你今年打算怎麼過？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

下週日就是8/8父親節了，在孩子成長的歷程中，父親的角色跟母親同等重要，這個日子就來好好感謝爸爸吧，快來跟大家分享父親節打算怎麼過！

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過實名、邀請等方式，邀請大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。每週，我們會發表一篇關於最近熱門議題的文章，希望能夠引發一些討論的想法，已經是沙龍會員的讀者們，可以在文章下方留言區塊自己的觀點。

若你還不是沙龍會員但想要加入，請至沙龍活動頁查看如何加入，期待看到你獨一無二的觀點。若有朋友已經是沙龍會員了，也可以請他邀請你加入唷！

本週熱議話題：

下週日就是8月8日父親節了，在孩子成長的歷程中，父親的角色跟母親同等重要，每年大家也會藉著這個日子來跟家人團聚，好好感謝爸爸。

今年的台灣由於疫情狀態不穩定，部分地區仍然沒有開放餐廳內用，或是就算開放內用，也有一些距離限制，大家可能無法向往常一樣在餐廳溫馨吃飯，慶祝父親節。不過仍可以透過一些窩心的舉動，跟爸爸傳達感謝，不知道大家父親節有沒有什麼特別的打算呢？

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

  1. 既然到餐廳吃飯還不太安全，就自己當大廚做菜給爸爸吃，還是一樣能吃到大餐！
  2. 平平淡淡地待在家，隨意吃飯配電視，雖然很平凡，但是只要能跟家人相聚就是開心的日子。
  3. 準備爸爸想要很久的貴重禮物，希望他收到會開心。

閱讀其他相關文章，也可以看看大家的想法喔：

核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。