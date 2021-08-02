雙北8/3同步開放內用：限個人套餐、梅花座、人數上限50人，夜市不能邊走邊吃

全台灣27日降至二級警戒，許多縣市已開放餐飲內用，在5月15日進入三級警戒，近80天餐飲無法內用的雙北市選擇不跟進，但周邊的桃園市、基隆市都已開放，也讓不少雙北居民「跨區用餐」，雙北長柯文哲、侯友宜今（2）日決定同步開放餐飲內用，並分別公布餐廳用餐指引。

台北市：發生確診就「3+11」

柯文哲今天下午在記者會上表示，上周北市確診人數30幾例，不明感染源每日平均不到1例，數字都算低，因此明天餐飲業內用開始。但必須要遵守相關指引，對餐廳來說，室內要小於50人，室外低於100人，若場地很大人數超過，則要採分艙分流，但要3天前以書面跟衛生局報告。用餐以個人套餐為主，比公筷母匙更進一步規定。

自助餐型態的餐廳，應該有適當的阻隔，避免食物遭飛沫汙染，並由服務人員夾取提供；不同桌人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌應採取梅花座或使用隔板。

另外從業人員的健康管理是重點，加強防疫教育訓練，並作成紀錄備查，若出現發生或其他疑似症狀，應主動向專責人員報告，並儘速就醫。萬一工作人員或顧客確診，要停業3天，恢復營業的11天只能外帶，不能內用，觀察期14天還是要小心。柯文哲也說，從業人員最好是打疫苗，若沒有打疫苗，每周要篩檢，若不符合規定，要罰3000到1萬5000元。

Photo Credit: 中央社

新北市：離開座位就要戴口罩，夜市不能邊走邊吃

新北市侯友宜也宣布新北市將從明天8月3日起的餐飲開放內用，包含一般餐飲、超商內用、百貨賣場／美食街、市場／夜市。

餐飲業內用管理措施包括必須設置隔板或採梅花座；個人套餐為主，合菜由專人分菜；餐廳內的「歌唱娛樂設備」不提供使用，也就是不能邊吃飯邊唱歌；另外消費者離座須戴口罩，違者處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

對於百貨賣場美食街部分，需設置隔板並採梅花座；座位區應設置消毒設備或洗手專區；服務人員需配戴口罩及面罩「雙罩」措施，自助餐廳專人夾菜。另外菜市場、夜市不能邊走邊吃，同樣要有隔板及梅花座，不共食、不自助取餐。鼓勵店家與攤商推廣外帶，並「常備居家快篩試劑」。

假如疫情再升溫，還是可能再禁內用

根據台北市的開放餐飲內用標準，包括每周每日平均確診10例以下、不明感染源2例以下、每周社區群聚3案以內；柯文哲表示，這數字是目前台北市防疫系統可以輕鬆應付的數字，案例少可以盯得緊、案例多就會壓力大，就會失控，所以這不是「科學數字」，而是台北市防疫系統有把握控制住的。

侯友宜也說明，疫苗覆蓋率到從22％提升到36％，社區站篩檢陽性率從0.08％降為0.05％，感染源跟群聚事件指標也是呈現穩定沒有增長。這些監測指標都往好的方向結果走，新北會分梯次階段滾動式檢討，既然往好的方向走，就會往好的方向邁進。

不過侯友宜也說，如果出現本土Delta變種病毒，或是疫情出現如確診數增加、群聚現象、感染原因不明等，將會進行滾動式調整警戒。

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核稿編輯：翁世航