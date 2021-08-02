本土新增12例無死亡，指揮中心：8/9後必然維持二級警戒，國產疫苗提前量產是「平行措施」

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增12例本土案例、沒有新增死亡案例，指揮官陳時中表示，雖然目前疫情持續趨緩，這禮拜確診數量也比前幾週來的少，然而以上無法代表三級降二級後的影響，所以8月9日後「必然維持」二級警戒。

另外，陳時中也針對國產疫苗提前量產的原因做說明。他說，因為因應緊急公衛需求，目前推動的是對廠商而言風險較高的COVID-19疫苗平行、加速措施，與一般研發、生產過程不太一樣。而之所以預採購，也是為了幫廠商分擔風險，鼓勵廠商投入生產疫苗。

新增12例本土、無新增死亡，8月9日後必然維持二級警戒

指揮中心今日公布國內新增14例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為10例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今年7月29日至7月31日。個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、臺北市2例、基隆市及高雄市各1例。；其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月31日累計公布1萬4475位確診個案中，已有1萬2884人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

陳時中表示，桃園市新增的5例，都是家庭接觸者，是家族內部的群聚。

另外，針對8月9日之後是否解封，陳時中表示，「解封大不易」。雖然目前疫情持續趨緩，這禮拜確診數量比前幾週少，未知感染源也降到零星，不過以上無法代表三級降二級後的影響，可能還有待觀察。因此陳時中說，8月9日之後的管制措施不會做大幅度改變。他也說，必須提高警覺，所以8月9日後維持二級警戒「是必然的」。

陳時中：國產疫苗提前量產，是以平行措施因應緊急公衛需求

陳時中今日針對國產疫苗提前量產的原因進行說明。他表示，在一般非加速量產時，會在製程研發開始做臨床實驗，通過就可以查驗登記，登記以後才會開始量產、 檢驗封緘然後上市。不過，為了因應緊急公衛需求，目前推動的是COVID-19疫苗平行、加速措施，各個步驟會稍微重疊進行，讓研發速度加快。

至於為何過去不用平行、重疊的方式進行，陳時中說，因為若是採用平行措施，前一個步驟發現失敗，那麼下一個提前開始的步驟也白做了，風險較大，可能耗損大量經費。而COVID-19疫苗，是因為狀況緊急，需要加速，不過廠商可能會因為財務風險過高不願意做，因而各國會事前開始投資，若過程失敗、有財物損失，可以由國家分擔風險。而預採購的部分，就是預先簽約後，先付訂金，若成功，簽約金不再拿回，失敗了則取回簽約金，分攤財務風險以要求廠商加速來做。例如國產疫苗預採購就是要求廠商先做，若是EUA不過，國家就付材料費。

陳時中也說，如果EUA查驗登記過才量產，會拖到3至4個月不等，會失去效益，所以會要求廠商先做。

另外，陳時中提及，不會因為量產了就能通過EUA，而也不會因為EUA過了就可以馬上上市，因為疫苗必須三條件合格後才可以用在人體上：查驗登記、EUA、檢驗合格。所以過了EUA之後，還要檢驗封緘，通過了才能放行。過去之所以查驗登記後才量產，就是因為怕有查驗登記但不過的風險，廠商也不願意投入先做，因為EUA若不過，整個生產的疫苗都不能上市。因而透過預採購，來幫廠商分擔風險，讓廠商願意先準備材料並投入疫苗製作。

最後陳時中也提及，目前已封緘26萬劑高端疫苗，目前廠商還是會繼續送待封緘的疫苗，到了一定的量，再排入公費疫苗預約系統。

Photo Credit: 指揮中心

國產疫苗：超過250萬人確定打高端才加購、聯亞目前補件中

針對什麼時候會確定合約與高端加購疫苗，陳時中表示，當確定打高端疫苗的人超過250萬人，就會確定加購。因為高端目前是新疫苗，再查驗、驗證上面變數較大，要先等待供貨穩定。

另外，針對同樣生產國產疫苗的聯亞，陳時中表示，聯亞目前也做了19批，批號也進來了，鑑驗完成但還有一些資料需要補件，還要看補件的科學證據能不能說服專家。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航