全球最大銅礦出口國智利遇罷工，國際銅價恐進一步飆升，衝擊高科技製造業

智利是全球重要的銅礦出口國家，近年隨著產業發生巨變，再生能源成為各國發展的重點項目，因此銅成為各產業鍊中的關鍵原料，也進一步推升國際銅價走俏。近日隨著智利礦商必和必拓（BHP Group）獲利上揚，一再衝擊本來就已劍拔弩張的勞資關係，終於在幾次協商破局後，必和必拓礦業工會於8月2日決定發動罷工，全球銅原料的供應也面臨威脅。

全球最大銅礦出口國智利遇罷工，恐衝擊國際銅價

必和必拓控制的Escondida位於智利北部的阿塔卡馬沙漠，是全球最大的銅礦，其產量幾乎佔到全球銅供應量的5%。不過自5月以來風波不斷，由於薪資問題，工會遲遲無法和業主談妥協議。

終於必和必拓礦業工會於8月2日與資方協商破局後，決定罷工後發表聲明，直指公司試圖以一次性獎金，換取更長的工時；工會不予接受這項協議，要求必和必拓對新的三年期勞資合約提供更佳的條件。

依據智利法律，雙方可以選擇由政府出面協調，為期至少五天，然後才能展開罷工。公會已經確認將要求政府協調，希望能於下週達成勞資協議。

從美國地質調查局（USGS）2019年的資料可以得知，全球銅地殼儲量估計為8億3千000萬公噸，每年需求約為2千800萬公噸。

而世界銅礦資源分布相對集中，主要分布在南美洲秘魯和智利、美國西部、非洲中部的剛果。在歐美經濟逐漸復甦的情況下，工業關鍵原料銅的需求持續吃緊，智利身為最主要出口大國，罷工後續變化，將左右國際銅價的走勢。

其實，銅原本就是人類應用最為廣泛的金屬之一，由於極高的導電特性，讓它成為現代工業中不可或缺的金屬。近年來再生能源成為熱門產業，其中又以電動車馬達使用量攀升最快，金屬銅的身價水漲船高。

根據CME Group調查，以銅含量計算，如果2020年油電混合動力車需要132磅銅；而電池動力車則達到183磅銅，相較於傳統內燃機車輛的51磅銅，是3至4倍的成長。

今年4月國際能源署（IEA）發布《全球電動汽車展望報告》，樂觀預計全球電動汽車、貨車、卡車和公車數量將從今年的1100萬輛，2030年成長到1.45億輛。隨著電動車市場逐漸擴大，相關充電樁、線路等材料需求也陸續拉升。

銅是100%可以回收利用的礦產，本來銅供應量足以滿足電動車需求，但受到疫情後的消費性產品大賣，又加上各國持續緊縮控管大宗原物料的出口，導致供不應求的狀況屢見。

今（2021）年迄今銅價約上漲 28%，已經創下近年以來的最大年度漲幅。風險評估工具 Riskalyze 投資長 Mike McDaniel 表示，需求增加且供應不足，加上歐美寬鬆的貨幣政策，銅價近期將先蹲後跳，年底將再高過於近期高點。

智利是台灣在拉美第三大貿易夥伴，高科技製造業重要原料進口來源

中華民國全國工業總會指出，台、智互為重要經貿夥伴，台灣為智利在全球第八大、亞洲第五大的出口市場；智利則是台灣在拉丁美洲的第三大貿易夥伴。

駐智利台北文化經濟辦事處表示，數據指出每年雙邊貿易總額約15億美元，2020年受疫情影響，兩國貿易額略為衰退，因疫情衍生的宅經濟，促使台灣筆電、機車及腳踏車等產品出口智利極為暢旺

工總強調，以華碩、宏碁生產的筆記型電腦來說，深受智利消費者喜愛，銷售成績亮眼。

而台灣從智利主要進口精煉銅、木漿、蘋果、櫻桃、葡萄酒等優質產品。其中，智利豐富的礦產是台灣發展高科技製造業重要原料來源，占台灣自智利進口產品的70%。

工總表示，台、智雙方產業性質互補性強。若將台灣智慧製造結合雙方在原物料供應及製造的強項，將有助提高雙方業者產值，以更高效率及永續性的方式促進經濟持續成長，創造雙贏。

面對本次智利礦場罷工，《關鍵評論網》訪談國內銅礦加工業者表示，目前進口尚未受到智利罷工影響，而過去的存貨一直保持在固定水位，不過國際銅價正在蠢蠢欲動，未來不排除會有漲幅，而公司主要跟著國際銅價，若幅度過大成本上升，屆時會對外宣布。

加工業者判斷，近期大宗原物料已經漲了非常多，短期內要在大漲的機率應不大，而且各公司在疫情期間的拉貨高峰應該已經到頂；原物料不太可能有持續創高、飆漲的情況。以台灣來說，未來主要還是看整體解封的經濟狀況如何，這才會是決定產業拉貨的關鍵。

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和稿編輯：翁世航