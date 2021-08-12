「急性後期整合照護計畫」就像考前衝刺班，幫助病人儘早恢復生活自理

急性後期之醫療整合照護模式（Post-acute Care，以下稱PAC）主要的用意是為了幫助民眾在急性重症後可以持續高強度的復健，期望恢復到既有能力，整個流程是病人由醫學中心或區域醫院作初次評估，若合適，再協助轉介出至有參與此計畫的區域或地區醫院進行復健訓練，利用在黃金恢復期內的高強度復健，提供未來病人自理的能力。

PAC計畫的適用對象

以下幾個疾病是目前健保規劃的PAC適用對象

腦中風

燒燙傷

創傷性神經損傷

脆弱性骨折

心臟衰竭

衰弱高齡病人

除了要符合以上疾病外，病人還需要因不同疾病有其他條件符合才可加入，以腦中風收案對象為例：

（1）限急性發作後一個月內的病人

（2）醫療狀況穩定

神經學狀況：72 小時以上神經學狀況未惡化。

生命徵象：血壓、心跳、體溫 72 小時以上穩定或可控制。

併發症：感染，血液異常，胃腸道出血等，治療後穩定或可控制。

（3）功能狀況Modified Rankin Scale （MRS）為中度到中重度功能障礙 （MRS 3-4）

（4）具以下積極復健潛能

具基本認知、學習能力與意願。

具足夠體力：支撐下能於輪椅或床緣至少維持一小時坐姿。

能主動參與復健治療計畫。

具足夠家庭支持系統者為佳。

照護模式及內容

由急性後期照護團隊，依病人評估結果安排適當之急性後期整合照護模式，包含住院模式、日間照護模式、居家模式，以3-6週為原則，可以申請展延，至多到12週。

（1）急性後期整合照護「住院」模式： 以住院方式提供急性後期整合照護，包括跨專業團隊整合照護（醫療、護理、物理治療、職能治療 、語言/吞嚥治療、心理治療、社工、營養、醫療諮詢及衛教）。

（2）急性後期整合照護「日間照護」模式： 以「日間照護」門診全天方式提供上午及下午復健治療課程，時間以9點至17點為原則，提供個案的急性後期醫療照護。

（3）急性後期整合照護「居家」模式： 經專業評估無法接受住院、日間照護模式的患者，但仍有積極復健潛能，提供有期限之居家復健治療。治療頻率由專業評定每週安排1-6次不等，時間30-50分鐘，運用簡易器材、就地取材、並透過家屬衛教方式，增進個案日常活動功能，及促進社區參與能力。

Photo Credit: 衛生福利部 PAC急性後期整合照護計畫流程圖。

接受PAC的好處

急性期後，經醫療團隊評估有復健的潛能，會讓病人接受跨院出院準備服務及功能評估，再轉介至住家附近「急性後期照護團隊」的醫院，透過該團隊訂定符合病人需求的個人化治療計畫，使病人能在治療期限內接受高強度復健及整合照護。

「急性後期照護團隊」的照護內容有：醫療、護理、用藥、物理、職能、語言等復健治療、社工、營養、個案管理及衛教、共病症、併發症預防及處置。

那些病人會被中止或拒絕使用PAC？

個案功能顯著進步，經急性後期照護團隊評估，可出院回家進行自我復健者。 連續2次個案功能評估，經急性後期照護團隊總評，未進步或降低15者。 經急性後期照護團隊評估，已不具復健潛能者。 進入急性後期照護時間，超過12週上限者。 自行中斷或往生，造成急性後期照護無法進行。 病情轉變無法繼續接受本計畫照顧者。

急性後期整合照護計畫（PAC）結束後怎麼辦？

當病人恢復健康狀態，照護團隊在結案時提供：諮詢專線電話、居家照護及技巧指導、後續復健治療建議，並視需要轉介社區醫療資源，如轉介家醫計畫社區醫療群、居家醫療照護整合計畫團隊，或社會資源服務，配合視評估結果後，聯繫長期照護或轉介社福機構。

急性後期整合照護計畫（PAC）就像考試衝刺班

有許多人對PAC的限制感到困惑，為何參與PAC之後就無法使用復健住院，主要的因素是PAC在幫助病人盡早恢復到出院後可生活自理的目標，因此希望病人經過PAC後，無須再住院進行復健。由於上述的限制，因此家屬若是要參與PAC的計畫，可以多跟主治醫師充分討論，找對最合適病人的照顧方式！

參考資料：衛生福利部，急性後期整合照護計畫

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本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航