【關鍵眼中盯】驅使中國選手的動力不是熱情，而是恐懼，這比未能奪金更令人感到悲哀

1950年代起，奧運有很長一段時間成為美國、蘇聯和東西德的較勁場域，拿下最多獎牌的不只代表國力，更是資本主義與共產主義的延伸戰線。而和登月大戰一樣，有錢有技術的「西方」能用科學解決之事，資源較少的國家便會靠「集體主義」補上空缺，反正你有科技我有人，我找一萬個人來培訓，裡面只要出一個金牌，國家利益就能圓滿。

然而隨著蘇聯解體，科學訓練在當代體育的比重也大幅增加，要突破過往人們的極致成績，一味苦練已不是最有效的方法，然而當中國力量崛起時，資金和訓練相輔相成之際，中國運動員訓練模式仍保留著當時舊思維——千萬中選一的習慣——找一群人從小培養，精練單一運動項目，讓其中一人變成世界冠軍，其他人，再說。

沒有了熱情和興趣的體育，留下的就只有壓力

在這種體系下，運動員背負的壓力無法想像。對自己，金牌是人生走來唯一目標，從外在，是背負整個民族大義和14億人目光，這樣的狀況在網路發達後更加劇，運動員「只得銀牌」就要成為千古罪人，微博小粉紅出征，力度和台灣相比大可不只60倍。

所以在轉播的畫面上，中國選手比賽時臉上幾乎沒有笑顏，手瑟瑟發抖，從小將林昀儒對上樊振東的那場比賽，到其他像是跳水、舉重等中國好像「非拿不可」的項目，比起他們的對手，那些運動員完全沒有在享受比賽，驅使他們前進的動力或許不是熱情，而是恐懼。

在我看來，這是比拿不到獎牌還令人難過的事。

Photo Credit: AP / 達志影像

再看台灣，我們今年奧運表現超乎預期，許多「沒想過會拿牌」的項目都有運動員站上頒獎台，其中扣去強大到對手直接迴避的郭婞淳，從世界排名加上媒體炒作，大家覺得今年最「應該」拿金牌的台灣運動員，就是戴資穎了。

背負台灣人期望，小戴也一路過關斬將，可惜最後仍在金牌戰敗給表現如機器人一般的中國選手陳雨菲，屈居銀牌。雖然這已經是台灣桌球在奧運的最佳成績，但比賽過程領先落後間小戴的緊張表情，就好像那些背負14億人期望的中國運動員，到她最後頒獎台上的顫抖，讓人好不捨。

小戴奪下銀牌後網友送暖，看出我們與「戰螂」們的不同

沒拿下金牌，對手還是中國人，第一時間我最擔心的就是台灣網友反應，特別東京奧運開始前，戴資穎Instagram限動發文引發經濟艙、飯店、便當等爭議事件，讓他成為超越體育的談論焦點，背負國族情懷和輿論，這場比賽的結果，會不會讓他成為眾矢之的？

結果證明我是多慮的，因為比賽結束後社群媒體上出現滿滿的關懷和鼓勵，一面感念戴資穎盡力，同時也正向看待陳雨菲近乎完美的表現，就算有些網美意見領袖出言不遜，也很快就刪文道歉，其餘人不分立場黨派，多能看到運動比賽競爭中真正美好的一面。

我覺得在8月1日夜晚，台灣人的表現就是運動家精神真正展現，也證明大部分的我們，和習慣情緒勒索與政治無限上綱的小粉紅不同，這是身為台灣人很值得驕傲的一刻。

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東京奧運至今，我覺得最美的畫面是郭婞淳舉重奪金的頒獎台，不僅因為讓全世界看見台灣之光，更重要的是台上三人都掛著笑顏——冠軍打破奧運紀錄，年輕的亞軍首度奪牌前途無限大好，季軍在退休前終於拿下奧運獎牌圓夢。

這才是真正的奧運，或體育精神，這是那些只想著要運動員為國家拿金牌，否則就會崩潰或惡咒NMSL的戰螂們，永遠不會了解的事。

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核稿編輯：翁世航