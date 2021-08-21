2021/08/21,
生活

所謂「成熟的關係」，其實是一種相安無事

所謂「成熟的關係」，其實是一種相安無事

我們想讓你知道的是

那些住在心中的人都在心裡好好的，即使有天距離拉遠了，也會陪你以後的每個日子。

生氣的時候陪你一起咒罵、傷心的時候陪你一起到海邊吹風、沮喪的時候陪你一起熬夜⋯⋯總是一通電話不問為什麼就出來。生活是因爲你們才變得好過，我們的廢話都是平凡日子裡的藥方。

謝謝那些無論喜悲都陪伴自己身旁的朋友。

我們都是突然出現在彼此身邊，但卻要花很多時間才能驗證是真的朋友

跌了一次跤，學了一次乖；傷了一次心，認清了一個人；走得遠了一點，明白了一些事。人都是這樣長大的，一邊哭一邊笑，可是也唯有這樣才知道誰是最後還願意留下的人。

總有這樣一個朋友，你們不會時常在自己身邊，但卻是不管發生什麼，都是你第一個想要與他分享。

常常一個人出現的時候，自己並不知道他將會在自己的生命裡頭佔有極大的份量。總是邊走邊哭，才能領悟一些道理、看清一些事物，最後也汰換與留下了一些人。

因為看過來黑暗，才能明白光的存在；因為傷心過頭，才終於可以回頭。人生就是這樣，朋友是突然出現在自己身邊的，但要花很多時間才能驗證誰才是真的朋友。

最難忘的，是陪自己經歷一切的人

年紀長了一點後，最該學會的一件事是：適可而止。不堅持維繫不開心的關係、不強求凡事順自己意，以及不勉強留著想要走的人事物。

量力而為，承認自己力量有限，才可以好好珍惜在身邊的人。自己不是什麼都可以，而是自己決定能夠可不可以。

而當一切都事過境遷之後，再回頭看時才會發現，最難忘的是陪自己經歷一切的人。分享榮耀很簡單，但願意陪自己一起努力的人卻很少。

每個人的生命都有過這樣的人，一起笑著哭著奔跑著，然後畫下了一道長長的青春軌跡。

「成熟的關係」其實是一種相安無事

所謂的「成熟的關係」，其實也是一種相安無事。朋友更是。

你試著去理解每個人總有自己的難處，然後即便是自己不認同，但也學著去尊重與自己不同的選擇，因為你清楚明白每個人的人生都是自己的，最終也只有自己能為自己負責。

但你知道這並不是一種冷漠，你還是關心著他，只是學會去注意他的需要，而不是以自己的想望依歸。你學會用包容去對待人，而不是用尖銳去面對，你學會去肯定每個人都是獨立的個體，而不是誰的仿冒品。

住在心中的人都在心裡好好的，曾經認真對待過，不會輕易抹去

有些人他笑了你就跟著笑了，他的笑容像是會照耀世界也照耀著自己。

在他的身邊都能夠感到自在，不用做什麼也無需多說話，那是你們用時間累積起來無與倫比的默契。

世界上不會有一個沒有煩惱的地方，但卻有能讓你忘記煩惱的人。所謂的朋友也是這樣吧，他不一定可以幫你解決問題，但卻能讓你暫時忘記不愉快的事情。

人與人之間的默契不是靠一句話、幾個動作就能建立起來，而是彼此曾經認真對待過，那種用心會很深地烙印在心中，不會輕易就抹去。

那些住在心中的人都在心裡好好的，即使有天距離拉遠了，也會陪你以後的每個日子。

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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