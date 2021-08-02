緬甸軍頭敏昂萊出任總理，宣布緊急狀態延長至2023年8月，指控抗議群眾「刻意散播病毒」

今年2月，緬甸軍方發動政變，為緬甸的民主化進程投下一記震撼彈，更掀起民眾對軍方的不滿。而昨（1）日緬甸政變滿半年，緬甸軍政府表示將成立看守政府，由緬甸軍政府統治者敏昂萊（Min Aung Hlaing）擔任看守政府總理。而敏昂萊更在昨天發表預錄電視演講。演講中，他宣布將緊急狀態延長至2023年8月、承諾在當年年底會實施「自由公正的多黨制民主大選」。同時，也表示已經準備好與東南亞國家協會（ASEAN）指派的特使合作。但是，對於民主大選的承諾，緬甸民眾存疑，而人權人士翁覺莫（ Aung Kyaw Moe）更表示，敏昂萊承諾舉辦大選「是在撒謊」。

另外，對於政變下緬甸日益升溫的疫情，敏昂萊指抗議群眾「刻意散播病毒」，並指控示威群眾與民選執政黨是恐怖分子。

緊急事態延長一年半，「民主大選」民眾不買單

《聯合報》報導，針對緊急事態延長，其實先前緬甸軍方在政變幾天後，承諾將在實施緊急狀態一年後，也就是2022年的2月舉辦民主大選，並在選後將政權交由勝選政黨。不過，敏昂萊在演講中的聲明，代表軍方將緊急狀態又向後推遲了一年半，而緬甸也將會被軍方掌控近兩年半。

而針對敏昂萊所承諾的「自由公正的多黨制民主大選」，緬甸人民並不買單。根據《BBC》報導，緬甸人權人士翁覺莫並不相信敏昂萊真的會舉辦大選。他說，敏昂萊承諾舉辦大選「是在撒謊，不會實現，緬甸人民不會相信這樣的諾言」。目前緬甸民眾仍持續抗爭，在緬甸各地進行小規模示威遊行。《聯合報》報導，東北部卡爾的抗議群眾，舉著寫有「革命力量」的標語上街抗爭，最大城仰光的示威者，則在遊行中燃燒信號彈。

緬甸軍方在今年2月1日發動政變，拘捕總統溫敏、實質領袖翁山蘇姬和全國民主聯盟（NLD）部分官員，並宣布實施為期一年的緊急狀態，將國家權力移交國防軍總司令敏昂萊。緬甸民眾不滿軍方政變，持續抗爭。根據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）的資料，政變以來，緬甸軍方在鎮壓異議分子的過程中已殺害 939人，並至少拘捕了6990人。

將示威群眾與民選執政黨視為恐怖分子，指抗議民眾「散播病毒」

除此之外，敏昂萊更在演講中把日漸嚴峻的疫情推卸給反軍政府的民眾，也說先前民選的執政黨全國民主聯盟以及示威民眾是「恐怖分子」。

《BBC》報導，緬甸疫情日漸升溫。資料顯示緬甸目前累計30萬COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診案例、以及9300死亡案例。然而由於政變影響，醫療系統的篩檢量以及檢測能力不足，緬甸的確診案例可能遠遠大於這些數字。不過，在演講中，敏昂萊將疫情的蔓延推給示威群眾，指出反軍政府的人「刻意散播病毒」，並認為示威運動是「恐怖攻擊」。

另外，敏昂萊也在演講中說，在政變中被罷黜的執政黨全國民主聯盟，以及其支持者是「不依法行動、而選擇恐怖主義的極端分子」。

Photo Credit：AP / 達志影像

東協今日敲定特使人選

在演講中，敏昂萊表示已經準備好與東南亞國家協會指派的特使合作。他說：「緬甸已經準備好要在東協框架下與東協合作，包括與東協駐緬甸特使對話。」而敏昂萊提及的駐緬甸特使，就是4月時跟東協成員國進行領袖峰會時，達成的共識之一。

根據《BBC》報導，東協成員國4月就與敏昂萊在雅加達就緬甸危機舉行領袖峰會。在領袖峰會中，東協成員國與敏昂萊達成了五點共識，裡面包含停止對示威者的暴力、以及須與反軍政府派對話。而過程必須由一位東協派去緬甸的特使監督。也就是說，東協會委派一位特使到緬甸訪問，目的是促進與緬甸反對方展開對話，並終止暴力鎮壓行動。

不過東協對於這位特使人選，一直拿不定主意。根據《路透社》報導，對於特使人選，由於東南亞國協成員國中各國立場不一，討論僵持不下，在任命特使上有嚴重分歧，也曾討論要任命不只一位特使來打破僵局。這幾週聯合國開始催促東協盡快任命出特使，而今日東協成員國會開會共同討論出特使人選。根據《早報》報導，目前還沒公布特使人選，到時會由東協輪值主席國汶萊公布。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航