2021/08/02,
運動

卡達、義大利跳高選手惺惺相惜，時隔109年奧運田徑賽場再度出現雙金牌得主

卡達、義大利跳高選手惺惺相惜，時隔109年奧運田徑賽場再度出現雙金牌得主
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

時隔109年奧運田徑賽場上再度出現雙金得主，巴爾希姆與坦貝里最終喜極相擁，雙雙帶回金牌。

8月1日，2020東京奧運田徑賽場男子跳高項目出現歷史性時刻，來自卡達30歲的巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）與來自義大利29歲的坦貝里（Gianmarco Tamberi），皆成功跳過2公尺37的高度，且在挑戰2公尺39的高度時，各別3次失敗。

正當比賽僵持不下尚有懸念之際，奧會官員先是問兩人是否願意加跳決定金牌得主，巴爾希姆卻詢問大會是否能頒發兩面金牌，而這在世界田徑的規則底下是允許的，因此，時隔109年奧運田徑賽場上再度出現雙金得主，巴爾希姆與坦貝里最終喜極相擁，雙雙帶回金牌。

根據《鏡週刊》報導，1912年的斯德哥爾摩奧運的田徑項目中的十項全能項目中，原本的金牌得主美國選手索普（Jim Thorpe）被發現違反當年的業餘規定，事後遭取消金牌資格，改由瑞典選手魏斯蘭德（Hugo Wieslander）遞補；但奧委會在1982年認為，取消索普的金牌資格並不合理，決定補發還他公道，因此導致1912年的十項全能有2位金牌得主。

然而，2021年的跳高項目並沒有「取消資格」、「遞補金牌」等爭議事件，反而是由2名不分軒輊，實力於伯仲之間的跳高好手共同拿下，也讓歷史性的雙金牌得主蔚為佳話。

AP_21213486774755
Photo Credit: AP / 達志影像
（左）坦貝里、（右）巴爾希姆

事實上，巴爾希姆與坦貝里私交甚篤，兩人是極為要好的朋友，根據《華盛頓郵報》報導，這對好友最早於11年前的加拿大青少年世界田徑錦標賽相遇，之後就經常在世界各地的田徑賽場碰頭對戰，巴爾希姆和坦貝里征戰十餘年來，在殘酷且激烈的國際田徑賽場上逐步成為摯友，但他們從未想過有一天會共享金牌榮耀。

對此坦貝里表示：「我們是非常好的朋友，很了解對方，我還出席了巴爾希姆的婚禮。但到了賽場，我們都非常想打敗對方，我們都非常渴望金牌，然而，現在我們享受這一刻，我們都知道從事這項運動的艱苦之處。」

根據《衛報》報導，巴爾希姆說：「坦貝里是我最好的朋友之一，不僅是在賽場上，賽場之外也是。這樣的結果對我來說是美夢成真，這是真正的運動家精神，我們在田徑賽場上傳遞這樣的訊息。」

AP_21213435148031
Photo Credit: AP / 達志影像
巴爾希姆

回顧兩人的跳高生涯，巴爾希姆在2012倫敦奧運獲得銅牌、2016里約奧運拿下銀牌、2020東京奧運一舉摘下金牌，在奧運跳高項目集滿了金銀銅三面獎牌，而今年順利鍍金後，成功鞏固巴爾希姆作為世界最佳跳高選手之一的歷史地位。

至於坦貝里的運動生涯則稍微多舛坎坷，他在2016里約奧運不幸遭遇嚴重的腳部傷勢，當時，坦貝里有可能結束往後的運動員生涯，但在長時間的復健之下，於今年重返奧運賽場。坦貝里甚至在今年賽場上帶來了此前腳踝受傷所打的石膏，石膏上更寫著「邁向2020東奧之路」，然而因疫情賽事延宕，坦貝里也將2020劃掉更改為2021。由此舉動來看，坦貝里重返賽場的毅力與決心十足，如今更摘下金牌，可說是傷後復健完成的甜蜜成果。

AP_21213479473993
Photo Credit: AP / 達志影像
坦貝里與石膏

然而，其實昨晚在跳高賽場上，跳過2公尺37的還有白俄羅斯的選手涅答謝考（Maksim Nedesekau），但因先前失誤次數較多，因此獲銅牌。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。