卡達、義大利跳高選手惺惺相惜，時隔109年奧運田徑賽場再度出現雙金牌得主

8月1日，2020東京奧運田徑賽場男子跳高項目出現歷史性時刻，來自卡達30歲的巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）與來自義大利29歲的坦貝里（Gianmarco Tamberi），皆成功跳過2公尺37的高度，且在挑戰2公尺39的高度時，各別3次失敗。

正當比賽僵持不下尚有懸念之際，奧會官員先是問兩人是否願意加跳決定金牌得主，巴爾希姆卻詢問大會是否能頒發兩面金牌，而這在世界田徑的規則底下是允許的，因此，時隔109年奧運田徑賽場上再度出現雙金得主，巴爾希姆與坦貝里最終喜極相擁，雙雙帶回金牌。

Wow…! The extraordinary, emotional moment Qatar’s Mutaz Essa Barshim and Italy’s Gianmarco Tamberi agree to share the high jump gold medal #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/8EsYRWxosf — Shayne Currie (@ShayneCurrieNZH) August 1, 2021

根據《鏡週刊》報導，1912年的斯德哥爾摩奧運的田徑項目中的十項全能項目中，原本的金牌得主美國選手索普（Jim Thorpe）被發現違反當年的業餘規定，事後遭取消金牌資格，改由瑞典選手魏斯蘭德（Hugo Wieslander）遞補；但奧委會在1982年認為，取消索普的金牌資格並不合理，決定補發還他公道，因此導致1912年的十項全能有2位金牌得主。

然而，2021年的跳高項目並沒有「取消資格」、「遞補金牌」等爭議事件，反而是由2名不分軒輊，實力於伯仲之間的跳高好手共同拿下，也讓歷史性的雙金牌得主蔚為佳話。

Photo Credit: AP / 達志影像 （左）坦貝里、（右）巴爾希姆

事實上，巴爾希姆與坦貝里私交甚篤，兩人是極為要好的朋友，根據《華盛頓郵報》報導，這對好友最早於11年前的加拿大青少年世界田徑錦標賽相遇，之後就經常在世界各地的田徑賽場碰頭對戰，巴爾希姆和坦貝里征戰十餘年來，在殘酷且激烈的國際田徑賽場上逐步成為摯友，但他們從未想過有一天會共享金牌榮耀。

對此坦貝里表示：「我們是非常好的朋友，很了解對方，我還出席了巴爾希姆的婚禮。但到了賽場，我們都非常想打敗對方，我們都非常渴望金牌，然而，現在我們享受這一刻，我們都知道從事這項運動的艱苦之處。」

根據《衛報》報導，巴爾希姆說：「坦貝里是我最好的朋友之一，不僅是在賽場上，賽場之外也是。這樣的結果對我來說是美夢成真，這是真正的運動家精神，我們在田徑賽場上傳遞這樣的訊息。」

Photo Credit: AP / 達志影像 巴爾希姆

回顧兩人的跳高生涯，巴爾希姆在2012倫敦奧運獲得銅牌、2016里約奧運拿下銀牌、2020東京奧運一舉摘下金牌，在奧運跳高項目集滿了金銀銅三面獎牌，而今年順利鍍金後，成功鞏固巴爾希姆作為世界最佳跳高選手之一的歷史地位。

至於坦貝里的運動生涯則稍微多舛坎坷，他在2016里約奧運不幸遭遇嚴重的腳部傷勢，當時，坦貝里有可能結束往後的運動員生涯，但在長時間的復健之下，於今年重返奧運賽場。坦貝里甚至在今年賽場上帶來了此前腳踝受傷所打的石膏，石膏上更寫著「邁向2020東奧之路」，然而因疫情賽事延宕，坦貝里也將2020劃掉更改為2021。由此舉動來看，坦貝里重返賽場的毅力與決心十足，如今更摘下金牌，可說是傷後復健完成的甜蜜成果。

Photo Credit: AP / 達志影像 坦貝里與石膏

然而，其實昨晚在跳高賽場上，跳過2公尺37的還有白俄羅斯的選手涅答謝考（Maksim Nedesekau），但因先前失誤次數較多，因此獲銅牌。

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