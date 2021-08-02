行政院研擬「振興五倍券」：以批發零售餐飲業為大宗，列出「電商白名單」，國民黨：還是發現金最好

疫情降溫，紓困後行政院開始討論振興經濟計劃，發言人羅秉成今（2）日表示，上週各部會討論後，振興方案將朝「五倍券」的方向規劃、討論，可能會是民眾花新台幣1000元換5000元，預算規模初步匡列1100億元，朝向批發業者、零售業者與餐飲業者為大宗。

羅秉成表示，蘇貞昌上周召集會議大概確定了「振興五倍券」的大方向，已規劃朝去年三倍券的模式，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演行業，方向就是朝向批發業者、零售業者與餐飲業者為大宗，可說是全面適用，而例外排除。

會中也討論到鑒於去年三倍券推行時，領實體券的民眾仍比數位券要多，因此今年推行五倍券時，將研議加強宣傳，目前還要再討論數位券推行的精進方案，至於外傳時程可能是9月，羅秉成則表示時間還沒有定案。

立委建議：排除本次疫情反向獲利的電商

民進黨立委鄭運鵬在臉書上表示，去年疫情對台灣經濟的衝擊大部份來自於不確定感的恐慌，但今年這2個月的疫情對國內的內需是真的打在肉上，「尤其是實體接觸的產業，餐飲、觀光、實體店面，從員工到老闆都不好過。」

對於振興券的發放，鄭運鵬指出，今年的振興券仍應排除反向獲利的電商平台，實際強制消費在上一段的受災產業上，例如攤商、店面、百貨、飯店、餐廳、展演等，大家可能覺得習慣線上購物，出門採買比較不方便，但這就是全民一起的消費振興作為，「至於哪些業別要被排除，主管機構拿出營業數據，就一目了然了。」

根據經濟部7月23日發佈的統計報告，6月零售業營業額為2664億元，年減13.3%，為有統計資料以來最大減幅，主因6月全月皆籠罩在疫情三級警戒管制下，民眾減少外出，消費人潮大幅減少，致汽機車零售業、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、百貨公司、便利商店分別年減22.9%、53.9%、28.6%、64.7%及7.4%。

不過也有部分行業則因疫情而逆勢成長，其中居家辦公及遠距教學，也帶動筆電、平板、視訊等設備銷量成長，減少外出催生「宅經濟」及民生物資需求強勁，因此電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業、超級市場及量販店分別年增33.7%、15.6%、33.2%及7.6%。綜計上半年營業額為1兆9156億元，為歷年同期新高，年增5.8%。

另外雖疫情導致實體門市消費動能減少，但消費者轉換至網路購物，帶動網路銷售業績持續成長，第2季零售業網路銷售額1059億元，年增33.7%，為開辦調查以來最大增幅。占整體零售業營業額11.7%，較上年同季提高2.7個百分點，其中非店面零售業年增30.2%，綜合商品零售業年增61.5%，藥品及化粧品零售業年增66.3%，資通訊及家電設備零售業年增42.8%，食品、飲料及菸草零售業年增52.9%，均優於整體零售業銷售表現。

目前行政院透露，電商部分預計將比照去年三倍券模式，列出「電商白名單」，包括兩廳院售票、各大電影院網站，FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；六福村和西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區線上購票，還有高鐵、各大客運、航空公司的網路訂票系統都入列。

國民黨：三倍券效益低，還是發現金最好

國民黨則在7月31日時再次強調，去年發放的三倍券具體效益評估非常低，根據財政部的估計，政府發放三倍券，增加的支出總額為510億元，但是中研院估計，三倍券對於台灣經濟成長率的貢獻只有0.08%，整體效益甚至不如馬政府時期的消費券。

不過後來國發會對此回應，中研院的報告是去年三倍券剛推出時的期初估計，並非最後驗證，也未將農遊券、藝Fun券、動滋券、安心國旅補助等多項措施帶動刺激經濟的綜效納入考量。根據智庫研究，考量廠商加碼等效益，三倍券對GDP貢獻最高達0.53%，每1元的預算可創造實質GDP最高達到1.99元。

國民黨也批評，三倍券發放方式太複雜，使用規範各縣市不統一，造成國人在領取及使用上出現許多糾紛和爭議，數位綁定太複雜，高達85％民眾寧願領實體券，行政院卻只開放郵局單一窗口，造成郵局外大排長龍，基層公務人員過勞。而且最終花費的行政成本高達22.56億。依照各國經驗和民調結果，人民還是比較希望能夠直接普發現金。

但日前行政院已經否定「發現金」的方向，理由是振興經濟的目的是鼓勵民眾外出消費、活絡經濟；假如民眾直接拿現金，恐怕很多人會將這筆錢「存起來」，而不是用來花，這樣則失去了原本振興的效果。

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核稿編輯：翁世航