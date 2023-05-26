飛龍瀑布5失蹤者遺體全數尋獲，氣象預報也沒料到的大雷雨釀意外

由10名好手組成的溯溪團本月20日前往屏東縣霧台鄉飛龍瀑布，在七連瀑溪降時，遇上山區突如其來的大雨導致溪水暴漲，目前計有5人獲救、4人不幸喪身，而最後失蹤的1人，屏東消防人員於今（26）日，用空拍機協尋時，在60米瀑布下方發現一具遺體，後來現場也證實確實是失聯的最後一人。

氣象預報沒能料到突如其來的大雨

《自由時報》報導，根據氣象局資訊，霧台佳暮村的測站，在意外發生前幾乎沒有任何雨勢，但20日下午2時至下午4時間，當地卻突然暴增152毫米的雨勢，雨量累積圖上可以明顯發現，原本顯示些微雨量的藍色，2小時就成警戒等級的紅色點，而且「就只下在當地山區」，也令這群有經驗溯溪好手猝不急防，釀成這起重大意外。

根據氣象局，下午大約14時46分時，針對屏東縣發布大雷雨特報，持續時間至16時45分止，警戒區為三地門鄉、霧臺鄉，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，應遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，霧台鄉短短2小時內就下了152毫米雨量。

「山域搜救技能交流高峰會」也表示，根據氣象局的資訊，霧台佳暮村測站預報資料當天並無大幅度降雨，然而因地形熱對流產生的強降雨，使得雨量在短短兩小時內急劇增加了百毫米。從雨量累積圖上可以清楚看到，在這兩小時內迅速變為警戒等級的紅色區域。

台灣大多數瀑布周圍的地形都是狹窄的岩層溪床和陡峭的落差,溪床的岩層地質濕滑，幾乎沒有可供攀附的地形與物體。對於溯溪和溪降活動，評估上游的降雨情況、集水區、地表岩層和溪谷水位的變化非常重要。

「山域搜救技能交流高峰會」說明，夏季常出現突發降雨或風暴，可能導致溪水急速暴漲。在溯溪之前，除了查看氣象預報外，還要時刻留意雷達回波、衛星雲圖、降雨分布和上游天空的雲量變化。如有不確定的天氣情況，最好延遲活動、選擇非強降雨好發期或選擇其他的行程。另外也要注意周圍環境，特別留意陡峭和斷崖的地形，隨時能快速撤退、離開或相對安全區域避難。

臉書社團「魔境熊登山客」版主蔡日興也分析，這種積雨雲的類型，底層也許可以低到1000公尺，甚至是500公尺。他的上層可以高到6000公尺，或更高。但是台灣有三千公尺的中央山脈。如果是海洋來的水氣，遇到山它會被抬升，而在平地與山區交界處，如果坡度很快上升，這些被抬升上去的水氣，就會遇到劇烈的溫度改變。凝結瞬間變劇烈。水珠變大無法浮在空中，就變成雨水降落。

屏東霧台，剛好就是有這樣地理條件的一個地方。仔細想想，台灣的平原與山區交界，坡度很快上升的地形，平地算進去第一層到第二層的山區，應該就是短時間強降雨地好發地點。春天尤其晚春，還是要避免溪流活動，特別是中下游，還有平原算進來第一層第二層山區的部分，午後尤其得小心。

5人都是有經驗的老手，巡山員同業：戶外活動總有風險

據了解，此團都是有豐富戶外活動經驗的老手，平常就會攀岩、潛水、溯溪；有人在林管處工作，有人在攀岩館工作，並非一般遊客。事件發生後戶外圈也有不少人表達哀悼難過，並呼籲各界給死者尊重，不要繼續酸言酸語。

《自由時報》報導，有一隊5人受困，另一隊5人被大水沖走，據了解，受困這一隊冒險在山壁上打釘固定各自腰帶，吊在山壁上過了一夜，手機仍有通訊，清晨5點多空勤聯絡黑鷹可以飛，他們就靜待救援，直到被順利吊掛上直升機脫險。

生還者描述，他們看見黑鷹在山谷間超低滯空，陸續把人拉上去，他們都有帶乾糧，也有無線電，但是瀑布衝擊水花四濺，乾糧會被打濕，5人就放棄進食，盡量不做大動作，保留體力，他們沒有領隊，就是單純同好相約集結，並不是每個人都互相認識，大多是各自再找有時間有興趣參加的朋友。

《聯合報》報導，在昨天找到的遺體中，其中1具是失聯的嘉義林管處陳姓女員工，陳女同事透露，陳女是台中女中、台大森林系畢業，工作認真盡責，個性陽光、活潑，雖然去年12月才調到嘉義林管處，但和大家相處很融洽，曾聽聞陳女大學時期加入登山社，喜歡溯溪、溪降等運動，還拿到水肺潛水證照，沒想到遇上溪水暴漲失去生命，大家都很難過婉惜。

粉絲專頁「浪漫巡山員」也發文表達哀悼，並表示，熱愛大山大海的，都知道有天這風險一定會來，或許一輩子沒有、或許快退休、或許剛來報到時，就像山林的每顆落石可能都已經寫好了誰的名字，等待那天的來到。

他更表示，「很多人都說不會看天氣預報嗎？不會評估風險嗎？天氣這麼糟要上山嗎？浪費社會資源！！我相信經驗豐富的人是不會少做這幾樣事情，唯獨遇到不可預知的午後雷陣雨、西北雨、才有可能演變成這局勢」有天在山林走得夠多夠久也會碰到這些事情，到時候無論做了100件有經驗的事情，都抹滅不了酸民鍵盤中「天候不佳上山」的缺失，但是大自然的殘酷就是就算做好了萬全的撤退計畫，仍改變不了死亡的悄悄來到。

《自由時報》報導，屏東地檢署檢察官會同法醫及警方已完成2名罹難者相驗，初步認為死因均係生前溺水，已由家屬領回遺體處理後事，同時檢方將陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清，認為從事登山溯溪本具有一定風險，該案應由自我風險承擔或由他人負擔刑事責任，尚待事實調查及釐清相關細節後才能判斷，目前檢方仍持續調查中。

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核稿編輯：翁世航