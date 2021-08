《現代希臘史》：同時回顧古希臘和拜占庭這兩種祖系文明，結果就是認同的分裂

文:羅德里克.比頓(Roderick Beaton)

【引言 國家及其祖先】

祖先:古希臘人和中世紀羅馬人

沒有一個人知道自己最遠的祖先是誰。如果現代人都是一萬五千年以前從非洲移居出來那些群體的後裔,那希臘人應該也不例外。遺傳學未來的進展或許能揭露今日說希臘語的人,與建造「古典」文明的人有哪些同樣的遺傳物質。要了解現今希臘人的歷史,遺傳學其實不重要。兩、三千年內的歷史取決於環境、行動、事件和想法等因素,跟演化生物學比較沒有關係。人口中個體原本的生物血統不是這裡的關鍵——即使個人是最常用來表達的條件——而是一個國族、一個法理國家或我們稱為文化的複雜現象帶著隱喻意味的「血統」。

古希臘文明不太可能稱為國族,當然絕對不是法理國家。然而,希臘人與他們口中的「我們的遠祖」有一種親裔感。近幾十年來,「我們的遠祖」變成一種老掉牙的說法,是眾人的陳腔濫調。即使如此,也大致總結了現代世界中希臘這個國家的定義。

詩人喬治.塞菲里斯(George Seferis)在一九六三年接受諾貝爾文學獎時發表演說,以最微妙的形式表達出這種親裔感:「我不會說我們(跟古希臘人」有同樣的血統——因為我憎恨種族理論——但我們仍住在同一個國家,看到同樣的山脈沒入海中。」 塞菲里斯也強調語言的連續性:他指出,「太陽的光線」一詞跟將近三千年前吟遊詩人荷馬(Homer)用的字詞幾乎一模一樣。跟同時代大多數人一樣,塞菲里斯經歷過一九三○和一九四○年代納粹種族教條對全世界宣洩的恐怖。他認定那是一種因著地貌和人類在該地長期使用共通語言的親和性——深沉感受到的親和性,但不是教條,也不是以遺傳為基礎的假設。

有這種共同感知的不光是希臘人。二○一○年金融危機發生後那幾年,全球媒體的插畫家都畫了經典的刻板印象和影像,把一度偉大的文明延續下來的糟糕國家用視覺表達出來,對吧?他們畫出古代神廟發光的大理石上出現了裂縫,歐元硬幣宛若亂丟的鐵餅引起了混亂,在離希臘很遠的國家確實影響了大眾的想像,如果不是充滿了敵意,通常也帶著批評的意味。

對希臘人來說,同樣的親和感也讓他們熱烈要求英國人歸還「埃爾金石雕」(Elgin Marbles),也就是帕德嫩神廟的雕像(Sculptures of the Parthenon),埃爾金勳爵(Lord Elgin)於十八世紀初把它們從雅典衛城搬走,一八一七年起在倫敦大英博物館展出。創造出這些藝術品的大師技術卓絕,充滿想像力,兩千五百年前就離開了人世,電影明星和流行歌手、後來成為文化部長的美蓮娜.梅高麗在描述這些雕塑時,說出了很值得紀念的話,「我們的驕傲……我們的渴望和我們的名字……希臘性(Greekness)的本質」。

這件事無法否認,也不能希望它不存在。有些人主張,經過幾個世紀的連續遷徙和入侵,古希臘人的基因庫應該無法生存下來。有些人認為對遠祖的念念不忘應該嗤之以鼻,這是逃避歷史真相的作法。但這就是不得要領。我們在講的是一種親裔感,一種感知,而不是一些能客觀驗證的事實。與古人的親裔感本身就是要去了解和解釋的歷史真相。本書的故事主軸是希臘如何變成一個現代的國家,重點就在於這種親裔感如何出現,如何能夠持續這麼久。

我們現在已經很習慣把「現代希臘」看成古希臘的分枝,所以很難理解與古典時代分離了這麼多世紀後,希臘語使用者並沒有這種親裔感。我們所謂的「古希臘人」並不稱自己是古希臘人。「希臘語或希臘人」(Greek)和「希臘」(Greece)衍生自拉丁文的Graecus和Graecia。羅馬人在公元前二世紀征服大部分的「Graecia」後,這幾個名稱才流行起來。古希臘人自稱「Hellenes」——這個詞在英文和希臘文中幾乎一模一樣。希臘人(Hellene)住的地方合起來稱為希臘(Hellas)。同樣名字的現代形式也存在於今日的希臘文:人民是Ellines(重音在第一個音節),國家則是Ellas(舊式)或Ellada。所以,有什麼變化?

答案:變化很大。到了公元第四世紀,地中海東部腹地的這些居民說希臘語、寫希臘文,在羅馬統治下過了數百年。在第四世紀,羅馬帝國採用基督教為官方信仰,希臘文的「Hellene」專門留給死得太早而無法受惠於新宗教的人,因此他們不得不變成異教徒。不久之後,再繼續擴展出去,「Hellene」就專指「異教徒」,也就是非基督徒。在整個基督教中世紀,這個詞在希臘文裡主要就是這個意思。

十八世紀,世俗的想法開始傳播,「Hellenes」主要變成一個古文物的術語:「Hellenes」指古希臘人,而活著的希臘語使用者則在幾個世紀前幫自己找了另一個名字。這是一個有意識的選擇,一八二二年一月,臨時希臘政府在第一次國民大會中決定重新採用古代的名字:「Hellene」指新法理國家為獨立而戰的公民,「Hellas」則是這個國家。

同樣地,德拉克馬(drachma)常被稱為「全世界最古老的貨幣」,大家也猜測,如果希臘離開歐元區,就會回頭採用德拉克馬。這個名字就像大家想像的那麼古老——但在一八三三年再次引入前的十七個世紀,德拉克馬的硬幣從未鑄造出來。再舉一個例子,古代的雅典擊敗其他的希臘城邦,奪取領先的地位;衛城位於雅典中心,其上毀壞的古廟長久以來的意義就等同於希臘本身。所以也很容易假設,雅典一直是希臘的首都。事實上,在一八三四年十二月十三日,雅典才初次成為首都。

地名和人名暗示的親裔感似乎也高過歷史上的實際狀態。看看希臘的地圖,至少有一半的城鎮和地理特徵的名字也可以在古代資料中找到。但很多名字是在獨立後刻意再度採用,取代用了數個世紀的俗名,而俗名仍會出現在舊地圖和旅人的遊記中。例如,在科林斯灣,很難發音的「Aigio」(阿奇翁)取代了拜倫勳爵造訪過的「Vostitsa」(沃斯提扎),一八二一年,革命領袖也在這裡舉行知名的祕密集會。「特洛曾」是神話中特修斯(Theseus)的誕生地,一八二○年代也硬是取代用了很久的「達馬拉」,中世紀的法國男爵曾在這裡佔有席位。

舊名字被古代的名字取代,用歷史替換歷史。也來看看人名吧。約莫一千五百年以來,希臘東正教父母的小孩都用教會行事曆上聖人的名字受洗。到了一七九○年代,這些名字才開始跟古代有名異教徒的名字配對,或完全被取代。今日的希臘人可能叫奧德修斯(Odysseus)或蘇格拉底(Socrates)或歐幾里得(Euclid),潘妮洛碧(Penelope)或卡麗歐佩(Calliope),我們也會猜這些名字自古以來就是世代相傳。其實不然。祖先還有一個特質:可以挑選。

這些祖先承擔了無比的重要性,定義過去兩個世紀內希臘的集體認同,承認這些事實當然不會降低他們的重要性。只有當你明白過去這些年來數十萬希臘人做出的選擇範圍有多大,才能看清成就的規模。這是一個有意識的政策選擇,看似也無人辯駁,從一八○○左右開始,重申與古典時代失落文明的親裔感。也是一個精挑細選的選擇。想想那些完全被蓋過的古代作法:裸露、雞姦、奴役、女性的屈從、殺嬰、異教、動物殺害。

這項政策壓倒性地成功——就像那些鐵餅歐元和裂開的大理石柱,很不幸地也太有效了。

跟一個有名的祖先同住已經夠難了。希臘還不只一個,有兩個。第二名祖先從未享受第一個的聲望,至少在西歐是如此。另一方面,時間上不是那麼久遠,或許也受到很多希臘人喜愛。這是自十九世紀以來名為「拜占庭」的文明——又是一個有很多問題的說法,因為「拜占庭人」從不稱自己這個名字,在英語使用者之間,連英語發音都沒有定見。

據說,羅馬皇帝君士坦丁把博斯普魯斯對著亞洲、靠著歐洲那邊的拜占庭市重新命名為君士坦丁堡(今日的伊斯坦堡,土耳其最大的城市),就是拜占庭帝國的開始。這時是西元三三○年,正好也是採用基督教的時候。在之後的一千多年,君士坦丁的繼任者從他建立的首都城市統治基督教帝國,官方語言和唯一的教育媒介很快就變成希臘語。

因此,希臘語使用者跟舊有的名字「Hellenes」失去了關聯,寧可把自己定義為「羅馬人」(Romaioi,後來變成Romioi,發音是Romyí)——因為在政治上他們隸屬的帝國是羅馬帝國在東方的延續。一四五三年,帝國隕落後,他們仍留著這個名字,而君士坦丁堡卻成為鄂圖曼土耳其的首都。因著同樣的理由,現代希臘的語言到了十九世紀初才叫作「Greek」,之前都稱為「Romaic」。這些西方人口中的「希臘人」在那一千五百年內,都習慣了稱自己是「羅馬人」(Romans)。

在那段時間內,君士坦丁堡即使不是世界之冠,也幾乎一直是歐洲最大、最繁榮的城市。在規模最大的時候,帝國向西擴展到北非和義大利,向東則和波斯接界。除了西元前四世紀亞歷山大大帝短暫在位的期間,從沒有一個說希臘語的人統治這麼廣大的土地或這麼多子民,之後也沒有。

拜占庭文明常被描繪成很注重精神層面,甚至走苦行路線。留存下來的文學、建築和藝術確實非常強調宗教。但拜占庭人享有很高標準的識字能力和世俗教育,尤其是精英階級。他們是一絲不苟的學者,懂得鑑賞古希臘戲劇、詩學、哲學和歷史。的確,要感謝拜占庭的圖書館員、抄寫員和學識淵博的男人(及一些女性),我們今日所知的希臘古代文學和科學才能保存下來,從十四世紀開始適時地傳輸到西歐。拜占庭人為他們擁有的財富和權力而驕傲,因為在那之前和之後,少有希臘語使用者能像他們一樣。

這些都是很好的理由,拜占庭帝國在一四五三年毀滅後過了幾個世紀,拜占庭對希臘人的想像仍發揮了強大的吸引力。另一個則是東正教教會的體制延續,在之後鄂圖曼土耳其統治的幾個世紀,仍持續運作。相反地,從古典時代開始的體制都不像東正教教會能持續不衰。現代的最高法院延續古代雅典法院的名稱Areopagus,不過是從一八四四年開始。戲劇是古代希臘人最偉大的文化遺贈,今日來到前所未有的活躍度,在倫敦和其他主要城市,希臘悲劇和喜劇的重現令觀眾欣喜若狂。但在希臘和其他地方,表演卻沒有延續不斷的歷史。

從一八二○和一八三○年代開始設立國家機構後,完全可以參考東羅馬帝國的模式,當時大多數希臘語使用者共有的宗教傳統也會提供支持。然而,後來拜占庭才變成現代民族國家可以仿效的榜樣。那是另一個具備關鍵後果的選擇。拜占庭要等到十九世紀的下半才會大放光彩,成為古希臘人之後第二個最傑出的祖先。

後代:西方的Hellenes或東方的Romioi?

古希臘人和拜占庭這兩名傑出的祖先有至少一個半世紀的時間都在推推撞撞,影響大家對國家的想像。曾有好幾次嘗試,將兩者揉合在一起,結果並不穩定,有時候稱作「希臘-基督教文明」。但那個說法在一九六○年代晚期和一九七○年代早期被軍政府劫走,從此以後敗壞到無法使用。古希臘文明和拜占庭文明大相逕庭,要同時想到都覺得不容易。

同時回顧兩名如此不一樣的祖先,結果就是認同奇特的加倍,比較好的話則是認同的分裂。現代語言描述「希臘人」的詞不只一個,而是兩個:「Hellene」和「Romios」(複數是Romioi)。要翻譯的時候,兩者的意義相同。但不能互換使用。「Hellene」(Ellina)是標準用語。從一八二二年開始,就用在所有的官方行文裡。的確,希臘在英文裡的官方名稱是「Hellenic Republic」(希臘共和國)。另一方面,「Romios」不會出現在護照或官方文件上。從十九世紀初開始,愈來愈常看到希臘人自稱時使用這個非正式、更私密的說法——他們也常用來稱呼彼此。

「Hellene」是對外的用語,希臘人在圈外人面前的稱呼。「Romios」則帶著情感的重量。二十世紀初的知名詩人科斯蒂斯.帕拉馬斯(Kostis Palamas)在這個詞裡看出「充滿詩意和音樂的東西」、「不斷飛升的東西,用年輕的活力填滿我們,一種超凡的東西」。 這是圈內人低調分享和欣賞的領會,其他人不需置喙。

在成為社會主義政府文化部長的前幾天,美蓮娜.梅高麗被軍政府剝奪她的希臘公民權,她用歌曲表達她對瑣碎官僚作風的輕蔑,說那些人居然敢聲稱「我再也不是Romia」。歌詞的要點在於,個人有可能被授予或褫奪公民權,但Romia或Romios的身分則無法剝奪。這種身分超越了官僚有權干預或甚至碰觸的底限。

也有人說,「Hellene」和「Romioi」的身分相互重疊卻又分明,可以分別對應到文化表徵或行為模式。因此,當希臘人自認「Hellene」時,他們心裡可能馬上想到精英和官場文化,認同西歐的政治及文化偏好(例如欣賞古典音樂),採納世俗的觀點及理性的思考方式。另一方面,自認是「Romios」時,則是為了強調親暱及不拘小節,認同直接連結到巴爾幹半島及中東的文化傳統形式(例如欣賞倫貝蒂卡這種扎根於黎凡特傳統的音樂風格),採納宗教觀點、自發性和情緒性的思考方式。

沒有一個人可以歸成特定的類別。而是該說每一個人都會體驗到兩種身分,或許比例不同,但鮮少會有固定的比例。也難怪本書引言裡會提到兩次美蓮娜.梅高麗:她是充滿感召力的鬥士,要求英國把埃爾金石雕還給希臘,也是典型「希臘的」選擇,更是「Romaic」充滿勇氣的鼓吹者,以鄙視的態度反抗西方心態的官僚分類。

這些範例讓大家看見,古代和拜占庭祖先之間的二元性助長或反映出思維和感知更深刻的二元性。希臘或希臘人,屬於東方,還是西方?兩種祖系文明開花結果,幾乎都在相同的地理空間。但就地緣政治來說,我們一向認為古希臘屬於西方。毫無疑問地,這是因為希臘對羅馬的影響,以及後來對文藝復興的影響。另一方面,拜占庭則一直是羅馬帝國的東半部。君士坦丁堡過去和現在都是東方東正教教會最顯赫的中心,一○五四年分裂出西方的天主教教會。認同拜占庭就是認同東正教傳統,今日也分布在俄羅斯和巴爾幹半島大部分的地區,以及摩爾多瓦、烏克蘭和喬治亞。

美國政治學者塞繆爾.杭廷頓(Samuel Huntington)一九九六年出版了極具影響力的著作《文明衝突與世界秩序的重建》(The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order),書中指出這種矛盾:「希臘不是西方文明的一部分,而是古典文明的家鄉,也是西方文明的重要源頭。」 事實上,希臘是西方文明的一部分,原因很簡單,過去兩百年來,希臘人決定希臘應該屬於西方文明。但從祖先雙重的遺產來看,希臘不僅只屬於西方;也屬於東方。希臘處於同樣的二元性中,不能縮減成單一的命題。不是「二擇一」,而是「兩者皆是」。

確實沒錯,二○一五年,一位作家對這個主題提出見解深刻的引論,總結說,在成為民族國家後兩百年的歷史中,「希臘從未認真考慮過要拋棄西方,」 間接回應了杭廷頓的說法。每個持久的政治決定,從一八二○年代開始的每一項官方行動和每一個民主抉擇,都確認了希臘的向西結盟——賽普勒斯共和國也在時機成熟時出現。但我們不該忽視這種反覆確認的成本。這個論點若能勝出,通常是因為內部發生衝突,而且輸贏的差距非常小。在一八二○年代,以及後來在一九四○年代,基本上就是因為這個問題而掀起內戰,希臘人彼此殘殺。那樣的傷疤不容易癒合。

一九九○年代巴爾幹戰爭發生時,前南斯拉夫沿著共產黨統治前的宗教派別界線分裂,希臘的輿論則大幅倒向信奉東正教的塞爾維亞人。有時候,官方政策也會這樣,多半與西方團結在一起。最近則是在二○一五年的春季和初夏,亞歷克西斯.齊普拉斯領導下的激進左翼聯盟(Coalition of the Radical Left,希臘文是SYRIZA),慎重考慮如果希臘無法留在歐元區,就會改與普亭(Vladimir Putin)領導的俄羅斯結盟。

這些例子告訴我們,如果最後一定要跟西方結盟,希臘人從未意見一致,一定要付出很高的成本。祖先的故事透露了其中的理由。當時局強迫要二擇一的時候,任何一個答案都無法忽略比例相當高的忠貞支持者而一意孤行。

看過這樣的歷史,還假設未來的決定必然要走同一個方向的話,也過於輕率了。

系譜

遠祖是很重要的榜樣,用來評估資格的基準點。此外,國家跟個人一樣,可以用等同於系譜的東西來追溯起源。透過一位近代歷史學家口中的「隱藏的世紀」,可以重新建構出族譜,把拜占庭帝國的瓦解從一開始的擾動中分開,而這些擾動最後則促成了希臘民族國家的形成。

希臘語作為口說語言和教育媒體,與東正教教會一起提供穿越這些世紀的連續性。現代國家的兩個基本組成物已經到位,在十八世紀前已經有長久的傳統。但在這幾個世紀,說希臘語的東正教基督徒生活在哪些政治和文化體系之下?有好幾個,希臘語使用者在每個體系中扮演的角色都不一樣。

拜占庭帝國在一四五三年終止。但帝國的崩潰在兩個半世紀前就開始了。在拜占庭帝國中,那些說希臘語的基督徒受到決定性的打擊,動搖他們的政治團結,而打擊的力量並非來自東方或伊斯蘭教,而是信奉天主教的西方。一二○四年,第四次十字軍東征的騎士沒有前往聖地的經費,放棄了目標,最後去攻打君士坦丁堡。以聖戰之名,基督徒打敗了中世紀基督教世界最有錢和人口最稠密的城市。

史提芬.朗西曼(Steven Runciman)寫了十字軍的古典歷史,他說,「違反人性的罪行中,罪大惡極者莫過於第四次十字軍東征。」 過了八百年後,二○○四年六月,教宗若望保祿二世向東正教教會中地位對等的牧首巴爾多祿茂(Bartholomew)傳達了歷史性的訊息,為這次事件道歉。

拜占庭人會重新編制,一二六一年奪回他們的首都,但覆水難收。從一二○四年開始,說希臘語的東正教基督徒必須習慣活在分裂的世界裡,統治他們的主人通常會鬥得你死我活。有些希臘語使用者仍是拜占庭皇帝或地方諸侯的子民,這些在位者都屬於東正教。其他人則歸入信奉羅馬天主教的法國人或義大利人管轄。隨著時間過去,在鄂圖曼土耳其的伊斯蘭帝國不斷擴張下,愈來愈多人被征服後也同化了。

在君士坦丁堡及其持續縮小的腹地中,從一二六一年到一四五三年,拜占庭本身成為「殘存」國家。在不同的時期也出現了孤立的屬地:西邊有「伊庇魯斯」(今日希臘的西北部)、南邊有「摩里亞的專制君主」(摩里亞是伯羅奔尼撒中世紀及以後的名稱),而東邊在黑海南邊的海岸上有「特拉布宗帝國」,存在的時間最久,在一四六一年滅亡。在十四和十五世紀,這些拜占庭最後的前哨,包括首都君士坦丁堡在內,都只是城邦,到了這個時候,勢力或財富都比不上偉大的義大利海事城邦,也就是他們的競爭對手威尼斯和熱那亞。

在其他地方,十字軍的後代和繼承人變成統治者。在拜占庭人暫時奪回伯羅奔尼撒之前,在十三世紀和十四世紀早期的一百多年間,獨立的城邦在殖民法國貴族的影響下非常繁榮。遠到東邊,賽普勒斯島上說希臘語的東正教人口甚至在一二○四年以前就已被十字軍統治。法國的呂西尼昂(Lusignan)王朝在那裡統治「賽普勒斯和耶路撒冷王國」,一直到一四八九年,那時主控權交給了威尼斯將近一個世紀的時間,直到一五七一年被鄂圖曼征服。威尼斯人在一二一一年到一六六九年間也握有克里特島,並繼續控制希臘大陸西邊的愛奧尼亞群島,一直到一七九七年威尼斯共和國結束為止。

在威尼斯人統治的克里特島上,藝術發展特別繁榮,尤其是十六世紀和十七世紀初期。獨特的宗教畫派出現了。戲劇和詩作用當代希臘語的克里特方言寫成;在主要城鎮演出。在這些作品裡,義大利的文藝復興運動遇見了當地的方言傳統——正在同時,莎士比亞的劇作也遇見了英格蘭同時期的作品。

威尼斯人的克里特島讓世人認識了畫家多米尼科斯.狄奧多科普洛斯(Dominikos Theotokopoulos),在西方,大家都叫他艾爾.葛雷柯(El Greco,西班牙文中「希臘人」的意思)。坎迪亞(Candia,現代的赫拉克良〔Heraklion〕)是克里特島的首府,十七世紀初的文明程度跟歐洲其他城市不相上下。克里特島的貴族、商人和工匠認同他們的島嶼,也認同島上綜合希臘和義大利的生活方式。

最後,還有鄂圖曼帝國本身。鄂圖曼穿過博斯普魯斯海峽向歐洲的擴展從一三四○年代開始——很諷刺地,拜占庭發生了王朝戰爭,招募傭兵來相互對抗,也藉此擴展。在一六六九年以前,希臘語使用者大多已經變成鄂圖曼帝國的子民。因此,他們得不到穆斯林才有的許多特權,也有特殊的稅賦和禁令。但他們跟中世紀和早期現代歐洲的「異教徒」不一樣,不會受到系統性的迫害。鄂圖曼人對他們的子民從不要求統一。在蘇丹的統治下,受希臘語教育的東正教基督徒有機會變成貴族和精英,在鄂圖曼的體制中可以掌握相當大的權力和影響力——不會因此失去特有的宗教認同。

他們就是希臘民族國家的政治和文化的先驅——希臘的族譜或「系譜」。就跟真正的系譜一樣,裡面也有「黑羊」——後代寧可遺忘的人。西方十字軍的遺產,或東方征服者施加的鄂圖曼文明,或許大多數的現代希臘人都不想珍惜,尤其是跟更久以前古希臘或拜占庭的榮耀相比。但不論喜不喜歡,這些和中世紀後期及現代史初期的其他岔路在現代希臘成形時,都扮演了至少差不多的角色。發生的過程就從十八世紀初期開始。

書籍介紹

本文摘錄自《現代希臘史:希臘專家寫給所有人的國家傳記》,商周出版

作者:羅德里克.比頓(Roderick Beaton)

譯者:嚴麗娟

《金融時報》年度歷史選書

認識現代希臘必讀佳作!

希臘共和國表揚的希臘史專家最新著作

本書作者羅德里克.比頓於二〇一九年得到希臘共和國的榮譽司令勳章,表揚他「對現代希臘及拜占庭歷史、語言及文學研究的卓越貢獻」。

希臘是東方國家,還是西方國家?這部現代三百年史將顛覆你原本的認知!

希臘不只有神話和二千五百年歷史,她也有革命、內戰和學運;

希臘不只有美麗的景緻,她也有醜陋的政治鬥爭;

希臘不只有古文明,她也有動人的現代文學、音樂和電影……

本書將引領你跟著希臘專家深入淺出的文字,

真正認識當代希臘的各種面貌。

自2010年希臘財政危機越演越烈以來,希臘便成為全球媒體反覆放大檢視的對象。過去幾年的媒體報導充分凸顯出,人們對希臘作為現代世界休戚相關的一部分的認識竟如此匱乏。我們多半熟知古希臘文明是孕育後來所謂「歐洲」、「西方」文化,包括藝術、科學、社會科學、政治各方面的搖籃。但在現代,因希臘文化作為重要古文明延續的地位如此成功深植人心,不論在希臘或其他地方,要評斷現代希臘時都很難迴避(我們認為)適用於其祖先的標準。

因此,獲得希臘共和國認可的希臘專家羅德里克.比頓,也就是本書作者,將根據現代希臘自身的條件,帶領讀者認識真正的「現代」希臘。

作者一開始探問:誰是希臘人?哪些共同經驗、集體記憶、理想與成就,形塑了今日這個全球約一千五百萬人口的國家?一個貫徹始終的核心問題是:希臘與希臘人屬於西方或東方?經過作者仔細檢視後發現,事實比直覺認定的(西方)更為複雜。

作者首先說明現代希臘如何建立與古文化傳統強有力的聯繫,進而為自身定義一種既希臘又現代的身份認同。書中將揭露希臘過去三百年令人驚嘆地在已逝文明的廢墟上建立現代國家的成就,探究其後果如何造成內部與外部的緊張,從希土戰爭、兩次世界大戰到希臘獨立戰爭、希臘內戰、從鄂圖曼帝國所屬到希臘王國、再到希臘共和國的艱辛歷程,以及希臘「統一」議題等等,如同2010年後,數任希臘政府與國際間不愉快的紓困協商中,一連串的誤解與危機如何導致難以收拾的危機。

全書簡要闡明古文明遺產在現代扮演的角色後,主要敘事將涵蓋從十八世紀到今日,述說希臘民族國家與集體認同的形成,不僅限於希臘的居民,亦包括賽普勒斯的希臘人及生活在其他大陸的希臘社群,他們如何「成為希臘人」(being Greek)。最後,作者將以〈後記〉補充至二○二一年六月為止、原書未竟的希臘現況。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:王祖鵬