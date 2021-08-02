馬來西亞疫情加劇，衝擊半導體IDM廠後段封測，台灣大廠幾家歡樂幾家愁

馬來西亞疫情拉緊報，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）持續延燒，確診病例不斷創高，目前累計確診人數達111萬。大馬當局自今（2021）年初進入緊急狀態，未能有效壓制疫情，反而使經濟受到嚴重傷害，由於台灣與大馬貿易密切，恐使半導體、被動元件等產業出貨受阻，加劇電子產品缺料的窘境，而當地台廠則繃緊神經，緊鑼密鼓地配合政府施打疫苗，企盼停工惡夢不要來臨。

大馬疫情加劇 擴大衝擊IDM廠後段封測

馬來西亞從7月開始展開大規模篩檢後，以致新確診病例居高不下。7月31日，馬國單日新增確診病例又再度創下歷來新高，新增1萬7786例，已經累計多達111萬3272例，連續19天單日新增超過1萬起，8800人以上染疫死亡。

數百名身穿黑色罩袍，緊握拳頭怒喊下台的馬國民眾，無視近日嚴峻的疫情，發動反政府抗議，對處境岌岌可危的馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）投下不信任票，以迫使他下台。

長達6個月的緊急狀態已經到期，但目前仍不見解除全國封城跡象，民眾的怒火已到達臨界點。今年1月時，慕尤丁透過電視直播宣布，該日起至8月1日大馬進入緊急狀態，凍結國會和全國選舉，但不會實施宵禁或軍事統治，藉以降低疫情延燒。

未料，緊急狀態帶來的經濟衝擊、生活不便，竟未使得疫情趨緩，反而使確診人數逐步創高。

封城造成服務、觀光業受到嚴重打擊，而這股瘟疫正蔓延到科技業中。根據馬國中小企協（SME Association of Malaysia）示警，若再封兩個月屆時馬國的90萬家中小企業中，有一半可能會倒閉，大概約有370萬人也會沒頭路。

其中令人國際市場最擔憂的是，因為封城相關電子產品供貨已出現問題，如今日益嚴峻的疫情，恐進一步使「斷鏈」層面擴大。而《貿協全球資訊網》數據顯示，馬國2019年出口內容，以電子與電機產品是馬國主要出口項目，金額達3千727億馬幣，占該國總出口額之37.78%。

馬國電子相關產品，佔出口四成，亦是全球半導體供應鏈中的封測生產重鎮，超過50家半導體廠在當地設廠，達到全球封測產能的15%。

其中，歐美整合元件製造廠（IDM）自家廠區分別有6吋及8吋晶圓廠，提供MOSFET或二極體等功率半導體產品，在該國封測完成後段製程。

IDM：是指從設計、製造、封裝測試到銷售自有品牌IC都一手包辦的半導體垂直整合型公司。如：英特爾、三星，國內則是，茂矽、華邦、旺宏等。

如今，國際大廠英特爾、德州儀器等旗下的封測廠均已降載營運，加上當地物流延遲，導致電晶體（MOSFET）下半年缺貨依舊難解。

面對疫情加劇，全面停工傳聞不斷。馬來西亞半導產業協會（MSIA）近日發布聲明指出，全球將近7％的半導體貿易流經馬國，若封鎖禁令要求停工，將進一步導致疫情中最需求的醫療相關晶片無法出貨。

同時該協會警告政府，一旦中斷生產可能導致半導體廠，將永久轉移產能至馬國以外的地區，所以建議政府應讓半導體產業維持運作。這使馬國政府陷入兩難。

馬來西亞封城，台灣大廠幾家歡樂幾家愁

就台灣而言，由於中美貿易戰牽動全球供應鏈重組步調。經濟部數據顯示，2011年對中國的比重由79.5%，大幅降至2020年33.3%，投資比重已有改變，從中國轉移到了在東協、歐美的投資布局，下降趨勢相當明顯。

馬國是台灣於東南亞的重要貿易夥伴。根據《駐馬來西亞代表處經濟組》4月提供的資料來看，台商投資概況對馬國，投資件數達到469件；投資金額為34億美元， 主要產業，包含：電子電機製品、橡膠製品、金屬製品、紡織及家具等。

其中，台灣與馬國皆以積體電路為主要相互進出口項目。《貿協全球資訊網》數據顯示，顯現兩國皆視電子與電機產業為重點發展領域，然因產業技術領先馬國，因此形成雙邊相輔相成態勢，產業鏈完整且密切。

《關鍵評論網》採訪經濟部工業局指出，各大廠有密切的注意馬國疫情，而針對被動元件狀況，台灣公司在各地都有工廠可以調整供應，尤其在中國的產能可以適時支援。

日前電阻大廠凱美公告子公司旺詮大馬廠停工，預計影響7月電阻產出降低30%。不過已於7月15日收到馬國政府新指令提前復工，目前每日最高維持60%人員出勤。

凱美強調，將持續優化中國昆山及湖南廠區產出，以降低東南亞產能缺口對客戶影響。

若疫情持續擴大外界指出，台系電阻廠商包括國巨、華新科以及大毅等電阻廠商將有轉單效應。相較於國內被動元件廠迎來更強大的轉單效應，在東南亞設廠的英業達、緯創、緯穎、金寶等電子代工廠則面臨警戒。

英業達對外表示，考量大馬疫情持續擴大，已啟動其他地區的工廠支援生產因應。伺服器大廠緯穎則指出，大馬設廠進度恐將持續延宕，且強調，正配合當地政府加速為員工打疫苗，藉此降低對生產的可能衝擊。

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和稿編輯：翁世航