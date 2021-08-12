《豐盛心態》：遵循「3A」步驟衡量自我價值，不再陷入「比較的魔咒」

文：羅伯．摩爾（Rob Moore）

價格 vs. 價值

價格和價值是不一樣的。為了你的自我價值，分析語意很重要。在社會上，「價格」通常定義為「某個特定時間的個人重要性」。「價值」則是定義為某個東西的「成本」或是指某個人的「偉大程度」、財務狀況。

在個人、內在層面上，價格是你內在價值的外在體現。畢竟，我們叫它自我價值，而不是「自我價格」。你所重視的事物，例如物品、你的房子或事業，都是外在於你的東西，甚至家庭和經歷也都是外在的。

價格是一種外在的投射；價值是一種內在的感知。

價格是市場的力量；價值是你自我強化的力量。

價格是反射的；價值是自省的。

這種差異很重要。

別讓外在的懷疑者定義內在的贏家。

價格是基於你的內在自我價值，你對某個東西——一個產品、服務或一場推銷——賦予的外在地位和價錢。價格具有可塑性，但內在價值一定是固定的（或是必須增加）。

如果內在價值低下或浮動不定，外在價值也會隨之變化。如果你的內在價值微不足道，就無法對某個東西訂下具有競爭力，甚至是昂貴的價格。

如果你「重視」自己，你的「價值」就會增加。

如果你不重視，甚至還貶低自己，那麼你的價值就會降低，甚至蕩然無存。我寫這本書是為了幫助你：

增加你的內在自我價值。

決定並提升你生命中體現的價值。

重視你已經擁有的人事物。

為你渴望擁有的事物打拚。

成為你想成為的人。

提高價格、薪水、收入和業務（參見第六部分）。

在自我價值受損時，重新評估自己。

了解過失與更深層次問題之間的重要區別。

吸引並留住合適的人進入你的生活。

勇於拒絕並遠離不合適的人。

擁有更好的資訊與意義來衡量你真實的自我價值。

從自己身上獲得價值，而不是從別人對你的看法中獲得價值。

停止懷疑、擔憂、比較，或是更糟的，苛求自己。

停止自我價值低落的循環，不要把他人和成功從自己身邊推開。

如果你不重視自己，就很難去評價或看到其他東西的價值。因此，內在自我價值和外在感知價值在本質上雖然不同，卻有著密不可分的關聯，並且相互呼應。一個會直接影響另一個，反之亦然。

把外在的價格，甚至是價值，附加到一個具體的事物上是相對容易的。市場力量、競爭和比較都為賦予事物具體（感知）的價值提供了參照的框架。然而，你所附加的價值可能會改變。你認為它對你而言沒那麼有價值，所以你會想少付一點。或者你可以支付高於市場的價格，因為它對你來說價值更高。

但是內在自我價值的情況就完全不一樣了。

你只有一個人，沒有其他參考的框架，沒有市場力量去支配你的內在自我價值，只有你的自我感覺；你如何看待自己，如何對自己說話。自我價值完全是主觀的。這種感知不是現實，但會成為「你的現實」。

自我價值建立過程中出現阻力，可能不是你的錯，但如果想改善這一點，就有責任努力進行改變，而你是做得到的。

人們會花費很多時間、金錢和精力來避免探討更深層的原因，希望外在的事物能夠拯救他們：新的課程、新的寵物、新搭檔、新衣服、另一個假期、新的居住環境……這些不僅沒有改變任何有意義的事情，至少不會在持續的時間內改變，而且還會對這些短暫的快感上癮。每一次暫時的快樂消退，就會暴露出更深層次的複雜問題。

本書不僅能點出身邊的這些干擾和騙局，還能助你找到生活中那些你想要覺得更有價值領域的根本原因。人們要嘛有著較高的自我價值，要嘛有著較低的自我價值。然而，每個人在他們生活中專注、精通，或是順利成長的特定領域中，都具有很高的自我價值。

沒錯，每個人都有。但是，每個人在他們已經放棄、失敗、沒有專注的領域，或是在不良教養或社會環境中，也會自我價值偏低。

就連我的完美英雄阿諾也不例外。

我也不想嚇跑那些不覺得自己整體自我價值處於空前最低水準的人。雖然本書幫助的對象是那些普遍缺乏自信、自我價值低下的人，但它也能幫助任何想要提高整體自信和自我價值的人，就像百萬富翁想要成為千萬或億萬富翁那樣。

又或者，曾經擁有魅力和自信的人，在發生一些事情之後，覺得自己失去了魅力和自信。也可能是那些在許多領域都吃得開的人，不明白為什麼他們卻在特定或新的領域頻頻碰壁。

僅僅因為沒有人讓你感到自己有價值，並不意味著你就一文不值。

僅僅因為你犯了一個或多個錯誤，並不意味著你就是個失敗者。

僅僅因為你在生活中的某個領域價值很低，並不意味著其他領域也是如此。你也許沒有盡可能地重視自己，但你的價值，卻比你實際上以為的要高出許多。

價值該怎麼衡量

衡量事物的價值只有一種方法，那就是把它與其他東西做比較。你對價值的感知不可能單獨存在，沒有相關參考的框架。

除非你把白色和黑色做比較，否則你怎麼知道白色是白色？除非你拿快樂和痛苦相比，不然你怎麼知道何謂快樂？除非你知道或理解財富的概念，否則你怎麼知道貧窮是什麼？

這種比較的框架對於外在價值非常有用。它讓我們在進行價值、價格和相對效用的比較時更容易也更快速。至少你可以確定它的市場價格。

如果你覺得自己支付的金額比這個東西的價值還低，那麼你會覺得很便宜。如果你覺得支付的金額超過它的價值，那你就會覺得自己成了冤大頭。你會感覺或知道這一點，是因為你能感知到相對價值，這種價值也是主觀的。你支付的金額可能比這個東西的定價還要低，因為它的價值低於市場行情。你也可能支付高於它的定價，因為對你來說，它似乎值得付出更多。

我出生於一九七九年。我喜歡手錶。所以，對我來說，最有價值的手錶之一就是一九七九年的勞力士迪通拿（Rolex Daytona）。我的年紀幾乎和這些手錶一樣大了。除了迪通拿的市場價值之外，它還蘊含了我的出生年份和人生價值。我也會把它們傳給我的孩子，所以對我來說又更有價值了。我最好不要過於公開這些資訊，否則賣家會抓住這一點對我開更高的價。

這就是外在感知價值的反射性和主觀性。內在的自我價值也是一樣，你可以把自己看得比任何東西都高或低。這種相對性可能透過拿自己和他人比較得來，也可能是和過去或未來的自己做比較。你可以將自己與社會、媒體定義的理想進行比較，又或是透過完美主義情節、冒牌者症候群的角度來比較。

市場不涉及情感，它只有供需、競爭、規範等力量。所有這些都是可衡量的。然而，換作是你，那就具有更多的複雜性和影響力。我的目標是為你提供全新或已經存在的工具，幫助你透過更加量化的方式來衡量和掌握你的自我價值。更像市場的運作方式，而不是無法理解的謎。更偏向與自己做比較，而不是和他人相比。更偏向由內在驅動，而不是從外在影響。

你是否會自我感覺更好，認為自己更有價值，如果你不再：

陷入「比較的魔咒」：（負面地）將自己與他人進行比較。

比較現在的你和你認為自己應該達到的境界。

讓主流和社群媒體的形象影響你的自我價值。

將過去發生的事情歸咎於某人或某事。

受到那些不會使你成為更好的人的影響。

試著變成另一個人，以取悅你不喜歡的人。

害怕自己不配得到，害怕擁有的會被拿走，害怕會被「發現」。

讓別人的評論影響你對自己的看法。

為了阻止你自己做出以上任何一件或所有的事，你必須遵循「3A」步驟：

一、覺察（Aware）：意識到並掌握你的情緒。

二、接受（Accept）：事情注定就是如此，你無法改變。發掘一些你尚未意識到的、關於自己的新面向，可以幫助你接受這一點。

三、行動（Act）：在任何情況下都能察覺平衡（在不利的狀況下找出優勢，反之亦然），然後積極主動地採取行動。

這就是你在任何挑戰自我價值的情境下進行壓力測試的基本過程。之後會有更多相關的討論，但首先，有一個比「某物的價值有多少？」更重要的問題——那就是「對你來說，東西的價值是什麼？」

書籍介紹

本文摘錄自《豐盛心態：實現自我價值，發揮最大潛能，創造人生複利效應》，商周出版

作者：羅伯．摩爾（Rob Moore）

譯者：陳圓君

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你的潛能，有90%都未發揮，全因你沒搞懂「自我價值」！

先搞定「自我價值」的課題，

財富、事業、人生都會水到渠成，

剩下的，都只是技術層面的事。

「你，其實值得更多！」

一個自我價值低落的人，看再多勵志書、鑽研再多投資方式，

也不會真正富有起來。

因為──

如果你連自己都不相信，

就不敢為自家產品和服務收取合理而豐厚的費用；

如果你的靈魂有個缺口，就無法打動別人。

隱含在每筆生意、每段創業、每筆投資、每個工作角色，以及每段關係之下的，都是你對自己的看法。

如果了解自身的價值，就能充分發揮自我潛能，讓豐盛源源不絕湧向你。

本書提出許多顛覆性的思維方式，讓你輕鬆將「匱乏心態」轉為「豐盛心態」，隨心所欲打造自己想要的生活：

你比你以為的還要有價值。

沒發現自己的天賦，是因為你忙著與外界比較。

你正在從事的每一件事，都不能真正的代表你。

世界上沒有真正的「內向人」，別再用它當自己裹足不前的藉口！

千萬不要聽信「裝久了就會成功（Fake it till you make it.）」這句話。

改變一件小事，就等改變全部！

「失敗」其實就是「成功」。

「駕馭情緒」就等於「駕馭人生」。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬