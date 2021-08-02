牙買加閃電退役後：義大利奪下奧運隊史首面男子百米金牌，「亞洲最速男」蘇炳添無緣獎牌

備受矚目的2020東京奧運田徑男子百米短跑決賽於昨（1）日登場，這也是「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）退役後的首個奧運百米戰場，波爾特壟斷了三屆奧運金牌，今年誰能在群雄並起的後閃電時代出線，成為關注焦點。

最終，義大利選手傑考布斯（Lamont Marcell Jacobs）以9秒80的成績拿下金牌，銀牌與銅牌分別是美國選手克利（Fred Kerley）的9秒84，以及加拿大選手狄葛拉斯（Andre de Grasse）的9秒89。而義大利人昨晚在男子跳高、男子百米短跑連拿兩面金牌，在競爭極為激烈的田徑賽事中，實屬不易。

Photo Credit: AP / 達志影像 左至右：狄葛拉斯、傑考布斯、克利

過往奧運的百米賽事基本上是「牙買加閃電」波爾特一支獨秀，連拿下北京、倫敦、里約奧運金牌，且目前短跑世界紀錄與奧運紀錄保持人都是波爾特，分別是9秒58以及9秒63，長期壟斷了此賽事的冠軍頭銜。因此今年奧運的男子百米，在波爾特退休之後便群雄並起，在10秒左右的電光石火中決定新科金牌得主。

而今年英國選手休斯（Zharnel Hughes）因搶跑被判失格，原先的8人之爭僅剩7人角逐，並由現時26歲的傑考布斯以9秒80的成績脫穎而出，刷新了歐洲紀錄，也摘下義大利奧運史上首面男子百米金牌，更是繼1992年巴塞隆納奧運的英國選手克里斯蒂（Linford Christie）後，再度有歐洲選手於奧運男子百米賽場奪金。

而其實，在今年奧運的男子百米賽場上，傑考布斯一直不是奪冠熱門，他在今年5月才跑出9秒95的成績，生涯首度跑進10秒大關，而在7月9日，奧運會前的最後一場比賽，他再度跑進10秒內，但是是勉強的9秒99。但來到奧運會上，傑考布斯越跑越快，不斷刷新個人紀錄，預賽時是9秒94，準決賽是9秒84，最終是決賽金牌的9.80秒。

根據《華盛頓郵報》報導，傑考布斯回憶起賽前一晚，與新科男子跳高金牌得主坦貝里（Gianmarco Tamberi）在房裡玩PlayStation遊戲機時，當時對著坦貝里說：「你能想像，如果我們拿下金牌......」，但當兩人開始幻想同時拿下金牌時，便馬上停止此想法，因為或許這種目標不太可能實現。而傑考布斯說：「百米短跑賽前，我看到坦貝里5分鐘前拿下跳高金牌，我腦海就想『我也要贏』，結果我真的贏下金牌！」

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傑考布斯進一步表示：「賽前根本沒想過能跑出金牌，這太不可思議了，我的夢想是來到這裡並參加決賽。我們進行了決賽，而且我贏得了決賽。這太奇妙了，我無法用言語來形容這一刻。我想我需要四到五年的時間，才能意識並理解現在正在發生的事情，真是太不可思議了。」而對於此高檔表現，傑考布斯成功歸功於微小的有形變化和巨大的無形變化，他改善飲食多吃蔬菜，且最重要的是在最後關頭改變心態——相信自己能贏。

而根據《BBC中文網》報導，傑考布斯一年前才首度與父親說話，此前他一直沒見過親生父親。傑考布斯出生於美國德州艾爾帕索（El Paso），父親是美國海軍陸戰隊員，母親則是義大利人。而在父親前往韓國服役之後，母親將他帶回義大利並獨自撫養。

傑考布斯的母親Viviana Masini接受訪問時表示：「傑考布斯沒有爸爸養育，我母兼父職，生活非常艱難。但今天他的犧牲終於有回報，他贏得了全世界。」

男子百米短跑賽事，大部分是由美洲人稱霸，在強調爆發力的賽事中，亞洲人的先天條件則較為吃虧。然而，昨晚奧運田徑賽場上，中國好手蘇炳添則成為首位跑進決賽的中國選手。他在準決賽中跑出9秒83的成績，成功刷新亞洲紀錄，並以排名第一的姿態晉級決賽。可惜決賽在起跑不理想的狀況中，最終以9秒98排名第6，無緣獎牌。

Photo Credit: AP / 達志影像 蘇炳添

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