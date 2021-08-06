城市發展共享運具，政府應拋棄「管制裁罰」思維用心勾勒願景

文： 高仁山（克萊蒙研究大學 〔 Claremont Graduate University 〕 經濟學博士、經濟學及資管碩士。曾擔任彼得．杜拉克助理，現任台灣經濟研究院研究員、高雄市政府研考委員、元智大學EMBA兼任副教授）

國際大勢所趨，溫室氣體、排碳減量已經不是各國面臨的選擇性議題，而是需要快馬加鞭認真面對的任務。固定污染源的問題固然要重視，但民眾的切身參與、日常習慣，也是不可忽視的關鍵。

其中相關性最高的，就是城市當中的共享運具。隨著共享運具的便捷與普及，政府必須以更加彈性、創新、包容的思維去支持跟推動，方可產生廣泛的影響力。

據統計，我國運輸部門2019年溫室氣體排放量為3699.8萬公噸，以公路系統的排放量占超過九成，自用小客車與機車排放合計更占超過60%。基於通勤的便利性以及台灣城市的特性，推動推行低碳運輸乃是政府責無旁貸的工作，唯有促使民眾降低私人運具的使用，方能減少廢氣排放量。

以城市力量推動的「共享運具」，也需要政策的配合

目前國際主流推動低碳運輸的手段主要有：減量（Avoid）、移轉（Shift）、技術改善（Improve）等三大類型。而共享運具，尤其是共享電動機車可說是融合了這三大面向的手段，除了彌補公共運輸不足之缺口外，亦兼具便利性、城市智慧化、觀光潛能等特性，可謂是新時代運輸模式。

目前台灣三大共享機車業者所投放的車輛總數，在2019年規模已居世界第二，也可稱之爲是台灣之光。其中，台北市政府更將「共享、綠能、ｅ化、安全」列為交通發展核心目標，積極推廣共享運具。截至2021年7月，已許可共享小客車業者一家共計1300輛車、共享機車三家超過13000輛車，是非常好的政策典範。而在中央政府喊出「2050淨零轉型」目標後，相信會有更多城市加入共享運具的發展。

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然而，即便是踏出正確的一步，任何革新皆會遭遇與傳統模式互相衝突之挑戰，如何調節兩者，尋找合適的解決之道乃是值得政府思考的重要議題。

其中最重要的一點，就是促進「以共同願景引導民眾改變使用習慣與思維模式」。都市交通減壓、合理配置交通資源，是共享運具的初衷，這也代表了在私人運具與大眾運輸之間，政府需將大眾運輸的使用與權利擺在第一位，才是適合的城市發展方向。

從充換電樁的設置、停車權益的優先順序、公共服務設備的損害維修問題，政府都需要有更多促進正面思維的作為，去讓民眾了解，政府維持共享運具服務的初衷，其實是為了整體城市機能的完善。以此，方能避免民眾先入為主的以私利為出發點，陷入囚徒困境。唯有人民不以抵制、抗議的方式來對待的交通問題，才有機會打造友善的環境，吸引更多企業投資，提供更全面、更優惠、更穩定的服務。

執行手段上，政府應拋開傳統的管制裁罰思維

面對爭議，不能只回應個別民眾的不便利，以限縮權力、動輒處罰的直覺式管理，將破壞永續營運的市場環境，而長期來說，更會造成整個城市的不進步、不便利。因此，雖然多家廠商之間的共融、偏遠地區是否能有平等的服務，以及居民如何協調既有的停車空間容納共享運具的使用，都是民眾的小問題，但需要城市管理的大智慧。

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未來近在眼前，世界對溫室氣體、碳排減量的要求只會增加、不會減少，共享運具在未來無論是數量還是服務範圍，也只會持續成長，筆者認為，無論中央或地方政府，都應拿出嶄新的管理方法，以彈性的思維看待智慧交通運輸發展，不能囿於既有規則與觀念的框架，進而影響環保永續的共同目標。

期許在共享運具的發展上，政府能向民眾訴說城市願景的進步，需要每一個市民的包容才能成就；同時也應與產業端合作、協調與溝通，共同維持共享運具的發展與穩定跟安全，發展在地的新創服務，把握城市交通數位轉型的契機，打造台灣成為低碳永續的國家，完善城市交通的最後一哩路。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航