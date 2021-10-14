「三年之中，二子頻喪」，對稚女殞命最撕心裂肺的悲痛，這是三國時期最深情的詩人——曹植

曹植，字子建，為曹操之子，儘管在太子爭奪戰中敗陣了下來，但是他所留下的文字珠機，千載之下讀之，仍是動人不已。

「骨氣奇高，詞采華茂，情兼雅怨，體被文質，粲溢今古，卓爾不群」這是鍾嶸《詩品》對曹植的最高評價；而山水大詩人謝靈運對曹植更是有「才高八斗」的崇拜讚賞。這位八斗之才到底有多優秀，我們看幾段VCR：

棄身鋒刃端，性命安可懷。 捐軀赴國難，視死忽如歸。

這是曹植《白馬篇》的名句，原來曹植不僅是情感纖細的才氣詩人，他更具備俠客、英雄般的壯懷激烈：論武功、論才氣、論懷抱、論顏值，比起曹丕的彆扭拘謹，才華洋溢、瀟灑卓犖帥氣的曹植才是曹操真正的接班人。

不難想像，同樣橫槊賦詩、豪氣干雲的曹操，是如何鍾愛這位有乃父之風的卓越才子。然而不同於亂世中的變態渣男，曹操霸主般的英雄才氣，使他對女性有著一份多情與憐惜。

曹操在戰亂中收留了許多寡婦遺孀，不僅細心呵護與厚待，甚至照顧無血緣關係的子嗣孩童；此外曹操聽聞漢朝大學問家蔡邕愛女，亦是才女的蔡文姬被匈奴擄至北方，曹操憐香惜玉，特別遣人用重金將蔡文姬贖回，並用心慎重安排其改嫁…..如此種種，看得出曹操多情溫柔的一面，而曹植正是徹底傳承父親的浪漫性格。（有關曹操與人妻的故事，請參閱〈三國第一號「人妻殺手」曹操，是好色渣男還是多情暖男？〉）

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 曹操南屏山橫槊賦詩，月岡芳年繪

只可惜曹植出生較晚，趕不上父親蒐集人妻的黃金時期，不過詞采華茂、才高八斗的卓犖詩人，早將多愁善感情緒一一寫入他對女兒的哀思中。

水汪汪的大眼睛，白晰嫩嫩的皮膚，一看到人就打開弧形迷人的微笑，她是曹植第一個女兒，才在襁褓中就已經擄獲老爸的心。在《詩經．衛風》篇中形容美女的肌膚和牙齒「膚如凝脂」、「齒如瓠犀」，皮膚像凝凍的脂肪乳白粉嫩，牙齒如同瓠瓜之子方正而潔白。

我這個可愛的女兒，長大一定就是《詩經》裡頭的大美女，那就給她取名為「金瓠」吧。「金」代表是我的寶貝形容，「瓠」就是美麗的牙齒，就是長大後的大美女。「金瓠」、「金瓠」，多少次曹植老爸對著懷抱中的小公主喊著她美麗的名字，而這位美麗又可愛小公主，彷彿聽得懂老爸的聲聲溫柔，依舊張開大大的眼睛，看著老爸，甜蜜的微笑。

台灣俗語「七坐、八爬、九長牙」，小公主白白胖胖、頭好壯壯，只要再幾個月，就可以像她美麗名字「金瓠」一樣，長出漂亮、潔白的牙齒，只可惜她永遠等不到這一天。小公主夭折了，才短短六個月的父女情緣就這樣結束了，曹植悲痛萬分，在聲淚吶喊中寫下了《金瓠哀辭》：

序：金瓠，余之首女。雖未能言，固已授色知心矣。生十九旬而夭折，乃作此辭。 辭曰：在襁褓而撫育，尚孩笑而未言。不終年而夭絕，何見罰於皇天？信吾罪之所招，悲弱子之無愆。去父母之懷抱，滅微骸於糞土。天長地久，人生幾時？先後無覺，從爾有期。

金瓠，是我的第一個女兒，她雖然還不會說話，但已能知道大人的情緒，知道我正在溫柔地喊她。她才出生六個月，190天就夭折了，我心痛如割，於是寫下了這篇哀辭，紀念我那無緣的金瓠。辭文如下：

我可愛迷人的孩子在繈褓中正被細心撫育，儘管她還不能言語，但是她的微笑卻總是讓我魂牽夢縈。她究竟犯了什麼錯？要受到上天殘忍的責罰，她還不滿一歲，卻必須這樣孤獨死去？

這一定是我的罪過牽累，但是有罪的是我，為什麼給無辜的孩子報應？就這樣永遠的離開父母的懷抱，黃泉下她小小的身體，最終也會漸漸化成塵泥。天地無情沒有極限，但短暫人生又能蹉跎幾個年頭？死亡的先後我無從知曉，但痛徹心扉的我最終也要隨妳而去。

《三國志14》台灣光榮特庫摩發行 現代流行文化中的曹植

老天爺似乎聽聞到曹植的深情呼喊，一年後又重新賜予曹植另一個寶貝女兒。這次曹植膽怯了，他害怕過度地關注女兒會擾動上天的安寧，帶來重演的悲劇。

這次曹植不用典故、不假修辭，他只希望女兒快快長大，親眼見她婷婷玉立，於是給他取了簡單的名字「行女」。「行」有行動、作為的意思，寓意為「女兒健康快快長大」。

怎奈曹植的努力似乎沒有躲過上天的詛咒，一年之後，曹植再次寫下紀念女兒的文字《行女哀辭》。

這次曹植似乎已經哭乾了眼淚：冷冷喃喃說道：「三年之中，二子頻喪」、「感前哀之未闋，復新殃之重來」⋯⋯在短短的三年內就奪走我兩位心愛的女兒，這到底是什麼懲罰？金瓠離開的哀傷還未了卻，又看著妹妹行女被塵土湮埋，天公伯啊～為什麼要這樣對我？

曹植是曹魏皇室的成員，亦是熱門的儲君人選，具有絕對能量的妻妾生育權，老爸曹操擁有15個老婆和32個子女就是最佳的示範。更何況在古代觀念中女兒是賠錢貨，死了只是剛好，再生就有，又有什麼好難過？

但是我們曹植的偉大就在這個地方，他是名真情至性的詩人，女兒即使被社會觀念當賠錢貨，但那終究是自己的女兒，是能夠與自己微笑、心領神會可愛漂亮的女兒，怎麼能因為「性別」而無視生命殞落的傷痛？

更何況那襁褓中的一顰一笑，正是魂牽夢縈的點點滴滴，又如何能夠無視而忘懷呢？這是曹植對於稚女的殞命最撕心裂肺的呼喊。這是我們曹植，三國時期最深情的詩人——曹植。

你還在認為曹植只是名「政治魯蛇」、哀怨的七步詩人嗎？曹植與韓愈一樣，只是卑微地期待身為人父的最大心願——看著女兒平安地長大。

本文經令狐少俠授權轉載，原文發表於此

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