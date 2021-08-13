《男孩與性》：承認最近看過A片的大學生，無論男女都更容易相信「強暴迷思」

文：佩吉．奧倫斯坦（Peggy Orenstein）

因為沒有別的來源，所以我們清楚看到青少年轉向A片，至少尋求部分的性教育，即使他們宣稱自己對於性教育的實質內容，知道得跟職業摔跤一樣清楚。雖然影片中那些對待女性的方式，女生看了之後，會比男生加倍地覺得心慌意亂，但女生還是特別會造訪性露骨的媒體，以了解男性伴侶的期待標準。

一項針對青少年及家長的全美調查，發現青少年明顯比大人看更多A片，而且影片內容比大人看的更低級。超過百分之五十六的男生和百分之三十八的女生看過A片（因為調查對象包過十三、四歲的孩子，所以這個數字偏低），可是卻只有三分之一的父親，和五分之一不到的母親看過。看過顏射、陰道交與肛交同時進行、皮繩愉虐、強制性愛、多男對一女和強暴的影片的男孩，至少是父親的三倍；女兒與媽媽的差距就更大了。

訪談的時候，我從來不問男生有沒有看A片（跟訪談女生不一樣，我也不問男生有沒有自慰過。）這種問題問出口，我的可信度就蕩然無存了，因為他們當然全都看過，每一個都一樣。我不問他們看過沒有，而是問他們第一次看是什麼時候。

常見的答案是，第一次看A片都是自然而然的，例如：哥哥（或哥哥的朋友）轉動著智慧型手機螢幕，或者示意他們到電腦前面，要嘛進行一個雄赳赳的傳承儀式――略施小惠給小弟弟，要嘛就是想把小弟弟嚇跑。或者，可能是一個朋友發送了一個連結來，點開的影片是個裸女在自慰，或者是一段剪輯影片，片中的男人將巨大的陰莖塞到女生的喉嚨裡。小男生遇到這類的惡作劇，典型的反應是，沒錯，就是「爆笑」。

這類非自願看到A片的情況，可能發生在年紀更小的時候，例如九歲、十歲。而大部分會開始刻意搜尋A片的年紀，大約介於小六到國二這段時間――在男生開始自慰或能夠射精之前。一開始，他們會在谷歌搜尋器裡，打一些初級的字眼，例如「奶子」或「裸女」之類（雖然這類字眼的搜尋結果很難無害）；描述自己第一次看到女性生殖器時，他們的心情是震驚多於悸動。

在舊金山讀高三的男生說：「六年級的時候，奶真的很酷。可是陰道我就搞不定了，看起來有點詭異，像外星人的嘴巴。」可是，最初看了心煩的東西，很快就變得很引人入勝。隨著時間的推移――這也是這一代獨特之處――大部分的男孩是完全和A片同步學自慰的，將A片納入自己的慾望、刺激和釋放的循環中。

洛杉磯一所大學的大二男生米契爾說：「我小六開始自慰，大約是第一次看A片一年之後。我想，至少在高一之前，我都是看著A片自慰的。A片很容易取得，我從來沒考慮不看。就連上『Pornhub』，你需要的類別通通都有，不管是要找正常版的，還是詭異版的，都一樣簡單、一樣瘋狂。」第一章提到的男生柯爾現在在上軍校，他回憶：「我有個朋友，是高中團隊的傳奇。他宣稱自己已經完全不看A片了。他說：『我只要閉上眼睛，用想像的就可以了。』我們的反應則是：『哇啊！他是怎麼辦到的啊？』」

A片有著無窮無盡的變化，因此男孩也不會限制自己一次只看一、兩部影片，東岸某大學的大三男生說：「我的做法是，我有三、四個最愛的網站。一開始我看網站前幾頁的縮圖，找找有沒有好東西。然後我會點開第一個網站的影片標籤，再點第二個網站的，以此類推。然後我就來來回回地看，大概看一下，看到真正吸引我的才罷手。」看A片是這麼不費力，這麼彈性，以至於有時候他發現自己明明不打算看A片，卻還是被吸引住。

「我的手指會開始按，然後我會想：『等等，不對啊！我是要上CNN的！我可沒有要去Pornhub ！』可是，不重要了。每次無聊、沮喪、壓力大――總之只要是需要找點事情做的時候，我就去逛A片網站。」

雖說我訪談過的男孩都看過A片――有一個把自己的上午場比喻成打噴嚏，雖然這兩件事情並沒有什麼關係――不過，有一小群人經過實驗之後就完全謝絕了露骨的媒體。南加州某高中有個高四的學生對我說：「中學時代A片被認為很酷。男生都知道A片的明星。我之所以去看A片，幾乎是因為它就像未知的祕密――看A片的衝動，就像我去攀岩或進入森林一樣。可是，很快地，我就覺得『這真叫人不敢領教』，螢幕上的東西其實並不肉慾，無論對哪一方都沒有。而這兩人之間接觸的部分，往往只有雙方的生殖器。真的就只有雙方的生殖器。我會覺得『我看的是什麼啊？』這對我沒有意義，你怎麼能夠極度尊敬地望著一個女生，然後還去看A片呢？所以我就再也不看了。」

還有一群人則是認為看A片對自己沒有影響，這群人大多會宣稱「我能分清楚幻想和現實的差別」。會這樣說，代表這是一般人的本能反應，聽到有關媒體影響的建議時，都會這樣說。我們都不願意認定自己容易受影響，卻都很快地認為別人很容易受影響（我訪談過的男孩，有好幾位對於iPhone、電玩、社群媒體以及A片對於「下一代」的影響，都提出了很嚴峻的預言，他們所稱的「下一代」，其實是只比他們小一點的手足）。

可是，幾十年來的研究卻顯示，我們所接收的會成為我們心理的一部分，不知不覺地影響我們的感受、思考、行為。當虛構的故事裡嵌入了錯誤的資訊，人們會轉而相信這個錯誤資訊（沒錯，讀者，您也會），而且那些錯誤的信念還會隨著時間日漸強化。

想像一下：有人跟一群大學生說了個小故事，故事裡涵蓋了錯誤的「事實」，說運動會讓心肺衰弱。如果說完之後直接詢問，這些學生都無法確定運動是否會讓心肺衰弱，但兩週之後，他們卻都確定運動會讓心肺衰弱了。任教於菲爾丁研究生大學的媒體心理學家凱倫．迪爾－沙克爾福德推測，故事有時候能讓人無條件，甚至永久地接受，認定它是真的。當我們陷入這樣的故事時，就會暫停懷疑。（這個理論也能解釋假新聞為何能傳播，說明政壇候選人一再重複很明顯的謊言時，為什麼還是可以成功。）

還有，評估A片的影響也不容易。一方面，A片和很多其他有關青少年性健康的議題一樣，這個主題並不是研究資金的來源，所以，鑑於未成年人本來就不該看A片，想設計一套合乎道德的研究會非常困難。不只如此，要把A片的影響拆開來單看，而不看家庭、同儕、學校和主流媒體的影響，這其實相當棘手。

目前已知的事實大多不是偶然，而是彼此相關的；不過即使如此，研究結果還是值得注意。從優點來看，有些研究結果指出A片有解放的效果，例如看A片的異性戀男生比同儕更可能贊成同婚。但在另一方面，他們也比較不會支持對女性實施平權法案，更不同意或不甚認同「我希望職場上、政治上、生活上的兩性領導人人數相同」的說法。A片的優點也就從這裡開始走下坡了。

規律看A片的大學生（有些研究人員將「規律收看」的頻率義降低到每個月一次，這數字低到接受我訪談的男生聽了不是臉色發白就是哈哈大笑），比其他人更容易把A片中描述的性愛當成真的。現實生活中，男生如果會一直纏著女生要裸照，多半都是因為看了A片。會在早年看A片的，無論男女，都可能比同儕更早開始性活躍（雖然任何媒體――包括電視、網路、音樂、電影、電玩等等――只要大量接觸，都會引起性早熟，這和種族、性別、父母的教育無關）、比同儕有更多性伴侶、懷孕的機率也更高、也把性侵略看得更正面，把女人看得更負面，還比較會從事A片描述的那類冒險、非典型的行為。

舉個例子來說，根據歷史記載，異性戀的肛交在A片裡就比在現實生活裡多更多（A片裡往往還把異性戀肛交呈現得很輕鬆、乾淨、安全，還會在最初的一些抗議之後，就讓女生很愉悅），可是這樣的比例已經開始轉變了。一九九二年，年齡介於十八到二十四歲的美國女性，有百分之十六表示嘗試過肛交，可是到了二○○九年，比例提升到百分之四十；現在，十八至十九歲的女生，高達百分之二十表示嘗試過肛交；十四到十七歲的女生，則是大約每十七名就有一名嘗試過（順便說一下，他們多半沒使用保險套）。

我不是在妖魔化某種特殊行為，可是，細看年輕人的動機和他們的經驗品質很重要。二○一四年一項針對十六至十八歲異性戀者肛交的調查，發現對男生來說，A片是一個驅動因素。他們不但把肛交看成可以跟伴侶分享的事情，更把它看成彼此競爭的方式。他們相信伴侶需要（也可以）被迫肛交。

這些男生的策略包括一種「試試看」的方法：不經過女生同意，就把手指或陰莖放進女生的直腸裡，希望她會默許。（《怪咖婦產科（The Mindy Project）》就有一集在演這個，片中，女星的男友宣稱：「它就滑進去了。」（有個男孩說，他會堅持到女生筋疲力竭，然後女生就會「受夠了然後任憑你處置」。

另外一項研究結果則是：異性戀的女性，包括目前也在看相同等級的A片的女性，她們性臣服和性順從的程度，和她們第一次看A片的年紀有關。根據這個研究的主持人，也是印第安納大學媒體副教授保羅．賴特（Paul Wright）所言，「這個結果暗示，假如我是女性，在年紀很小的時候就看A片，我就會明白，性愛就是這樣。所以之後，我要開始那樣的行為，因為我認為那是男人要的。或者，假如他想幹嘛，我會更可能就順從對方。可是，要是我年紀大一些才看A片，就會覺得『嗯，這是A片裡面做的事，不是現實生活裡做的事。』這時假如有個男生說：『嘿！信不信我可以勒住你，給你難看？』那麼這個女生可能會說：『去死啦！』無論如何，我們是這樣解釋的，我們也不能百分之百確定。」

雖然賴特還沒分析男性的資料，卻也提出了類似的假設，說明男生表達性主導的方式，和他們第一次看A片的年紀有關。賴特先前有一篇和別人合寫的研究報告，也發現了看A片和男生從事攻擊行為的慾望有關（這些攻擊行為包括扯頭髮、打伴侶的屁股直到留下痕跡、顏射、限制行動、陰道交／肛交同時進行、屁眼到嘴（ass-to-mouth，意指從女伴的肛門插入後，再將陰莖直接放入女伴口中）、甩巴掌、悶住女伴讓她難以呼吸、對女伴罵髒話等等。），特別是習慣在性愛前喝酒的男生更是如此，這種情況不是美國獨有，而是全世界皆然。

男大生將性愛視為純粹肉體經驗，將女性當成「玩物」，當成征服的目標而不是當成人，以「能夠贏得多少位『火辣』女人的芳心」來衡量男性雄風、社會地位、自我價值，上述種種心態一直和看A片有關。我們發現，承認最近看過A片的大學生，無論男女，都比別人更容易相信「強暴迷思」――相信只有陌生人才會性侵，或者相信受害人是「自找的」，誰叫她們喝太多或穿得太「騷」，或者獨自出門。

不過，男生本身更需要擔心的是，會看A片的男生，對自己的性生活、自己在床上的表現以及女伴的身體都比不看A片的男生更不滿意，尤其是跟一年只看幾次A片的男生比較，更是如此。甚至還有一種說法是，A片方便取得、無須在身體或情緒上投入太多――A片不會拒絕你，不會要求你，也不會要你談感情。所以，千禧世代性接觸的比例較低，多多少少和看A片的人增加有關。我猜這也不是倡導守貞教育的人士所盼望的勝利。

我訪談的對象大多都表示擔心和伴侶的性愛樂趣減少。就算覺得自己看A片的頻率還在合理的範圍內，也還是有一半以上的人在某個點上開始減少看A片的習慣，就像喝太多酒或抽太多菸的時候一樣。新英格蘭地區的某個高四學生告訴我，他之所以暫停，不看A片，是因為發現自己在數學課時居然發起了白日夢，想著坐在他對面的一個女生朋友，而且還發現自己並不是幻想那個女生裸體的樣子，更不是幻想自己和她做愛的畫面。他說：「當時我只是在想她臉上黏著口香糖會是什麼樣子。這對我是一記警鐘。」

在波士頓某大學就讀大二的禮薩相信，A片讓他更了解真正女人的身體瑕疵。他解釋：「我把所有的事情簡化成一個非常非常明確的身型，那個身型可以讓我瘋狂。比如說乳暈的大小還有顏色，等等之類的事情。這可能也不全都是A片的影響，可是我明白自己因為A片而喜歡上什麼，而且認為除了那樣就沒有別的了。這並沒有毀掉我的情愛關係，可是卻也不太好，當我試說服女友，讓她喜歡她身體的某個部位時，心理居然偷偷在想，嗯，其實，我還比較喜歡……」

還有在肯塔基某高中讀高一的凱文，說自己對著A片中「那些骨瘦如柴的白種女人」（他自己是白人）自慰之後，他那非裔美籍女友的身體完全不是那麼回事，就會很難挑起他的慾望。他承認：「可是我還是一個禮拜看五次或五次以上的A片。看A片很輕鬆，我是個色欲薰心、才十幾歲的小伙子。不過有時候我也會想，我看A片是不是反而只會讓自己享受不到更好的性關係，想到這個就有點沮喪。」

有些男生比自己父母那一代更煩惱自己的體態，尤其是陰莖的大小（也許這不足為奇）。在某種程度上，這種情況一直存在，但A片加劇了這個問題。芝加哥某大二學生透露：「每個人都看A片，然後對自己的雞雞大小變得超級緊張。我是說，這真的很野蠻。比方說，假如你在更衣室裡，你就會轉身，想辦法藏起來，或者你根本就不會在別的男生面前換衣服。」有些人的反應則是剃掉陰毛，就跟女生一樣。A片讓人對於剔毛有了新的期待，雖然原因不盡相同。

女生通常表示擔心衛生問題（無論這種擔心多麼不正確），也怕被男伴羞辱；男生則是認為剔毛之後，陰莖會看起來比較大。剔毛的後果往往不一定是他們原先希望的。「當初沒有人跟我說，我如果把陰毛剃掉，會看起來像個嬰兒。」有個高四的學生說：「我低頭一看，那個樣子就像我根本還沒度過青春期！」

有幾個男孩擔心陰莖尺寸到刻意避免性場面。洛杉磯的米契說：「我高一的時候交過一個女友，我們開始比較性親密的時候，我想到自己要勃起，還要……夠大，想到這個我就很緊張。於是第一次性經驗的時候，我就硬不起來，因為腦子裡想太多。還有，一旦你覺得自己起不來，就真的起不來了。你就完了。」於是有一年多的時間，米契都婉拒女友幫他口交，就怕她看到自己的陰莖會失望。

「而她就是一副『哪個男人不想讓人吹？』」他回憶：「這真的很傷。」隨著時間一天天過去，也因為他日漸成熟，終於度過了這一關。回想起來，他說：「拿自己跟A片比較，顯然很可笑。可是，你知道，這種事也不是完全不能理解。」

書籍介紹

本文摘錄自《男孩與性：改變青少年一生的九場對話，培養情感與性關係的尊重與同理心》，高寶出版

作者：佩吉．奧倫斯坦（Peggy Orenstein）

譯者：溫璧錞

《紐約時報》暢銷作家佩吉．奧倫斯坦繼《女孩與性》後，

為家有兒子的父母帶來最適用現代的性教育指南！

男孩和女孩一樣敏感、纖細、需要被關懷與理解，

讓我們拋開傳統的「男子氣概」觀念，深入了解兒子的真實世界，

將男孩教育成心理成熟健康、懂得在情愛關係中善待自己與他人的男人。

佩吉．奧倫斯坦的《女孩與性》打破禁忌，開啟了關於年輕女孩與性的話題。受到廣大家長讀者的回響，她發現，《女孩與性》只討論了議題的一半，年輕男孩同樣受到社會刻板印象、媒體主流形象的影響，左右他們如何面對性關係與情感關係。

在本書中，佩吉．奧倫斯坦深入採訪年輕男孩、心理學家、學者專家，研究「可笑」這個詞是如何奪走了男孩的同理心？當男孩把A片當作教材會發生什麼事？他們對約炮文化有什麼看法？他們曾是性暴力的加害者或受害者嗎？

男孩和女孩一樣敏感、纖細，需要父母的關懷與理解，更需要父母引導成長路途。

佩吉．奧倫斯坦揭開了男孩世界中埋藏的重要事實，讓家長看見新世代對兒子帶來的影響，提供家長迫切需要的觀點，幫助家長將男孩教育成正直、有同理心、尊重另一伴的男人。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航