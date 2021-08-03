蔡英文7月民調脫離死亡交叉，還是正在「觸底盤整」？

文：張正昀（中華民意研究協會資深研究員）

進入7月以來，我國新冠肺炎疫情緩步降溫，加上疫苗陸續施打，人心漸安，疫情獲得控制，歸功於所有台灣民眾齊心配合，其中許多基層商家與企業生意受到重創，但是仍堅守規範，苦撐待變，維持社會正常運轉，居功厥偉。

隨著疫情和緩，手握執政資源的民進黨開始出手清理戰場操作政治，例如將鴻海與台積電購買BNT疫苗捐贈防疫使用的善心，一方面包裝成政府才是幕後推手，另一方面發動側翼抨擊，暗示透過上海復星購買BNT疫苗等於資敵的霸王邏輯，可謂兩手策略。

事實上，近期民調似乎也顯示出，疫情和緩下清理戰場的政治策略逐漸奏效。

美麗島電子報7月份國政民調結果顯示，蔡英文信任度與執政滿意度雙雙提升，雖然幅度不大，但是都高於不信任度與不滿意度；台灣民意基金會7月份民調顯示，蔡英文聲望也微幅提高，形成45.5%贊同對45.2%不贊同的對比。

兩份民調似乎「不約而同」，透露出蔡政府已脫離死亡交叉危機，將重新挽回民意。然而，若深入分析，可發現主流民意對蔡政府仍顯不滿，甚至有逐漸固化的趨勢。

民進黨支持度脫離死亡交叉，還是正在「觸底盤整」？

從美麗島電子報民調的年齡層交叉分析中，可以明顯看出這次蔡英文脫離死亡交叉，尚未出現關鍵性轉折。

先從其信任度來看，這次調查中，僅有兩個群體對蔡英文的信任度大於不信任度，分別為20-29歲的55.1%比37%，以及70歲以上的55%比44.6%，此二者信任度皆較6月份增加，而其他年齡群體皆為不信任度大於信任度，其中以30-39歲的52.4%不信任度為最。

Photo Credit: 中央社 政院發言人羅秉成與行政院長蘇貞昌

若論及執政滿意度，差距更為明顯，同樣的，20-29歲以及70歲以上對於蔡英文執政滿意度皆超過5成，20-29歲族群更來到64.6%滿意度。反觀，30-69歲年齡層的民眾，超過半數不滿意蔡英文施政表現，分別為30-39歲的53.8%、40-49歲的51.5%、50-59歲的53.9%以及60-69歲的51.1%不滿意度。

30-69歲群體對於蘇貞昌施政表現更傳達出強烈的不滿，不滿意度分別為30-39歲的53.1%、40-49歲的54%、50-59歲的58.6%與60-69歲的53%，顯示帶動台灣經濟的主力群體多數已對當前內閣看法偏向悲觀。

雖然20-29歲以及70歲以上群體偏好支持蔡蘇體制，但是交叉分析年齡層與民進黨好感度後，可以發現，除了70歲以上仍偏對民進黨抱有較多好感（52.6%好感度比44.5%好感度)，其他年齡族群不喜歡民進黨的比例皆大於持有好感者，同樣地，30-39歲與50-59歲的反感度皆破5成。

30至59歲支持度流失，中小企業也十分不滿

蔡英文看似脫離支持度的死亡交叉，倘若深入探索上述數據，恐怕不如表面上的樂觀。

首先，這次脫離的主要原因在於年輕族群與老年族群滿意度增加，特別是年輕族群7月份對蔡英文施政滿意度與6月份相比，提高了約14%，漲幅顯著。美麗島電子報董事長吳子嘉說年輕人再度救了蔡英文，一點也不為過。

但是，正如許多專家指出的問題，目前民調方法很難精準調查到20-29歲族群的動向，多數只能以加權方式處理，準確度仍待驗證，加上年輕族群政治偏好的流動性高，對某一政治人物支持度的暴漲暴跌並不罕見，穩定度仍待實證。

其次，之所以說蔡英文沒有脫離死亡交叉危機，在於社會中堅族群，特別是30-59歲年齡層民眾，肩上背負社會經濟與家庭生計的重擔，通常具有較高的生存危機感，對於社會脈動較為敏感，同時也是投票主力。然而這個群體，近幾個月對於蔡英文的不信任度與不滿意度，已經穩定超過信任與滿意，且這股潮流有逐漸固化跡象，加上反感民進黨的人數也穩定大於滿意者，以上都是沒有關鍵性脫離死亡交叉的跡象。

Photo Credit: 中央社

其實，7月20日經濟日報「疫情下的中小企業」大調查的結果，也吻合上述社會中堅族群不滿的狀況。

根據這份調查，高達70.7%的受訪中小企業不滿意民進黨政府的防疫政策，其中非常不滿意占48.5%，有點不滿意占22.2%，可謂壓倒性不滿。其中更令人擔憂的數據是，有27.2%受訪企業計劃在疫情之後縮小營運規模，而作為企業營運成本中較高的人事成本，可能首當其衝，成為縮小營運的第一犧牲品。

中小企業是我國經濟基石，中小企業數占整體企業的98%，且中小企業就業人口占總就業人口的八成以上（經濟部2020年統計）。統計若中小企業對經濟前景持續悲觀，是否會進一步衝擊整體失業率，政府必須嚴肅面對這個問題帶來的可能後果。

疫情下的種種影響，只會加劇民眾的不滿

雖然疫情緩和且已解封，但是後續若解封後疫情反覆，或是讓民眾安心的疫苗數量供給不上，例如有322萬餘民眾只願意施打莫德納疫苗，但是中央流行疫情指揮中心卻在7月28日解釋要再提供莫德納第1劑接種的機會相對低，間接承認未來不會有大量採購莫德納疫苗的規劃。

此外，不少中小企業在這波疫情中，已受重創，倘若民進黨政府仍沒有提出疫後經濟復原以及防範疫情復燃的好解方，恐怕這群社會中堅只會更加不信任蔡英文與民進黨政府。

根據勞動部7月26日最新公布的數據，有3679家企業實施無薪假，4萬4973人受影響，家數續創新高，人數也再次突破新冠疫情以來的巔峰，其中住宿及餐飲業仍為重災區，總計有1004家、2萬1240人實施無薪假，家數與人數續創歷 史新高。

稍早之前，經濟部統計處公布6月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為新台幣9873億元，年增18.2%，創歷年同月新高；零售業為2664億元，年減13.3%；餐飲業為383億元，年減39.9%。此處的餐飲業，自然也包括你我日常生活隨處可見的小吃店，表示疫情之下的外送活絡，之於他們仍有如杯水車薪。

Photo Credit: 中央社

此外，上述所提到的無薪假人數達4萬多人，很有可能並非是單純的統計數字。台灣多數家庭為「雙薪家庭」，家中有一個經濟負擔者放無薪假，意味家中就少一份收入來源，家庭經濟或陷困境。

疫情之下，人們最關心的不外乎「經濟是否能以為繼」、「是否能順利接種到安全有效、受國際認證的疫苗」。前述兩項對於常為家中經濟支柱的社會中堅而言，那是評斷對執政者滿意與否的絕對指標。

等到9月的「五倍券」，真能拉抬流失的民意嗎？

目前消息傳出，蘇內閣敲定9月將再發「振興券」，採取「1000元換5000元」的方案。不過，這種「先付錢，再換券」的「振興」，恐讓從5月疫情升溫以來，家中米缸接近見底的家庭再添風霜。綜觀行政院發言人羅秉成的發言，似乎仍不離沈醉在去年民主防疫享譽全球、認為三倍振興券效果極佳的一貫說詞。

但上回發券發生的種種問題，這次又有做出準備嗎？等不到9月的諸多攤販、小店，是不是就得鐵門拉下、關門大吉，回家發愁了？

反應民調的數字，回歸到基本來看，防疫控制不當、超前部署未能完備、疫情蔓延後造成經濟問題、疫苗部署落後、國產疫苗EUA審查與3+11會議等重大究責問題黑幕重重，這些都是社會中堅對蔡英文政府失去信任，形成反感的重要原因。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航