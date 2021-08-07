花蓮鯉魚潭的生態災難：外來種正在屠殺台灣淡水水域

疫情趨緩，花蓮的水域活動也逐步解封，鯉魚潭的腳踏船、釣客再度活躍起來，但人們不知道，在清澈美麗的湖景之下，水中生態災難卻宛如煉獄。

讓我先來看看〈縱管處放流3千隻食藻性魚類 改善花蓮鯉魚潭水質〉這篇報導：

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑鰱等食藻性魚類，今天再放流3000尾白鰱魚苗，以食物鏈生物防治方式改善水質。

平心而論，這是科學化的生物防治，以原生魚類改善水質，是好事一樁。然而新聞稿中有一句話相當有趣，有很多有趣的觀念可談。

選擇3寸約8公分魚苗，避免成為其他大魚獵物。

人客倌啊，你們知道鯉魚潭的「其他大魚」是什麼角色嗎？

試想一下，在《進擊的巨人》的世界，假如把人類派去面對成千上萬的巨人，說：「我們選擇約六呎的壯漢，以避免成為巨人的食物」一樣，巨人會因為身高180cm就不敢吃你嗎？

鯉魚潭的生態考察

金風未動蟬先覺，水下出事釣客知。

近年在鯉魚潭釣魚的人，使用傳統釣法已經釣不到魚了，除了淺層浮水魚尚能倖存，水底已變成另一個恐怖的世界。如今釣客幾乎都轉為用活蝦、路亞來釣掠食性魚類，主要目標魚就是曾被稱為「淡水石斑」，俗稱珍珠石斑，屬於慈鯛科的花身副麗魚。

珍珠石斑性情兇猛，能長到50cm，可吞食將近一半自身體長的魚類，如同其他慈鯛科一樣，牠們會育幼、護幼，導致台灣原生魚類完全不是對手，在生存競爭中很快敗陣。

釣客只懂釣魚，又看不到水底生態，他們會比學者、官方還懂？

水下環境的事，我一向是眼見為憑。如同先前的靈異仙女瀑布、谷關急流一樣，我有好好的「環湖」觀察過。這兩年，我在花蓮鯉魚潭潛水的時間，少說也有15小時以上，深度從1～10m不等，基本上都在移除外來種。

猜怎麼著？

台灣水庫湖泊曾經常見的底棲魚，包括烏鰡、草魚、鰱魚、鯉魚、鯽魚……等等，在這15小時的生態觀察中，我一條也沒看到。

更可怕的是，魚很多。

這些密密麻麻的魚，99%以上都是慈鯛科，就是俗稱的吳郭魚、珍珠石斑，個個頭好壯壯。這把我嚇壞了，就像抱著輕鬆心情想打蟑螂，到現場卻發現蟑螂有幾億隻，還發出「啾嘰」的怪叫並襲來。

你可能會說，「就算有珍珠石斑，也不能證明牠能吃掉八公分的魚啊！」

作者拍攝提供

這是一隻淺水區的中型珍珠石斑，嘴裡正好有一條10cm左右的溪魚——這不是吃得很開心嗎？我看到新聞後特地抓來拍照片，試想，假如我隨時想拍就能拍到，那這樣的覓食行為是否時常發生呢？

個人猜測，由於鯉魚潭的水草太少，人工疊石而成的湖岸缺少微小縫隙，加上水溫極高，有可能形成其他魚類不利繁殖，而珍珠石斑最適合入侵的環境。

這方面我毫無專業，只是猜測而已，但能確定的是慈鯛科獨大的環境是現實。

鰱魚苗會被吃光嗎？

說了這麼多，好像東華大學團隊放流的魚苗死定了一樣，事實上應該不會，並不是因為八公分夠大不會被吃，而是泳層不同。鰱魚偏向浮水，而珍珠石斑偏向沉水，生活環境不完全重疊，有可能降低死亡率。不過說是這樣說，珍珠石斑雖然算是底棲魚，但掠食時可不管那麼多，水面或岸邊都衝給你看。

照片中那隻倒楣的魚，也是浮水的淺層魚呢。

外來種正在屠殺台灣淡水水域

鯉魚潭的生態災難，最可怕的一點就是：它不是特例。

台灣的湖泊多少都有和鯉魚潭一樣的問題，溪流更是災難一片，例如原生入侵種「捲仔」已經占據多數低海拔溪流，而且在這議題裡頭，還有更慘的情況。由於溪哥之類的原生態魚比較美味，所以釣魚、網魚、電魚的人們會針對捕殺，而捲仔刺多肉爛，除了煮湯外一無是處，通常捕獲會放回，反而形成「移除原生種，保護入侵種」的怪象。

Photo Credit: 中央社 花蓮鯉魚潭

更有趣的是，這些怪象是常態，一般民眾卻不知道，甚至不少保育人士都不知情，知道也不在乎，始終沒成為議題，為什麼？我個人的答案很怪：因為台灣人不玩水。

我的水域生態解藥：鼓勵民眾玩水

為什麼玩水能救生態？當水域休閒活動有足夠的基礎人口，水域生態事件才有夠多人在乎，才有慢慢看見素質進步，改善環境的機會。假如「不好玩」，那就只會有環保人士在義憤填膺，環境議題成不了氣候。

畢竟自然環境沒有選票，除非牽扯到很強大的政治議題（例如電廠），否則不會是民代的服務對象。你看魚魚長那副德行，完全沒有貓貓、狗狗可愛，叫破喉嚨也不會有人想救魚魚。

而台灣的多數水域，在民眾眼中不好玩——應該說，不能玩。

為什麼在乎珊瑚白化，不擦防曬乳的人變多了？那是因為在海裡休閒潛水，看到美麗珊瑚的人變多了。漸漸地，遊客開始在乎那些珊瑚過得好不好，下次去玩還能不能看到。當遊客素質提升，像台灣潛水一樣注重生態保育的優質店家就會出現，它們會被市場鼓勵成長，再帶動市場往環境永續方向成長。

這是曲線救國，比起直接用「正確的環保對策」救水域生態，我覺得讓水域變好玩，讓美景、生態變得有價值，更容易匯聚足夠的力量保護它，因此不只解禁，更要推廣。

Photo Credit: 沈祐平

然而，台灣的休閒活動發展現狀極度不均，宏觀來說重城市而輕戶外，任憑不合理的規定封山封水；在戶外則重陸地、輕水域，浪費作為海洋國家的水域潛力；在水域則重水上、輕水下，導致根本的生態崩壞。看看我們奧運輕艇選手，台灣那麼多溪流，有能划艇的好地方嗎？沒有，平常還得在興大康橋那樣的臭水溝環境練習。

順帶一提，水底下自然也都是慈鯛科或魚虎（更兇的入侵外來種）。

無知導致漠不關心，最後淡水水域的生態慘狀，只有釣客們最知道。但不少釣客反而很開心，因為這些入侵種魚類都很勇猛，搏起來有夠爽啦！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航